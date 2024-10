Blog Maddow | Sur ses dossiers médicaux secrets, la rhétorique de Trump prend une tournure étrange

Ce week-end, le vice-président Kamala Harris a pris de nouvelles mesures pour démontrer son engagement en faveur de la transparence, publier un résumé de son dossier médical de son médecin de la Maison Blanche, qui a expliqué que la candidate démocrate « possède la résilience physique et mentale requise pour exécuter avec succès les fonctions de la présidence, y compris celles de chef de l’exécutif, de chef d’État et de commandant en chef ».

Un jour plus tard, cela est devenu un point clé du discours de campagne de Harris. « Il refuse de divulguer son dossier médical » elle a dit lors d’un rassemblement. «Je l’ai fait. Tous les autres candidats à la présidentielle de l’ère moderne l’ont fait.

Trump, bien sûr, ne l’a pas fait – bien qu’il ait dit qu’il le ferait – et ni lui ni sa campagne n’ont expliqué la nécessité du secret.

Cela dit, trois jours après que Harris ait fait sa révélation, peu avant 1 heure du matin (heure de l’Est), le Républicain a décidé qu’il était temps d’explorer la question plus en détail avec un couple de articles publié sur sa plateforme de médias sociaux. La Colline a rapporté:

L’ancien président Trump, dans une série de publications sur les réseaux sociaux tôt mardi matin, a affirmé que les allergies saisonnières du vice-président Harris étaient « profondément graves » et a affirmé qu’il était « bien en meilleure santé » qu’elle et d’autres anciens présidents, au milieu d’une pression croissante exercée sur lui pour qu’il publie un rapport médical détaillé. .

Faisant le point sur le discours étrange du candidat républicain, les messages de Trump comprenaient une poignée d’affirmations fondamentales :

Il a « déjà fourni » son dossier médical. Il pense que les allergies saisonnières de Harris représentent une « situation dangereuse » qui « aura un impact sur son fonctionnement ». Il a été plus transparent sur ses antécédents médicaux « que n’importe quel autre président de l’histoire ». Il est « bien plus sain » que Harris. Et il est « beaucoup trop occupé » pour un autre examen médical.

Prenons-les un à la fois.

Premièrement, si Trump croit sincèrement qu’il a « déjà fourni » son dossier médical, il est profondément confus.

Deuxièmement, l’idée selon laquelle les allergies saisonnières représentent une « situation dangereuse » est insensée.

Troisièmement, Trump a été moins transparent sur ses antécédents médicaux que n’importe quel candidat d’un grand parti moderne. En tant que lecteurs réguliers pourrait rappelercela a commencé avant son entrée en fonction. Fin 2015, pendant la course à l’investiture présidentielle républicaine, l’équipe Trump a publié un texte involontairement hilarant de quatre paragraphes. lettre du regretté Dr Harold Bornstein, affirmant que « la force physique et l’endurance de Trump sont extraordinaires » et que les résultats de ses tests de laboratoire étaient « étonnamment excellents ». Le médecin avait ajouté à l’époque : « S’il est élu, M. Trump, je peux le dire sans équivoque, sera l’individu le plus en bonne santé jamais élu à la présidence. »

Nous avons appris plusieurs mois plus tard que Bornstein avait écrit la lettre dans cinq minutes tandis qu’une limousine, dépêchée par Trump, attendait le document.

Dans les années qui suivirent, les divulgations ne se sont pas améliorées – même lorsque le président de l’époque était hospitalisé avec une infection au Covid.

L’automne dernier, Trump a publié le premier rapport mis à jour sur sa santé dans plus de trois ansmais cela provenait d’une déclaration publiée par l’un de ses clients de club de golf et détails de base omiscomme sa tension artérielle et ses médicaments.

Plus récemment, l’ancien président et son équipe ont également appels ignorés pour obtenir des détails médicaux de base après avoir reçu une balle dans l’oreille.

Quatrièmement, je suppose que c’est théoriquement Il est possible que Trump soit « bien en meilleure santé » que Harris, mais Harris semble être en excellente forme, tandis que Le New York Times a récemment rapporté que le Républicain, s’il était réélu, deviendrait « la personne la plus âgée à avoir jamais occupé le poste de président » et « pourrait entrer dans le Bureau Ovale avec une série de problèmes potentiellement inquiétants, disent les experts médicaux : facteurs de risque cardiaque, séquelles possibles de l’assassinat de juillet tentative et le déclin cognitif qui vient naturellement avec l’âge, entre autres.

Enfin, Trump pourrait vouloir faire croire aux gens qu’il est « beaucoup trop occupé » pour un nouvel examen médical, mais s’il a le temps de le faire, regarder et se plaindre Dans divers segments de Fox News, il a le temps de passer un examen médical.

Après la révélation de Harris, la question centrale était simple : pourquoi Trump cache-t-il ses dossiers médicaux ? Après les dernières déclarations du candidat républicain sur le sujet, la question reste sans réponse.

Cet article met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com