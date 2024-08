Lorsque Donald Trump était président, il comptait sur sa fille et son gendre dans l’aile ouest. Lorsque Trump avait besoin d’une nouvelle équipe de direction au Comité national républicain, il a récompensé sa belle-fille avec un poteau supérieur.

Et quand est venu le temps pour Trump de constituer une équipe de transition post-électorale, l’ancien président a une fois de plus gardé les choses au sein de la famille. The New Republic noté que le candidat du GOP a dévoilé une équipe de transition composée de cinq membres – et deux de ses fils en font partie.

Eric Trump et Donald Trump Jr. seront les présidents d’honneur, aux côtés du candidat à la vice-présidence, le sénateur JD Vance. Les autres membres de l’équipe sont Linda McMahon, ancienne dirigeante de catch professionnel et directrice de la Small Business Administration pendant la présidence de Trump, et Howard Lutnik, PDG de Cantor Fitzgerald, une société de services financiers.

Il convient de souligner que dans les élections présidentielles modernes, les candidats des deux grands partis choisissent leurs équipes de transition bien avant le jour du scrutin afin de ne pas avoir à tout recommencer de zéro en novembre. Il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle les membres de l’équipe Trump partent simplement du principe qu’ils vont gagner ; l’équipe Harris élabore des plans similaires.

En effet, ce qui rend ces développements remarquables n’est pas qu’ils soient trop tôtmais plutôt qu’ils sont étonnamment en retard. En tant que Rapport du New York Times « Pour des raisons de timing, cela s’est produit des mois après qu’une campagne présidentielle typique commence à travailler sur un plan d’urgence pour assurer une transition en douceur si son candidat remporte l’élection », a expliqué M.

En 2016, par exemple, l’équipe de transition de Trump avait été annoncée en mai. Cette année, pour des raisons inconnues, la campagne républicaine a attendu jusqu’à la mi-août.

De plus, il y a huit ans, l’équipe Trump s’était concentrée sur des fonctionnaires ayant une expérience de gouvernance pour superviser l’effort de transition, en faisant appel au gouverneur de l’époque, Chris Christie, et au sénateur de l’époque, Jeff Sessions. En 2024, l’équipe de transition comprendra McMahon, un ancien dirigeant de lutte professionnelle qui a dirigé la Small Business Administration pendant le mandat de Trump ; Lutnick, un riche donateur ; deux des fils de Trump ; et l’actuel colistier de l’ancien président.

Mais il est tout aussi remarquable que l’équipe de transition soit appelée à jouer un rôle de premier plan dans la composition de l’administration potentielle, et comme l’a rapporté The New Republic, rapport ajoutéc’est un sujet qui intéresse beaucoup le fils aîné de l’ancien président.

« Je ne veux pas choisir une seule personne pour un poste de pouvoir. Tout ce que je veux faire, c’est bloquer les gars qui seraient un désastre », a déclaré Trump Jr. dit Axios en juillet. « Je veux bloquer les menteurs. Je veux bloquer les gars qui, vous savez, font semblant d’être avec vous. »

Le Le rapport du Times Il a ajouté que l’équipe Trump n’avait pas l’intention d’utiliser « les bureaux et les ordinateurs que le gouvernement fédéral met à disposition pour les transitions », et les responsables de la campagne n’ont pas voulu expliquer pourquoi.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com