Blog Maddow | Pourquoi les mensonges de Trump sur sa tentative de poursuivre Hillary Clinton sont importants

Donald Trump a haussé quelques sourcils quand il a dit qu’il envisagerait pardonner à Hunter Biden après le électionmais il y a une autre partie des commentaires de l’ancien président qui m’a marqué. Dans le cadre de sa dernière interview avec Hugh Hewitt, le candidat républicain s’est également vanté à propos de sa décision de ne pas poursuivre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton à la suite de leur campagne de 2016 :

J’aurais pu m’en prendre à Hillary. J’aurais pu avoir Hillary Clinton très facilement. Et quand ils disaient : « Enfermez-la », chaque fois qu’ils disaient : « Enfermez-la », vous savez, ils commençaient, 30 000 personnes, « Enfermez-la, enfermez-la ». Qu’ai-je fait ? Je dis toujours : « Vas-y doucement, détends-toi. Nous gagnons. Allez-y doucement. Allez-y doucement.’ J’aurais pu la mettre en prison. Et j’ai décidé que je ne voulais pas faire ça. Je pensais que ça aurait l’air terrible. L’épouse du président des États-Unis a été incarcérée. Je pensais que ce serait très mauvais si nous faisions cela. Et je me suis assuré que ça n’arrive pas, d’accord ? Je pensais que ce serait mauvais.

À peu près au même moment, le représentant républicain Byron Donalds de Floride dit à NPR que Trump, lorsqu’il était au pouvoir, n’a pas dit au ministère de la Justice de « s’en prendre à » Clinton.

Quelques jours plus tôt, le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, a déclaré à ABC News que les Américains n’ont pas à s’inquiéter du fait que Trump cible ses opposants politiques lors d’un second mandat, car il ne s’est pas « attaqué » à Clinton lors de son premier mandat.

Écoutez, je me rends compte que la politique contemporaine du GOP est définie en grande partie par sa volonté de réécrire l’histoire récente. C’est un sujet que j’ai exploré en détail dans mon dernier livre. Mais l’idée selon laquelle Trump aurait donné une sorte de laissez-passer à Clinton reste l’un des mythes les plus ridicules que trop de Républicains s’obstinent à colporter.

En effet, cela se produit avec une régularité surprenante. Il y a quelques années, le républicain Michael Waltz de Floride affirmait avec un sérieux apparent que Trump, après son arrivée à la Maison Blanche, avait fait un choix conscient. laisser tranquille son adversaire de 2016.

« Le président Trump a adopté cette approche. Il a dit : « Vous savez quoi, nous n’allons pas poursuivre Hillary Clinton en justice » » Valse a ditcomme si la réalité n’avait aucun sens. Le législateur républicain a ajouté que Trump avait dit : « Vous savez quoi, passons à autre chose. » Avançons.’

Près d’un an plus tard, le sénateur Ron Johnson s’est également adressé à Fox News pour pousser la même ligne. « Le président Ford a décidé qu’il était préférable pour l’Amérique de ne pas engager de poursuites contre le président Nixon. Le président Trump a pris à peu près la même décision et a décidé de ne poursuivre aucune poursuite contre Hillary Clinton », a déclaré le républicain du Wisconsin. revendiqué.

Dans la mesure où la réalité a encore un sens, passons en revue les recettes. Au cours de la première année de Trump à la Maison Blanche – après la fin des élections de 2016 et Clinton en grande partie retirée de la scène publique – le président de l’époque a publiquement plaidé auprès du ministère de la Justice s’en prendre à Clinton.

Un an plus tard, en 2018, Trump a déclaré au conseiller juridique de la Maison Blanche qu’il voulait ordonner au ministère de la Justice de poursuivre Clinton. Comme l’ancien conseiller spécial Robert Mueller l’a documenté dans ses conclusions, c’est à peu près à cette époque que Trump a fait pression sur Jeff Sessions, alors procureur général, pour qu’il s’en prenne à Clinton.

À l’approche du jour des élections de 2020, près de quatre ans après la défaite de Clinton, Trump encore publiquement réclamé l’incarcération du démocrate et fait pression Bill Barr, alors procureur général, a décidé de poursuivre Clinton pour des raisons inconnues.

Rien de tout cela n’a été gardé secret. Cela s’est produit à l’air libre. Nous l’avons tous vu se dérouler en public. Alors que le candidat républicain et ses substituts continuent de se vanter de sa magnanimité envers Clinton, ils nous demandent d’oublier ce que nous avons tous vu de nos propres yeux.

Quant à savoir pourquoi cela est toujours important, le problème ne réside pas seulement dans le fait que Trump, Donald, Sununu et d’autres colportent une version manifestement fausse du passé récent, le problème réside également dans la signification de leur mensonge dans le cadre d’un avenir proche : Si les Américains veulent savoir si le candidat républicain ciblera ses ennemis et abusera de ses pouvoirs lors d’un second mandat, il est très pertinent de savoir qu’il a ciblé ses ennemis et abusé de ses pouvoirs lors de son premier mandat.

Cet article met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com