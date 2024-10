Blog Maddow | Un sondage montre l’efficacité du mensonge de Trump sur Springfield, Ohio

Cela fait cinq semaines que Donald Trump est monté sur la scène d’un débat et a raconté à un public de télévision nationale un mensonge étrange sur les développements dans l’Ohio. « À Springfield, ils mangent les chiens », a déclaré l’ancien président républicain, malgré la réalité. « Les gens qui sont entrés mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas.

Comme on pouvait s’y attendre, il y avait conséquences dangereuses — alertes à la bombe, bâtiments fermés, événements annulés, habitants terrifiés, menaces de mort, etc. — tant pour les immigrants que pour la communauté dans son ensemble. Fonctionnaires de l’État et locaux de son propre parti a exhorté Trump arrêter de mentir. Il a refusé.

Plus d’un mois plus tard, le problème persiste. Son colistier, le sénateur républicain JD Vance de l’Ohio, je ne reculerai toujours pas de la théorie du complot, et l’ancien président lui-même continue de prétendre que sa réalité alternative est réelle. En fait, lors de sa dernière assemblée publique sur Fox News, Trump mensonges nouveaux et liés à propos de Springfield, en partie en raison de sa confusion apparente à propos des lois sur l’immigration de son propre pays et de la signification du terme « probation ».

Suspendre au-dessus de votre tête est une question connexe : le mensonge a-t-il fonctionné ?

La réponse est une question de perspective. Le Le Washington Post a rapporté la semaine dernière sur les résultats d’un sondage réalisé à l’échelle de l’État de Buckeye.

La plupart des électeurs de l’Ohio ne croient pas à l’affirmation démystifiée de l’ancien président Donald Trump selon laquelle les immigrants haïtiens à Springfield « mangent les animaux de compagnie des gens », et sont d’accord avec la défense du gouverneur républicain Mike DeWine des Haïtiens en tant que travailleurs acharnés qui sont légalement aux États-Unis, un Washington Post résultats du sondage.

Les résultats n’étaient pas particulièrement serrés : selon l’enquête, seulement 24 % des habitants de l’Ohio ont déclaré croire que les commentaires de Trump sur les immigrants haïtiens mangeant les animaux de compagnie des gens étaient « probablement » ou « certainement » vrais, tandis que 57 % ont déclaré que ces affirmations étaient probablement ou définitivement fausses. . (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

À première vue, cela semble relativement encourageant. Bien sûr, il est troublant de constater qu’environ un habitant de l’Ohio sur quatre est tombé dans le piège de ces ignobles absurdités, mais le sondage du Post a néanmoins révélé qu’une majorité de l’État savait qu’il valait mieux ne pas accepter les ordures à leur valeur nominale.

Notez cependant la phrase suivante dans l’article du journal sur les résultats : « Mais Trump détient un avantage de six points de pourcentage sur la vice-présidente Kamala Harris parmi les électeurs probables dans l’État de Buckeye – 51 % contre 45 % – similaire à sa marge de victoire de huit points il y a quatre ans. »

En d’autres termes, de nombreux électeurs de l’Ohio pensent que Trump et Vance leur ont menti sur l’évolution de la situation dans leur propre État, en attaquant leurs voisins et en divisant une communauté locale afin de faire avancer leurs intérêts politiques.

Mais ces mêmes électeurs ont quand même décidé de voter pour ceux qui leur ont menti.

Plus Trump et ses alliés s’en rendront compte, plus ils seront incités à continuer de mentir, convaincus qu’ils ne paieront aucun prix pour les tromperies du public.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com