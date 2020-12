Giannis Antetokounmpo, ensanglanté d’un coup de coude cruel, a terminé avec 25 points et Karl-Anthony Towns a accueilli un répit d’un Covid-19 tragédie familiale comme 14 NBA Les équipes ont entamé leurs premiers matchs préparatoires samedi.

Les clubs affinent leurs listes alors que les vétérans travaillent sur leurs rôles et que les recrues cherchent à montrer qu’ils peuvent contribuer à la nouvelle saison NBA dans moins de deux semaines.

Les mots les plus mal prononcés de 2020: Kamala Harris, Anthony Fauci, Leonardo da Vinci et autres

Un peu moins de deux mois se sont écoulés depuis que les Lakers de Los Angeles ont remporté leur 17e titre NBA, ce qui en fait la saison morte la plus courte de l’histoire de la ligue pour certaines équipes.

Mais pour les huit équipes qui ne sont pas parvenues au poste coronavirus arrêt des matchs dans une bulle à Orlando, en Floride, c’est la plus longue mise à pied depuis le lock-out de 1998.

Les Timberwolves du Minnesota étaient l’un de ces huit et leur centre de chagrin, Towns, était en larmes lors des cérémonies d’avant-match après avoir pris le sol pour la première fois depuis la perte de sept parents, dont sa mère, à Covid-19 .

La NBA a interrompu sa saison en mars en raison de la pandémie mondiale et la mère de Towns est décédée peu après en avril.

Alors que les joueurs et les entraîneurs étaient présentés dans l’arène vide, Towns s’assit sur le banc, le visage enfoui dans une serviette. Ses coéquipiers sont venus réconforter Towns alors qu’il essuyait ses larmes.

Towns a marqué 13 points et huit rebonds en 22 minutes pour les T-Wolves et son acolyte D’Angelo Russell avait également l’air impressionnant avec un sommet d’équipe de 14 points dans une défaite de 107-105 contre Memphis.

Coude errant

Le premier choix au classement général Anthony Edwards est sorti du banc pour marquer cinq points en 26 minutes dans la défaite.

Lors du premier match de pré-saison des Milwaukee Bucks, Antetokounmpo a été ensanglanté par un coude accidentel au visage au début du match, mais cela ne l’a pas empêché de marquer un sommet de 25 points dans la défaite des Bucks 112-102 contre les Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Antetokounmpo, que les Bucks espèrent signer pour une prolongation de contrat avant la date limite de la semaine prochaine, s’est rendu au vestiaire pour des réparations mais n’y est pas resté longtemps.

« Je suis retourné au vestiaire et le médecin a vérifié mon œil », a déclaré Antetokounmpo. « Je ne voulais pas jouer seulement deux minutes et passer le reste. J’ai décidé de sortir et de concourir parce que c’était le premier match. »

La star des Mavericks Doncic a terminé avec 16 points en 13 minutes de jeu.

Ailleurs, le double MVP Stephen Curry et les Golden State Warriors ont également touché le sol pour la première fois depuis l’arrêt de mars.

Curry aura les mains pleines cette saison pour tenter de ramener les Warriors au sommet de la conférence ouest de la NBA.

Le meilleur tireur de la ligue, qui n’a disputé que cinq matchs la saison dernière en raison d’une main cassée, a marqué 10 points et obtenu trois passes alors que les Warriors ont devancé les Denver Nuggets 107-105.

La tâche de Curry a été rendue encore plus difficile lorsque l’équipe a appris récemment que Klay Thompson raterait la saison avec un tendon d’Achille droit déchiré.

Thompson a également raté toute la saison NBA 2019-20 après s’être déchiré l’ACL au genou gauche lors des séries éliminatoires 2019.