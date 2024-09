Blog Maddow | Trump prend des mesures ridicules pour aggraver encore l’écart entre les sexes

Après sa victoire électorale en 2016, Donald Trump s’est régulièrement vanté d’avoir réussi en partie en gagnant une majorité d’électeurs féminins. ce n’était pas vrai:Le républicain a remporté la majorité des blanc les femmes, ce qui l’a amené à suggérer que les femmes de couleur, dans un sens plutôt littéral, n’a pas compté.

Selon les sondages de sortie des urnes, il y avait un écart important entre les sexes dans la course de 2016, Hillary Clinton terminant avec un avantage d’environ 12 points parmi les électrices, même si le ticket républicain l’emportait sur les hommes. Quatre ans plus tard, l’écart était encore plus prononcé, Joe Biden ayant battu le candidat sortant. d’environ 15 points parmi les femmes.

« Quelqu’un a dit que les femmes n’aimaient pas Donald Trump », a déclaré le candidat républicain à la présidence s’est récemment vanté à ses partisans en Pennsylvanie. « C’est faux. Je pense qu’ils m’aiment, je les aime. »

L’affection, selon les données, semble être résolument unilatérale.

La question est cependant de savoir si la vice-présidente Kamala Harris parviendra à faire au moins aussi bien que les autres candidats démocrates. De son côté, Trump semble étonnamment désireux de donner un coup de main et d’aliéner autant de femmes que possible. Rapport du New York Times résumé:

Si certains électeurs avaient oublié que Donald J. Trump avait été accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle, il a passé environ 45 minutes à le leur rappeler vendredi, huit semaines avant le jour du scrutin. À un pupitre dans le hall de la Trump Tower, M. Trump, flanqué de sept de ses avocats, a exposé en détail des allégations vieilles de plusieurs années formulées par les femmes, tout en niant qu’elles disaient la vérité.

Un jury à New York déjà a jugé Trump responsable pour avoir abusé sexuellement et diffamé l’écrivaine E. Jean Carroll plus tôt l’année dernière, et l’ancien président a assisté à une audience au tribunal vendredi au cours de laquelle ses avocats ont demandé à une cour d’appel de rejeter le verdict du jury. (The Republican) n’a pas assisté au procèsmais il semble Je voulais être là pour les procédures judiciaires de la semaine dernière.)

Peu de temps après, le candidat républicain a prononcé des remarques déchaînées à la Trump Tower – cela a été décrit comme une « conférence de presse », bien qu’il ait refusé de répondre à une seule question – au cours de laquelle il a non seulement fait des commentaires scandaleux sur Carroll et le récent procès, mais a également pensé que ce serait une bonne idée de rappeler à tout le monde l’existence d’une autre femme qui l’avait également accusé d’inconduite sexuelle.

Dans le cadre de sa défense, Trump a semblé suggérer qu’il ne trouvait pas la femme suffisamment attirante pour l’attaquer.

Trump évoque une autre femme qui l’a accusé d’agression sexuelle, décrit l’incident en détail et déclare qu’elle « n’aurait pas été l’élue ». (Regardez les expressions sur les visages de ses avocats) pic.twitter.com/K92OPiJw6s — Aaron Rupar (@atrupar) 6 septembre 2024

« Je sais que vous allez dire que c’est une chose terrible à dire, mais cela n’aurait pas pu arriver », a déclaré le républicain en faisant référence à l’accusatrice. Il a ajouté qu’« elle n’aurait pas été l’élue. Elle n’aurait pas été l’élue ».

Comme une analyse du Washington Post Il a noté peu après : « L’élu étant celui qu’il choisirait d’agresser ? Même l’interprétation la plus généreuse de son commentaire bizarre rend difficile de conclure autrement. »

Une semaine plus tôt, Trump avait également pensé qu’il serait approprié d’amplifier un article en ligne suggérant que Harris échangé des faveurs sexuelles pour faire avancer sa carrière. Un article du New York Times rapport Il a ajouté que « la republication était la deuxième fois en 10 jours que l’ancien président partageait du contenu de son compte personnel proférant des attaques à caractère sexuel contre Mme Harris ».

Quelques jours plus tard, le candidat républicain a déclaré à Fox News que les démocrates « rabaissent les femmes et les marginalisent ».

Je me rends compte que Trump a a été le pionnier de l’approche « je suis en caoutchouc, tu es en colle » au discours public, mais le fait qu’il accuse les démocrates de rabaisser et de marginaliser les femmes, comme il les a rabaissées et marginalisées, n’était pas seulement déconcertant, c’était le genre de chose qui devrait aggraver l’écart entre les sexes.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com