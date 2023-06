Blog Royal Ascot de Hollie Doyle: L’ambassadeur de Sky Sports Racing revient pour en savoir plus le deuxième jour après le succès de Bradsell | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, est de retour à Royal Ascot mercredi avec cinq autres chances, dont Tempus dans la Royal Hunt Cup et Action Point dans les Windsor Castle Stakes.

Tempus de retour dans la chasse à la piste préférée

Il y a quelque chose à propos d’Ascot qui semble tirer le meilleur parti de TEMPUSqui réapparaît dans le Coupe de chasse royale (5.00) à Royal Ascot mercredi.

Le hongre Hambleton Racing d’Archie Watson a pris sa forme à un nouveau niveau la saison dernière après avoir terminé une troisième très honorable dans cette course, remportant des Groupes Trois à Salisbury et en France.

Il est également revenu à Ascot pour remporter un précieux handicap au meeting de King George mais est devenu l’un des chevaux oubliés de la course après un début de saison discret.

J’ai été plus encouragé par sa performance en société cotée sur cette piste le mois dernier et la pluie qui est tombée sur le Berkshire sera la bienvenue. Je pense aussi que le tirage au sort élevé dans la stalle 25, proche de certains des coureurs les plus fantaisistes, sera un avantage, alors croisons les doigts.

Image:

Tempus et Doyle (or et bleu marine) s’étirent pour gagner à Ascot





Prêt pour l’action au château de Windsor

J’aime beaucoup celle d’Archie Watson POINT D’ACTION qui a les références pour me faire un super tour lors de la finale de la deuxième journée, la Listed Enjeux du château de Windsor (6.10).

C’est un beau gros poulain par Blue Point qui a déjà eu l’expérience d’Ascot, ayant terminé deuxième derrière l’un des favoris ante-post Maximum Impact le jour des essais le mois dernier.

Il n’y a pas autant entre les deux que le marché le suggère. Mon garçon était ouvert à beaucoup d’améliorations et nous a tous fait plaisir aux écuries Saxon Gate avant cette affectation.

C’est une course qu’Archie a remportée il y a quelques années avec Soldier’s Call, bien sûr, donc il sait ce qu’il faut pour se lancer dans une course féroce comme celle-ci avec une chance appropriée.

Angel prêt à voler haut dans le long métrage des pouliches

J’aime toujours rouler pour Jane Chapple-Hyam, donc j’ai vraiment hâte de renouer avec INTERNATIONALANGE dans le Groupe Deux Enjeux du Duc de Cambridge (3.40).

Ce cheval de six ans est aussi coriace que possible et ne tombera pas par manque d’effort dans ce que je considère comme une course assez ouverte, dirigée par Joseph O’Brien’s Jumbly – un cheval avec lequel j’ai gagné à Ascot pour la dernière année des Charlton.

Internationalangel a du travail à faire pour que sa présence se fasse sentir dans ces conditions, mais elle se rend à Ascot fraîche après les vacances de printemps et s’est très bien sentie lorsque j’ai fait son travail à Newmarket la semaine dernière.

Image:

Internationalangel (côté proche) et Oscula s’affrontent à Goodwood





Chance de handicap pour le compte-gouttes de la classe Watson

BRUME ROMAINE donne du poids à la plupart de ses rivaux dans le Handicap des pouliches du palais de Kensington (3.05)mais c’est pour une bonne raison.

Elle a montré sa qualité lorsqu’elle a parcouru chaque mètre de la course pour remporter les Listed Conqueror Fillies ‘Stakes à Goodwood lors de son premier départ pour Archie Watson en mai.

En baisse de note, j’espère qu’elle pourra mettre derrière elle une course décevante à Epsom la dernière fois, bien que notre large tirage au stand 15 ne soit pas une idée pour un coureur de premier plan. Cela dit, certains des principaux prétendants sont là-bas avec nous afin que je puisse avoir un bon remorquage dans la course.

Je commence la deuxième journée avec un tour pour Ed Walker sur Cotaï Vision dans le Groupe Deux Enjeux de Queen Mary (2.30). Elle a couru une belle course à ses débuts à Lingfield, restant bien quand le sou a chuté. C’est un grand pas mais Ed l’aime bien et la préparera bien.

Grand jour pour Tom dans Prince of Wales’s

Il n’y a qu’un seul cheval que je recherche dans le Groupe Un, le Les enjeux du prince de Galles (4.20)mais c’est un coureur avec une énorme chance.

Je parle de MON PROSPERO qui sera monté par mon mari Tom (Marquand) et qui pourra arriver à maturité dans un renouveau qui met l’eau à la bouche.

Légèrement couru, il a montré son potentiel à ce niveau en terminant juste derrière Bay Bridge et Adayar lors des Champion Stakes de l’automne dernier sur le parcours et la distance.

Mon Prospero a couru une super course dans le Lockinge sur un voyage en deçà de son meilleur mais revenir à 10f fera ressortir le meilleur de lui. Il n’est pas exposé à distance et William Haggas l’a en parfait état.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le mari et la femme Tom Marquand et Hollie Doyle se prendront cette semaine à Royal Ascot alors qu’ils partent chacun à la recherche de plus de gloire dans les grandes courses



Ravi de remporter le premier Royal Ascot Group One

Gagner mon premier Groupe Un à Royal Ascot le BRADSELL le jour de l’ouverture était un sentiment incroyable – et le réaliser pour le patron Archie Watson l’a rendu encore plus spécial.

Archie mérite un grand crédit pour avoir pris le pari de compléter le poulain dans la conviction qu’il serait beaucoup plus efficace sur 5f et ses propriétaires Victorious Racing étaient très sportifs pour lui permettre de tenter sa chance.

Bradsell avait vraiment commencé à culminer en entrant dans le King’s Stand et Mick Murphy, qui le chevauche tous les jours à la maison, était convaincu qu’il prendrait tous les coups.

Image:

Bradsell et Doyle arrivent en premier sur la ligne du King’s Stand devant Highfield Princess





Il a incroyablement bien voyagé tout au long de la course et tenait toujours Highfield Princess une fois que nous avions atteint l’avant. L’enquête des commissaires sportifs a rendu l’attente anxieuse pour mettre la main sur le trophée, mais j’ai toujours été confiant que nous tiendrions la course.

J’étais également ravi de notre Army Ethos de deux ans qui a couru une course incroyable pour être si proche deuxième dans les Coventry Stakes. Lui aussi était venu à pas de géant pour sa course à Ayr et semble avoir un avenir passionnant pour les mêmes connexions.

Image:

Doyle est devenue la première cavalière à remporter une course du groupe 1 à Royal Ascot avec Bradsell dans la tribune du roi





Regarder les nuages ​​pour Trueshan

C’est une histoire familière pour TRUESHAN avant jeudi Coupe d’Or. Son entraîneur Alan King laissera la décision de courir le plus tard possible avec la possibilité de nouvelles pluies si importantes pour lui.

Nous espérons qu’une opération de vent qu’il a eu récemment l’aidera à retrouver sa meilleure forme brillante. Je n’ai jamais perdu confiance en ce cheval et je m’attends à ce qu’il soit dans le vif du sujet si le terrain tourne en sa faveur.