Blog Royal Ascot de Hollie Doyle: Confiance élevée dans le concurrent de Norfolk Stakes Reveiller le troisième jour | Nouvelles de la course

Sky Sports Racing L’ambassadrice Hollie Doyle espère que la pluie tombera sur Ascot pour permettre à Trueshan de tenter sa chance dans la Gold Cup jeudi, lors d’une autre journée bien remplie.

Les prévisions s’annoncent sombres pour Trueshan

Malheureusement, la possibilité de précipitations importantes sur Ascot avant jeudi Coupe d’or (4.20) semble peu probable, mais l’entraîneur Alan King retardera sa décision sur TRUESHANla participation de dans le grand Groupe Un jusqu’à la dernière minute.

Il est bien documenté que le joueur de sept ans a besoin d’une certaine aisance dans le sol pour donner le meilleur de lui-même et si le ciel s’ouvre, je suis convaincu qu’il participera à une course massive.

Il devrait bénéficier de sa récente opération au vent, même si je pense que la plupart des chevaux ont besoin d’une course pour retrouver leur confiance et se rendre compte qu’ils peuvent respirer plus librement sous pression.

Je n’ai jamais perdu confiance en Trueshan qui est un prix énorme pour un cheval avec un CV aussi magnifique. Il a battu Coltrane, le favori de la Gold Cup, lors d’une palpitante Coupe longue distance lors de la Journée des champions en octobre dernier. Il ne devrait donc pas être annulé s’il obtient le feu vert.

Devenir la première femme jockey à remporter un groupe 1 à Ascot sur Bradsell dans les King’s Stand Stakes mardi a été l’un des moments les plus fiers de ma carrière et je crois sincèrement que Trueshan pourrait suivre cela si les dieux de la pluie lui sourient.

Image:

Trueshan et Doyle mènent le peloton dans les Sagaro Stakes 2023





La confiance derrière le candidat Norfolk de Watson

Avec l’équipe d’Archie Watson en si grande forme, tout le monde chez Saxon Gate Stables est ravi de voir REVEILLER tenter sa chance dans le groupe 2 Enjeux de Norfolk (2.30) jeudi.

J’ai travaillé sur ce fils du père de première année à succès Soldier’s Call, qui a lui-même remporté le Royal Ascot pour Archie en 2018. Ce serait formidable pour Archie d’obtenir un vainqueur du Royal Ascot pour lui et il ne fait aucun doute que Reveiller est un vivre un outsider dans un renouveau brûlant.

Il est tout en vitesse et nous a fait plaisir avec une performance gagnante intelligente lors de ses débuts à Salisbury sur un terrain rapide et nous pourrions bien être attirés au bon endroit près du cheval qui parle de la course, le brillant vainqueur des National Stakes Elite Status.

Image:

Bradsell et Doyle arrivent en premier sur la ligne du King’s Stand devant Highfield Princess





Améliorer Land pour devenir une légende

James Ferguson est un jeune entraîneur brillant, c’est donc un privilège de recevoir l’appel de son LÉGENDE TERRESTRE dans le Enjeux du roi George V (3.05) jeudi.

Il doit clairement faire un pas en avant pour gagner cette marque de 89, mais c’est un hongre en amélioration qui a couru une super course depuis longtemps pour être deuxième derrière le très apprécié Chesspiece lors de ce voyage de 1m4f à York le mois dernier.

Bien que deuxième corde après le triplé de James à la recherche de Wonder Legend, ce fils de Galileo appréciera les conditions et est bien dessiné dans la stalle quatre pour être au bon endroit lorsque la course devient sérieuse.

Le vainqueur royal pour Dom serait bien mérité

Dominic Ffrench Davis fait du bon travail avec une grande chaîne de chevaux Amo Racing et mérite de s’emparer d’un vainqueur de Royal Ascot.

Il pourrait juste faire ça avec SÛREMENT PAS dans le Handicap britannique (5,00), un cheval que j’aime beaucoup. Il a remporté les deux départs depuis qu’il a été castré, complétant sa victoire de retour à Newmarket avec une meilleure performance en carrière sous William Buick à Chester.

Il est à la fois polyvalent sur piste et au sol et semble avoir grandi cette année. Nous sommes potentiellement bien dessinés dans une porte haute, à proximité du parcours fantaisiste et du vainqueur de la distance Docklands, donc j’espère une performance de premier plan.

Image:

Sûrement pas sur le point de gagner le Connaught Access Flooring Handicap à Newmarket





La pouliche de Ribblesdale défie les probabilités énormes

Jane Chapple-Hyam ne dirige jamais un cheval qui, selon elle, ne peut pas être compétitif, alors ne soyez pas surpris de la voir ROCHA DO LEAO défier ses chances à trois chiffres dans le Groupe Deux Enjeux de Ribblesdale (3.40).

La pouliche invaincue de John et Thady Gosden, Al Asifah, fera fureur et à juste titre après être sortie d’une jeune fille de Haydock pour dominer une course de Listed à Goodwood à son deuxième départ seulement.

La fille de Jane, Footstepsinthesand, a amélioré ses débuts prometteurs à Newmarket au printemps pour terminer un solide troisième dans une jeune fille de plus de 10 stades à Ascot le mois dernier, suggérant qu’il y a plus à venir. C’est une grosse demande mais j’espère qu’elle pourra faire une belle course.

Le grand terrain de handicap devrait convenir à Tylos

TYLOS n’est pas le cheval le plus facile à prédire mais pourrait profiter de la coupe et de la poussée d’un grand champ à la clôture Handicap du palais de Buckingham (6.10).

Le hongre d’Archie Watson, qui a un tableau central décent, fait partie des outsiders après avoir lutté dans la Coupe Victoria sur le parcours et la distance.

Avant cela, il a gagné avec une large marge sur un terrain sans fond à Leicester, mais il a la forme sur une surface plus solide. Il a la capacité de bien courir mais doit produire plus pour ses propriétaires enthousiastes Hambleton Racing.

Regardez toutes les courses du troisième jour à Royal Ascot en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 22 juin.