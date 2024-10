Blog Maddow | Pourquoi les immigrés légaux ont des raisons de craindre les projets d’expulsion de Trump

Donald TrumpL’agenda du pays en matière d’immigration et d’expulsions est déjà radical. L’ancien président a après tout évoqué la perspective d’un déportations militarisées et camps de détention de masse. En effet, il est fait peu d’effort pour nier la portée et l’ampleur de ses projets de droite.

Mais ce que l’on apprécie moins, c’est ce que le républicain et son équipe envisagent de faire avec les personnes entrées aux États-Unis. légalement.

Il y a quelques semaines, par exemple, alors que la liste présidentielle du Parti Républicain colportait des mensonges horribles et dangereux sur Springfield, Ohio, le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, s’est vu rappeler que les immigrants haïtiens en question ne sont pas, en réalité, des « illégaux ». Le sénateur de l’Ohio a répondu que parce qu’il n’était pas d’accord avec le processus juridique existant, « je vais toujours les traiter d’étrangers en situation irrégulière ».

En d’autres termes, les lois américaines sont toutes belles, mais pour le sénateur, une administration Trump/Vance serait libre de décider qui est ou non dans le pays légalement. Vance n’a pas exprimé d’hostilité à l’égard de l’État de droit, mais plutôt de l’indifférence.

Trois semaines plus tard, son colistier disait effectivement la même chose. Comme le résume Rolling Stone:

Donald Trump a jeté la logique par la fenêtre mardi. Lors d’un entretien avec Newsmax, l’ancien président a affirmé que les migrants haïtiens de Springfield, Ohio – qui ont obtenu un statut de protection temporaire et se trouvent légalement aux États-Unis – sont des « immigrants illégaux en ce qui me concerne ».

Dans la dernière interview accordée à Newsmax par l’ancien président, il a semblé brièvement reconnaître que les immigrants haïtiens à Springfield ne sont pas sans papiers, peu avant de conclure qu’il les considère de toute façon comme des « immigrants illégaux » – parce qu’il le dit.

« Ce sont des immigrants illégaux en ce qui me concerne » — Trump sur Newsmax affirme que les immigrants haïtiens légaux dans l’Ohio sont en fait des immigrants illégaux pic.twitter.com/yAFfpmprRD -Aaron Rupar (@atrupar) 8 octobre 2024

Cela est conforme à l’attitude habituelle de Trump à l’égard de l’État de droit, mais cela constitue également un rappel opportun au public : lorsque le candidat républicain parle de lancer une politique d’expulsion massive affectant un pourcentage significatif parmi les résidents du pays, les immigrés légaux ont également des raisons de s’inquiéter.

Parce que, comme Trump l’a dit à la télévision nationale, ses normes sont guidées par ses caprices et ses préférences, et non par la politique de son propre pays.

Comme une analyse du Washington Post résumé la semaine dernière : « Qui Trump envisage-t-il d’expulser ? Celui que Trump veut expulser.»

Il est désormais bien établi que le processus d’identification, de détention et d’expulsion de millions de personnes du pays serait extrêmement difficile et déstabilisateur, tant sur le plan économique que pour les communautés individuelles. Ce que les affirmations de Trump et de Vance ont renforcé, c’est que cela serait également arbitraire, les immigrés légaux considérés comme indésirables par le président et ses partisans devant être évincés, tandis que d’autres groupes resteraient sous une protection relative.

je me souviens un rapport du New York Times publié en juillet sur les électeurs latinos et leurs perceptions des projets républicains. Beaucoup, note l’article, « ne connaissaient pas le programme de M. Trump, notamment ses projets de rassembler massivement les sans-papiers et de les détenir dans des camps en attendant leur expulsion ».

Ils pourraient être surpris de voir jusqu’où le candidat républicain est prêt à aller.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com