Blog Maddow | Résumé de la campagne de vendredi, 11.1.24 : LeBron James soutient Harris

La tranche d’aujourd’hui de lié à la campagne des nouvelles de tout le pays.

* En Géorgie, le dernier sondage CNN a constaté que Donald Trump devançait de peu Kamala Harris, 48 ​​% à 47 %. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* En Caroline du Nord, le dernier sondage CNN a constaté que le vice-président démocrate devançait de peu l’ancien président républicain avec la même marge, 48 % contre 47 %. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* En Pennsylvanie, le dernier sondage mariste a trouvé Harris menant Trump, de 50 % à 48 %. Le même sondage a montré que le sénateur démocrate Bob Casey devançait le challenger républicain David McCormick avec une marge identique. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Au Michigan, le dernier sondage mariste a trouvé Harris menant Trump, 51 % contre 48 %. Le même sondage a montré que la représentante démocrate Elissa Slotkin devançait son adversaire républicain, l’ancien représentant Mike Rogers, de 52 % à 46 %. Pendant ce temps, la finale Sondage du Detroit Free Pressmenée par EPIC-MRA, a trouvé le candidat démocrate en hausse de 3 points, de 48% à 45%. Le même sondage a montré Slotkin en tête47% à 42%. (Cliquez sur les liens pour plus d’informations sur la méthodologie des enquêtes et les marges d’erreur.)

* Dans le Wisconsin, le dernier sondage mariste a trouvé Harris menant Trump, de 50 % à 48 %. Le même sondage a montré que la sénatrice démocrate Tammy Baldwin devançait le challenger républicain Eric Hovde, 51 % contre 48 %. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Lors de la course au Sénat américain dans le Missouri, le sénateur républicain Josh Hawley a finalement débattu de son rival démocrate Lucas Kunce, et il est rapidement devenu clair pourquoi le président sortant a semblé réticent pendant des mois à débattre du vétéran des Marines.

* Lors de la course au Sénat américain dans le Maryland, l’ancien gouverneur Larry Hogan a passé des mois à dire qu’il ne voulait pas du soutien de Trump, mais lors d’un appel aux donateurs cette semaine, le Républicain a néanmoins vanté l’appui de l’ancien président et a déclaré que cela aiderait les partisans « inconditionnels » de Trump.

* Trump a perdu le Nouveau-Mexique avec une marge considérable en 2016 et 2020, mais l’ancien président se vantait néanmoins lors d’un rassemblement dans l’État, « Je crois que je l’ai gagné [New Mexico] deux fois. » C’était un excellent exemple du mensonge républicain alors qu’il n’y est pas obligé.

* Et même si LeBron James a tendance à ne pas trop s’impliquer dans la politique, la mégastar de la NBA a néanmoins apporté son soutien à la candidature de Harris pour 2024. « De quoi parlons-nous ici ?? » il a écrit en ligne. « Quand je pense à mes enfants et à ma famille et à la façon dont ils vont grandir, le choix est clair pour moi. VOTEZ KAMALA HARRIS !!!

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com