Blog Maddow | Pourquoi Trump s’est présenté au tribunal pour son appel de la victoire d’E. Jean Carroll au procès

Jeudi, La juge Tanya Chutkan a tenu une conférence de mise en état à Washington, DC, pour discuter de la manière dont L’affaire d’ingérence de Donald Trump dans les élections fédérales — qui prévoit quatre chefs d’accusation contre l’ancien président — devrait progresser et à quelle vitesse. Trump lui-même, cependant, était introuvable.

Avance rapide de 24 heures dans une salle d’audience ornée et immaculée de la cour d’appel fédérale de Manhattan, où un panel de trois juges a entendu les plaidoiries orales sur l’appel de Trump contre Le premier verdict du procès civil d’E. Jean Carroll qui l’a reconnu coupable d’abus sexuel et de diffamation. Pourtant, après avoir manqué l’intégralité du premier procès Carroll et bien qu’il n’ait pas été obligé d’y assister, Trump s’est présenté pour l’argument.

Alors que quatre de ses avocats étaient déjà assis à leur table, Trump est entré lentement, flanqué seulement de quatre agents des services secrets et suivi de deux de ses plus fidèles conseillers juridiques et politiques, Alina Habba et Boris Epshteyn. Le candidat républicain à la présidence portait sa tenue de soirée classique : costume sombre, chemise blanche et longue cravate rouge brillante.

Et avant que la discussion ne commence, Trump a fait deux gestes remarquables – et effrayants. D’abord, tout en restant debout, il s’est retourné et a examiné la galerie de la presse et des membres du public. Les yeux plissés, il a regardé fixement un écho des jours de procès passés. Puis, s’asseyant à la tête d’une table juste derrière son équipe juridique, il se tourna vers sa droite, semblant examiner une grande blonde assise à une table juste de l’autre côté de la salle. Mais Carroll, vêtue d’un tailleur-jupe à la taille pincée et les cheveux attachés en arrière par un nœud de satin de jeune fille, regardait droit devant elle, comme elle l’avait fait pendant presque tous ses deux procès.

Ainsi, avant même l’arrivée des juges, la scène était captivante. Mais une question plus fondamentale demeure : pourquoi Trump s’est-il présenté au tribunal, d’autant plus que cette affaire concerne sa plus petite responsabilité impayée et que les plaignants au civil ne sont jamais tenus de comparaître ?

Permettez-moi d’énumérer quelques raisons potentielles.

Premièrement, si Trump remporte les élections de novembre, de nombreux experts juridiques supposent Il ordonnera soit à son ministère de la Justice de retirer les deux affaires fédérales contre lui et/ou ordonnera au procureur général de renvoyer le procureur spécial Jack Smith. Mais en tant que président, il n’aurait pas la possibilité d’effacer toute responsabilité civile ou de mettre un terme à ses affaires civiles. En d’autres termes, alors qu’un président pourrait sans doute se gracier lui-même ou mettre fin à toute procédure pénale contre lui, Trump ne peut tout simplement pas faire campagne pour se soustraire à l’un des jugements civils prononcés contre lui.

Cependant, le premier procès Carroll, qui portait sur déclarations faites par Trump à l’automne 2022a donné un Prix ​​de 5 millions de dollars pour Carroll. C’est une somme gargantuesque pour la plupart d’entre nous. Mais même en supposant La fortune personnelle de Trump est exagéréec’est probablement de la petite monnaie pour lui. Alors pourquoi s’en soucierait-il ? Parce que même si l’argument de vendredi était techniquement limitée aux questions de preuve lors du premier procès, elle pourrait également avoir un impact beaucoup plus important, Verdict de 83,3 millions de dollars dans le deuxième procès, qui concernait Déclarations de Trump en juin 2019.

Un croquis de la salle d’audience de vendredi pour l’appel de Donald Trump contre le verdict du premier procès civil d’E. Jean Carroll.

L’année dernière, le juge de première instance supervisant les deux affaires Carroll, Lewis Kaplan, déterminé que le verdict du premier procès a établi que les déclarations substantiellement « identiques » de Trump de 2019 étaient également diffamatoires et que, par conséquent, la responsabilité de Trump avait déjà été jugée. Tout ce qui restait au deuxième jury, a statué Kaplan, était de décider des dommages et intérêts de Carroll. Le revers de la médaille de la décision de Kaplan, cependant, est que si la cour d’appel annule le premier verdict, elle détruirait nécessairement le second. Et cela aurait pu être le cas que C’est l’espoir — plus précisément l’espoir d’effacer près de 90 millions de dollars dus à Carroll — qui a poussé Trump à suivre l’appel.

Pourtant, je suppose que son portefeuille n’était pas la seule raison, ni même la principale, pour laquelle Trump s’est suffisamment soucié de se rendre dans une autre salle d’audience. ses partisans portefeuilles qui ont poussé Trump à aller au tribunal, puis tenir une audience à la Trump Tower pendant près d’une heure.

Trump et ses conseillers de campagne comprennent bien la relation perverse entre sa victimisation perçue à travers les affaires civiles et pénales contre luid’une part, et sa popularité auprès de sa base électorale, d’autre part. Et ils reconnaissent que la collecte de fonds de Trump culmine lorsqu’il est – ou se présente simplement comme tel – en grave danger juridique.

Par exemple, selon Politicola meilleure journée de collecte de fonds en ligne de Trump au premier trimestre de l’année – et sa troisième meilleure journée globale depuis le lancement de sa campagne présidentielle en Novembre 2022 — est intervenu le jour même où la procureure générale de New York, Letitia James, « a pris les premières mesures pour saisir ses biens au cas où il ne parviendrait pas à verser une caution » dans son affaire de fraude civile, où elle a gagné un verdict de plus de 450 millions de dollars.

De la même manière, L’Associated Press a rapporté que sur les 141 millions de dollars collectés par Trump en mai, plus d’un tiers provenait de contributions en ligne dans les 24 heures suivant un jury a reconnu Trump coupable des 34 chefs d’accusation de fraude criminelle dans son affaire de pots-de-vin à New York. Mais en août, peu de temps après que la Cour suprême ait accordé à Trump une énorme victoire grâce à sa décision d’immunité présidentielle et alors que pratiquement toutes les affaires de Trump étaient silencieuses, voire inactives, le total de la collecte de fonds de Trump est tombé en dessous des niveaux de mai tandis que La vice-présidente Kamala Harris a levé 361 millions de dollars, soit presque le triple de ses revenus. Trump du mois.

L’affaire Carroll, en revanche, s’inscrit parfaitement dans les deux piliers du message de Trump : le martyre et la misogynie. En d’autres termes, Trump a mijoté en silence pendant le procès pour pouvoir ensuite exprimer ses griefs, tout cela dans le but de remplir les caisses de sa campagne. et repousser La comparaison de Harris entre « procureur et agresseur sexuel ».

Après tout, parfois, on ne peut gagner qu’en perdant. Et Trump le sait bien.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com