Blog Maddow | Résumé de la campagne de lundi, 14/10/24

La tranche d’aujourd’hui de lié à la campagne des nouvelles de tout le pays.

* Les derniers sondages nationaux de Actualités NBC, Actualités ABC et Actualités CBS tous ont montré que Kamala Harris et Donald Trump étaient effectivement, sinon littéralement, liés. Dans chaque cas, ces mêmes médias ont montré que le vice-président démocrate avait un avantage dans les enquêtes du mois dernier. (Cliquez sur les liens pour plus d’informations sur les méthodologies des enquêtes et les marges d’erreur.)

* En parlant des sondages de 2024, les dernières enquêtes du New York Times et du Siena College montrent que Trump mène Harris. en Arizona de 5 points, 51% à 46%, alors que Harris devançait l’ancien président en Pennsylvanie50% à 47%. (Cliquez sur les liens pour plus d’informations sur les méthodologies des enquêtes et les marges d’erreur.)

* Le lendemain de la critique de Détroit par Trump en parlant à Detroitla campagne Harris a transformé l’incident en une publicité télévisée très efficace diffusée pendant les matchs des Detroit Tigers et des Detroit Lions ce week-end. (Si la voix off vous semble familière, la publicité a été racontée par l’acteur Courtney B. Vance, lauréat d’un Emmy et d’un Tony, originaire de Détroit.)

NOUVELLE PUBLICITÉ >> Hier, Donald Trump a saccagé Détroit, alors qu’il était à Détroit. Aujourd’hui, nous veillons à ce que les habitants de Détroit voient EXACTEMENT ce que Trump pense d’eux. pic.twitter.com/rsVNMhhcRo – Ammar Moussa (@ammarmufasa) 11 octobre 2024

* Dans la course au Sénat américain dans le Missouri, le comité de rédaction du St. Louis Post-Dispatch approuvé Le démocrate Lucas Kunce contre le sénateur Josh Hawley, argumenterentre autres choses, que le républicain sortant « est très probablement le pire sénateur en exercice en Amérique à l’heure actuelle ».

* Lors de la course au Sénat américain en Floride, un Sondage Mason-Dixon commandée par la filiale NBC à Miami, le sénateur républicain Rick Scott devance l’ancienne représentante démocrate Debbie Mucarsel-Powell, 48 % contre 41 %. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Dans la course au Sénat américain dans le Wisconsin, le Senate Leadership Fund, le principal super PAC des Républicains axé sur la chambre haute du Congrès, fait 6,6 millions de dollars supplémentaires investissement dans la course, dans l’espoir de renverser la sénatrice démocrate sortante Tammy Baldwin.

* Dans la course au Sénat américain dans l’Ohio, les démocrates restent à l’offensive contre le républicain Bernie Moreno, lancer de nouvelles annonces soulignant le fait qu’il a appelé les femmes qui votent sur une seule question en faveur de l’avortement « fou.»

* Le New York Times signalé que le Parti démocrate de l’Arizona « a fermé un bureau de campagne dans la banlieue de Phoenix après qu’il ait été touché par des coups de feu et un pistolet BB à trois reprises au cours du mois dernier ». Le rapport ajoute que même si personne n’a été blessé, la fusillade « a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des travailleurs et des bénévoles de la campagne ».

* Lors d’un rassemblement électoral au Nevada vendredi soir, Trump a dit à ses partisans que Harris « ne sait pas qu’elle est en vie ». (Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce que cela signifiait.) Un jour plus tard, le candidat du GOP a déclaré un public différent que le vice-président « essentiellement » ne s’est pas rendu en Caroline du Nord à la suite de l’ouragan Helene. Harris se trouvait en Caroline du Nord à ce moment-là.

