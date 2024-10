Blog Maddow | Pourquoi Tim Sheehy du Montana ne peut pas se débarrasser de sa controverse sur les coups de feu

Après plus de 35 saisons de travail comme garde forestier dans le parc national des Glaciers, Kim Peach, 67 ans, ne se souvient que de deux incidents au cours desquels il a répondu à un rapport faisant état d’un coup de feu – et ces deux sont devenus ses jours de travail les plus mémorables. Ainsi, l’année dernière, lorsqu’il a repéré une publicité montrant un Tim Sheehy souriant candidat au Sénat, Peach, aujourd’hui à la retraite, a immédiatement reconnu le visage de l’ex-Navy SEAL, a-t-il déclaré. C’était le même homme qui lui avait dit des années plus tôt qu’il s’était accidentellement tiré une balle dans le bras droit après que son arme soit tombée au sol alors qu’il chargeait du matériel après une randonnée.