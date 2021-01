Une blogueuse LIFESTYLE qui a abandonné son mari pour son beau-fils a maintenant donné naissance à son bébé.

L’influenceuse de la perte de poids Marina Balmasheva, 35 ans, a publié des mises à jour régulières à ses plus d’un demi-million d’adeptes russes après son accouchement.

Son mari, Vladimir Shavyrin, 21 ans, qu’elle a aidé à élever dès l’âge de sept ans, n’était pas présent à la naissance.

Elle était auparavant mariée à son père Alexey Shavyrin, 45 ans, qui s’occupe maintenant de leurs cinq enfants adoptés.

Il l’a accusée d’avoir séduit son fils après son retour à la maison en vacances de l’université.

Marina a posté des photos de sa fille mais a révélé que son partenaire toyboy lui avait demandé de ne pas encore montrer le visage de la fille.

Le bébé – né dans une maternité à Krasnodar – pesait un peu plus de 8 livres.

«Papa ne veut pas encore montrer à notre fille», dit-elle. «C’est pourquoi la vue n’est que de l’arrière…

«Nous réfléchissons au nom», a-t-elle ajouté.

La nouvelle maman n’a pas dit si le père n’était pas présent en raison des restrictions de Covid-19, de la politique de l’hôpital ou d’un choix personnel.

Moins de pères en Russie assistent à la naissance de leurs enfants qu’en Occident.

Marina a déclaré qu’elle était dans un «désordre complet» après la naissance de vendredi, après que ses eaux se soient brisées alors qu’elle regardait Game of Thrones.

«Tout va très bien avec nous», dit-elle. « [The baby] n’a pas très bien dormi la nuit, mais [she] dort depuis 6 heures du matin.

Plus tôt, elle avait raconté à ses adeptes les détails de sa grossesse et révélé comment elle avait subi une succession de traitements de chirurgie plastique pour se rendre attirante pour son conjoint.

Marina, elle appelle son nouvel homme «les yeux bleus les plus charmants du monde».

Elle a dit: «Tant de gens me disent de me maquiller – de faire des cils et de boucler mes poils pubiens – à cause de mon jeune mari.

«Mais il y a une chose – il est tombé amoureux de moi avec toutes mes cicatrices causées par les chirurgies plastiques, la cellulite, la peau excessive et la personnalité.

« Et je ne veux pas paraître meilleur que ce que je suis. »

Elle a également raconté comment elle avait insisté sur un pré-nup afin de garder tout son argent et ses biens en cas de divorce avec son nouveau mari.

Son ex s’était déjà plaint qu ‘«elle avait séduit mon fils… Il n’avait pas eu de petite amie avant elle.

«Ils n’étaient pas timides pour avoir des relations sexuelles pendant que j’étais à la maison. J’aurais pardonné sa tricherie, si ce n’était pas mon fils….

«Elle courait vers le lit de mon fils depuis notre chambre quand je dormais…

«Après cela, elle revenait et se couchait avec moi comme si de rien n’était.

Elle dit maintenant que son précédent mariage « ne vivait pas mais faisait semblant »

Balmasheva a dit à ses partisans: «Ai-je regretté d’avoir détruit la famille? Oui et non.

«J’avais honte d’avoir tué la stabilité de ‘maman et papa’.

«Est-ce que je voulais retourner auprès de mon ex? Non. Est-ce que je ressens de la colère et de la haine envers lui? Pas plus longtemps.

«C’est une bonne personne et un père merveilleux pour nos enfants… Comment les enfants ont-ils accepté les changements? Absolument calmement.

« Quoi [do I have] aujourd’hui? Je suis marié. J’ai déménagé dans une plus grande ville. J’aime et je suis aimé.