Blog Maddow | Résumé de la campagne de lundi, 21/10/24 : Harris fera à nouveau campagne avec Liz Cheney

L’épisode d’aujourd’hui des nouvelles liées à la campagne provenant de tout le pays.

* Un sondage Washington Post-Schar School a trouvé Kamala Harris menant de peu Donald Trump parmi les électeurs probables dans les États du champ de bataille, 49 % contre 48 %. Plus précisément, les données ont révélé que le vice-président démocrate avait de petites avances en Géorgie, au Michigan et en Pennsylvanie, tandis que l’ancien président républicain avait de petites avances en Arizona et en Caroline du Nord. Au Nevada, l’enquête a révélé que les deux candidats étaient à égalité. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Trump a affirmé ce week-end qu’il était « pas si proche » à 80 ans. En réalité, le candidat du GOP aura 80 ans dans un an et huit mois, et s’il est élu deux fois pour un second mandat, il serait en bonne voie pour devenir la personne la plus âgée de tous les temps pour exercer les fonctions de président.

* Sur la base des derniers documents déposés, l’un des principaux super PAC de Trump, MAGA Inc., a désormais reçu 150 millions de dollars de Timothy Mellonle mégadonateur milliardaire solitaire.

* Le vote anticipé a commencé à la fin de la semaine dernière en Caroline du Nord, et le taux de participation total établir rapidement un record d’état.

* Harris a déjà organisé un événement de campagne avec l’ancienne présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney, et cette semaine, le duo organisera des événements supplémentaires dans les banlieues de Philadelphie, Détroit et Milwaukee.

* Au Sénat américain étroitement surveillé du Maryland, l’ancien gouverneur républicain Larry Hogan est confronté à une nouvelle série de questions de conflit d’intérêts en réponse à un reportage du magazine Time. L’article allègue que le gouverneur, pendant qu’il était en fonction, a consacré des millions de dollars des contribuables au développement de la propriété appartenant à sa belle-mère.

* Lors de la course au Sénat américaine, très surveillée dans l’Ohio, l’ancien gouverneur républicain Bob Taft a a apporté son soutien derrière le sénateur démocrate Sherrod Brown. (Remarque : Taft est la seule personne à avoir jamais battu Brown : les deux ont participé à la course au poste de secrétaire d’État de l’Ohio en 1990.)

* Vendredi, Harris a fait campagne à Lansing, Michigan, où elle a montré aux électeurs locaux séquence vidéo de Trump disant que les usines automobiles « ne construisent pas de voitures », mais « les sortent d’une boîte et les assemblent ». Il est allé suggérer qu’un « enfant pouvait le faire ».

* En parlant du Michigan, Trump a fait campagne à Détroit un jour plus tard, et dit aux habitants« Assurez-vous de voter et amenez tous nos amis qui veulent voter pour nous. Dites-leur : « Jill, fais sortir ton gros mari du canapé. Obtenez ça – enlevez ce gros cochon de ce canapé. Lève-le, Jill. Gifle-le.’

