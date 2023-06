Bloody Daddy divulgué en ligne sur Tamilrockers, Filmyzilla et plus: le film de Shahid Kapoor touché par le piratage

Shahid Kapoor a fait ses débuts en tant que héros d’action avec Ali Abbas Zafar réalisateur appelé Papa sanglant. Le film a eu une grande sortie OTT sur Jio Cinema il y a quelques heures à peine. Et malheureusement, le film est devenu la proie du piratage. L’intégralité du film en impression HD peut être visionnée et téléchargée sur divers sites torrent. Shahid, Ronit Roy et d’autres membres de la distribution de Bloody Daddy avaient laissé tout le monde en vouloir plus juste au moment de la sortie de la bande-annonce. C’est un film d’action à grand déploiement, une adaptation d’un film français.

Bloody Daddy est divulgué en ligne sur des sites torrent à regarder

Jio Studios a prévu un contenu diversifié et intéressant à regarder pour les téléspectateurs et presque chaque semaine, de nouvelles versions sortent. La semaine dernière encore, c’était Asur 2 et maintenant, Shahid Kapoor, Ronit Roy, Rajeev Khandelwal et d’autres célébrités mettant en vedette Bloody Daddy ont été victimes de la fuite, mentionnent plusieurs rapports. Il existe plusieurs sites Web torrent tels que Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla et bien d’autres qui ont divulgué à plusieurs reprises de nouvelles versions, des films ou des séries Web, quel que soit le support. Ils ont mis à la disposition des gens des tirages HD de films et de séries Web.

La piraterie en Inde est une infraction légale et punissable

Chez BollywoodLife, nous condamnons fermement l’acte de piratage. Les efforts et l’argent investis dans le film sont tous gaspillés avec de tels actes malveillants. L’équipe de Bloody Daddy a fait de son mieux pour en faire une extravagance visuelle pour vous tous en seulement 36 jours. Tirer sur un acteur en si peu de temps n’est pas une mince affaire. De plus, Bloody Daddy est disponible en streaming gratuitement sur Jio Cinema. Il est triste de voir une telle infraction commise chaque semaine, que ce soit une sortie en salles ou une sortie OTT.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Bloody Daddy de Shahid Kapoor ici :

En parlant de Bloody Daddy, Ali Abbas Zafar a emballé un incroyable artiste OTT à ne pas manquer. Outre Shahid Kapoor, le film met également en vedette Diana Penty, Rajeev Khandelwal, Ronit Roy, Sanjay Kapoor, Mukesh Bhhatt, Ankur Bhatia, Zeishan Quadri et plus encore. Produit par Jyoti Deshpande de Jio Studios, Bloody Daddy parle d’un flic du NCB basé à Delhi qui se lance dans un jeu du chat et de la souris avec un baron de la drogue qui prend plus tard son fils en otage. Comment Sumair de Shahid Kapoor récupère son fils forme le reste de l’histoire.