Blog Royal Ascot de Hollie Doyle: Army Ethos peut avoir une semaine de congé pour un dépliant dans Coventry Stakes pour Archie Watson | Nouvelles de la course

C’est un début chargé à Royal Ascot pour l’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, dont les quatre sorties mardi incluent le sprinteur vedette Bradsell dans les King’s Stand Stakes du groupe un.

L’armée peut marcher vers la gloire de Coventry

Je suis vraiment excité à l’idée de monter le Archie Watson formé ÉTHOS DE L’ARMÉE dans le Groupe Deux Enjeux de Coventry (3.05) à Royal Ascot mardi – sans aucun doute l’une de mes meilleures chances de la semaine.

Le poulain scopey d’Archie Watson s’est tellement amélioré depuis que j’ai gagné contre lui lors de ses débuts à Ayr le mois dernier et est prêt à montrer à quel point il est un beau poulain sur la plus grande scène.

Le fils de Shalaa était vraiment assez endormi avant de faire ses débuts, mais s’est réveillé et a commencé à devenir un vrai cheval de course au cours des dernières semaines.

Je suis content de mon match nul dans la stalle 12. Je suis du bon côté, proche du poulain américain ultra-rapide Fandom et du premier vainqueur en fuite très apprécié de William Buick, Asadna, qui devraient tous deux m’emmener profondément dans la course.

J’ai gagné le Coventry il y a 12 mois sur Bradsell pour les mêmes connexions, Victorious Racing. Army Ethos est d’un type complètement différent, plus grand et a plus de portée, et ce serait tout simplement incroyable de répéter l’exploit.

Drop in trip est la bonne décision pour Bradsell

BRADSELL n’a pas parcouru six stades dans les deux débuts de la saison, mais a montré beaucoup de rapidité, donc le retour au voyage minimum dans le groupe un Enjeux du stand du roi (3.40) mardi semble être la bonne décision.

Archie Watson a abandonné son projet de le faire courir dans la Coupe du Commonwealth du groupe un sur six stades plus tard dans la semaine en faveur d’affronter les chevaux plus âgés dans cette épreuve de vitesse passionnante.

Il ne fait aucun doute qu’il a conservé tous les engrenages qu’il possédait à l’âge de deux ans lorsqu’il s’est bien présenté pendant un long chemin lors de l’essai de la Coupe du Commonwealth sur cette piste et des Sandy Lane Stakes du groupe deux à Haydock Park la dernière fois.

Je suis satisfait de ma position de départ dans la stalle sept, ce qui me permet de courir près de la très mobile Manaccan et de la jument Highfield Princess, plusieurs fois gagnante de Groupe 1. C’est une course difficile, mais avec l’allocation d’âge en sa faveur, j’espère que j’aurai toutes les chances d’être là dans ce dernier kilomètre.

Image:

Doyle remporte les Coventry Stakes sur Bradsell à Royal Ascot l’année dernière



Le hongre Watson peut avoir Aaddeey au soleil

AADDEEY a une chance plus forte que ne le suggèrent ses cotes à deux chiffres dans le Handicap Cheval de Cuivre (6.10) mardi – une course que j’ai gagnée à Amtiyaz il y a deux ans pour mon patron Imad Alsagar.

Il a fait le départ parfait pour Archie Watson et les propriétaires de Hambleton Racing lorsqu’il a dicté la course à Ripon lors de ses débuts à l’écurie fin avril et cette course est à l’ordre du jour depuis.

Je ne peux pas croire à quel point il est venu pour cette victoire. Il a l’air brillant et un pelage brillant et s’est vraiment resserré pour la course. Il a un tirage décent dans la stalle six et appréciera de parcourir le quart de mile supplémentaire.

Je monte aussi l’interprète à double usage d’Archie SALLE DU TRÔNE dans le Enjeux d’Ascot (5.00) sur la distance de la Gold Cup de deux milles et demi.

Il a prouvé sur les haies qu’il restait bien mais qu’il avait produit sa meilleure forme sur le plat jusqu’à un mille et six stades, nous devrons donc attendre et voir ce qu’il trouvera. C’est un cheval amusant qui, espérons-le, offrira une belle journée à ses relations.

Image:

Aaddeey, monté par Ryan Moore, remporte le Vertem Very Different Stockbrokers Handicap à Doncaster





Chindit peut dépasser les cotes de l’ancien patron Hannon

Lever de rideau du mardi, le Group One Enjeux de la reine Anne (2.30)a un regard ouvert à ce sujet, ce qui me donne l’impression que mon ancien patron Richard Hannon CHINDIT peut dépasser ses grosses cotes.

L’enfant de cinq ans aime Ascot. Il a gagné trois fois sur la piste et entre dans cette course après une performance difficile dans les Group One Lockinge Stakes à Newbury le mois dernier.

Il a si bien réussi à maintenir le galop ce jour-là, perdant finalement un peu plus d’une longueur pour Modern Games, qui a fait courir la course à sa guise et s’est ré-opposant à des cotes beaucoup plus courtes.

C’est une année spéciale pour Frankie Dettori, qui roulera à Royal Ascot pour la dernière fois avant de raccrocher les crampons à la fin de l’année, alors j’aimerais le voir remporter les Group One St James’s Palace Stakes sur Chaldean.

Je pense que le fils d’Andrew Balding, Frankel, mérite plus de crédit qu’il n’en a eu pour avoir remporté ce que beaucoup pensaient être un 2000 Guinées de qualité inférieure. Il peut prouver qu’il est un poulain du plus haut calibre au détriment probable de Paddington d’Aidan O’Brien, qui a remporté les 2000 Guinées irlandaises et qui est clairement en train de s’améliorer.

