Blog Maddow | Sununu tente, sans succès, de défendre la rhétorique de Trump sur « l’ennemi intérieur »

Lorsque Donald Trump a récemment commencé à adhérer à l’idée selon laquelle des millions d’Américains – citoyens de son propre pays – devraient être considérés comme des citoyens de son propre pays. « l’ennemi intérieur » certains des substituts les plus flagorneurs de l’ancien président j’ai essayé de suggérer le républicain n’a pas vraiment dit ce qu’il a dit. Peu après, Trump a doublé la miseprécisant son point de vue :

Non seulement Trump considère de nombreux Américains son « ennemi » il suggère même que l’armée américaine pourrait être utilisé contre eux sur le sol domestique. Ce week-end, le candidat du GOP a continué à caractériser ses adversaires politiques comme « l’ennemi intérieur », arguant qu’il considère de nombreux démocrates comme des « ennemis intérieurs ». plus dangereux que les adversaires étrangers des États-Unis.

Martha Raddatz d’ABC News a interrogé le gouverneur Chris Sununu sur les commentaires, et au moins au début, le républicain du New Hampshire concédé la rhétorique de l’ancien président « devrait faire réfléchir tout le monde ».

Et si le gouverneur s’était simplement arrêté là, sa réponse n’aurait pas été particulièrement marquante. Mais dans la même interview « This Week », Sununu a continué en disant:

« Personne n’aime ce genre de choses et ce genre d’hyperbole. Mais regardons, il a été président pendant quatre ans. A-t-il poursuivi ses ennemis politiques ? A-t-il transformé le ministère de la Justice en arme et s’en est-il pris à Hillary Clinton ? … Bien sûr, il n’a pas fait ça, n’est-ce pas ?

J’ai entendu quelques défenses contre la rhétorique de Trump sur « l’ennemi intérieur », mais la défense du gouverneur est de loin la pire car elle prouve le contraire de son point de vue.

À entendre Sununu, la rhétorique de l’ancien président sur ses « ennemis » intérieurs peut être considérée comme une « hyperbole » parce qu’il n’a pas essayé de armer le ministère de la Justice pour s’en prendre à Hillary Clinton.

Le problème, que le gouverneur du New Hampshire s’en rende compte ou non, est que Trump a réellement essayé de doter le ministère de la Justice d’une arme pour s’en prendre à Hillary Clinton.

Nous le savons, bien sûr, parce que Trump n’a fait aucun effort pour garder ce secret. En tant que lecteurs réguliers savoirTrump en public et en privé a supplié les procureurs d’inculper Clinton tout au long de son mandat à la Maison Blanche.

À l’approche du jour des élections de 2020, près de quatre ans après la défaite de Clinton, le président républicain de l’époque encore publiquement réclamé l’incarcération du démocrate et fait pression Barr, alors procureur général, pour poursuivre l’ancien secrétaire d’État pour des raisons inconnues.

Sununu a effectivement déclaré à une émission nationale : « Nous pouvons faire confiance au pyromane pour ne pas donner suite à ses menaces de déclencher de nombreux incendies. Après tout, la dernière fois que nous lui avons donné des allumettes et de l’essence à briquet, il n’a rien mis le feu, n’est-ce pas ? »

Sauf ce n’est pas bien. L’ensemble du pyromane beaucoup d’incendies. Nous tous j’ai vu ça arriver. je gardé les reçus.

Sununu a demandé : « Est-ce qu’il s’en est pris à ses ennemis politiques ? Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi le gouverneur ignore la réponse à sa propre question – parce que Trump s’en est absolument pris à ses ennemis politiques, encore et encoreet il est en promettant d’aller plus loin dans un deuxième mandat.

Le républicain du New Hampshire essayait de donner à Trump une meilleure apparence, mais il a fini par le faire paraître pire.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com