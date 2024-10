Blog Maddow | Trump tente de réécrire l’histoire du 6 janvier d’une manière encore plus laide

Quelques jours après le premier et unique débat entre Donald Trump et Kamala Harris, Ainsley Earhardt de Fox News a déclaré aux téléspectateurs que s’il y avait des débats supplémentaires, il y avait un sujet dont elle ne voulait pas entendre les candidats discuter.

« Ne touchez pas le 6 janvier » l’animateur de Fox a dit. « Nous connaissons tous le 6 janvier. Nous en avons assez. Nous devons avancer. La même semaine, le New York Times signalé que les Républicains « ne veulent pas parler du 6 janvier ».

Une partie du problème réside dans le fait qu’il est difficile de sortir d’une crise lorsque ceux qui sont responsables de la création de la crise refusent d’accepter leurs responsabilités ou d’exprimer leur contrition. Mais l’autre partie du problème est que Trump ne veut clairement pas arrêter d’en parler.

En fait, comme le Associated Press a rapportél’ancien président ajoute de nouveaux détails laids à son effort plus vaste visant à réécrire l’histoire.

L’ancien président Donald Trump a comparé vendredi les personnes emprisonnées pour avoir pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, aux plus de 120 000 personnes d’origine japonaise incarcérées sur le sol américain pendant la Seconde Guerre mondiale. « Pourquoi sont-ils toujours détenus ? Personne n’a jamais été traité de la sorte », a-t-il déclaré dans une interview avec le commentateur conservateur Dan Bongino. « Peut-être les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, franchement. Ils ont également été détenus.

Il ne semblait pas plaisanter.

dans l’émission de Dan Bongino, Trump compare les insurgés du 6 janvier aux Américains d’origine japonaise détenus dans des camps d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale, puis raconte un tas de mensonges sur le fait qu’Ashli ​​Babbitt a été la seule personne tuée sur J6 et sur le fait qu’« aucune arme n’était impliquée ». pic.twitter.com/PhW24Jmzm2 -Aaron Rupar (@atrupar) 18 octobre 2024

Dans la même interview, le candidat républicain a également menti sur le bilan des morts du 6 janvier, avant de mentir sur le fait que les émeutiers insurgés n’étaient pas armés.

Certes, à mesure que la campagne 2024 progressait, Trump a souligné son soutien et son affection pour les émeutiers du 6 janvier de diverses manières ridicules. L’ancien président a les a défendus comme « victimes » et « otages ». Il a promis de récompensez-les avec des pardons – y compris ceux qui ont violemment affronté les forces de l’ordre. Il a aidé les émeutiers collecter des fondset à un moment donné, il a même a sorti une chanson avec les détenus du 6 janvier.

J’espérais naïvement que le candidat du GOP aurait atteint le fond du baril la semaine dernière lorsqu’il a déclaré à une audience publique d’Univision qu’il y avait «rien n’a été fait de mal» lors de l’assaut du Capitole, alors que en utilisant le mot «nous» en référence aux émeutiers insurgés qui ont attaqué à sa demande.

Mais lorsqu’il compare les criminels du 6 janvier aux victimes des camps d’internement japonais, il devient clair que Trump a atteint le fond du baril, creusé un trou et est tombé un peu plus loin.

Au cas où cela ne suffirait pas, vendredi, il a également a amplifié une théorie du complot que « le gouvernement a organisé une émeute pour dissimuler le fait qu’il avait certifié une élection frauduleuse ».

Ce week-end, Trump a ensuite s’est entretenu avec Howard Kurtz de Fox Newss’est vanté de la taille de la foule du 6 janvier, a de nouveau défendu les émeutiers et a déclaré en référence aux développements de la journée : « Il y avait une beauté et un amour que je n’avais jamais vu auparavant. »

Il aussi menti encore une fois que les émeutiers n’étaient pas armés, et lorsque Kurtz faisait référence à la réalité, l’ancien président était complètement incrédule.

Harris, faisant référence à la rhétorique de Trump du 6 janvier, a déclaré à un public du Wisconsin la semaine dernière, « le peuple américain est épuisé par son éclairage au gaz ». Le vice-président démocrate a ajouté : « Assez ».

Nous saurons dans quelques semaines si elle a raison.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com