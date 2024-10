Blog Maddow | Pourquoi les États touchés par l’ouragan n’essaient-ils pas d’étendre l’inscription des électeurs ?

Avec Ouragan Milton Si l’ouragan devrait toucher terre en Floride mercredi soir, de nombreux habitants du Sunshine State se préparent à une dévastation potentiellement historique. Pendant ce temps, les responsables fédéraux remettent en question la Capacité de l’Agence fédérale de gestion des urgences à faire face à une autre tempête catastrophique si peu de temps après que l’ouragan Hélène ait fait des ravages Caroline du Nord et cinq autres États.

Étant donné celui d’Hélène bilan humain et le désastre attendu de Milton, vous pourriez vous demander : « Qui pourrait penser à une élection à un moment comme celui-ci ? Et pourtant, les administrateurs électoraux de ces États n’ont guère de choix. Une élection présidentielle n’attend personne.

Ainsi, de Tallahassee à Charlotte, les représentants de l’État ont déjà consulté les lois et réglementations applicables et modifié les procédures habituelles pour garantir que leurs résidents puissent exercer librement et équitablement leur droit de vote.

En particulier, Le conseil électoral de cinq membres de Caroline du Nord a voté à l’unanimité lundi pour offrir aux électeurs de 13 comtés plusieurs aménagements, y compris plus de temps pour demander et recevoir les bulletins de vote par courrier. Le conseil a également donné aux conseils de comté toute latitude – à condition qu’une majorité bipartite soit en faveur – pour modifier leurs horaires et heures de vote anticipé, qui commence le 17 octobre. entre autres choses. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a mis en œuvre des ajustements similaires pour 13 comtés de son état par le biais d’un décret qu’il a signé la semaine dernière.

D’une part, ils méritent d’être félicités pour leur rapidité d’esprit et leur flexibilité face aux catastrophes. Mais il faudrait aussi leur demander si les mesures qu’ils ont prises sont allées assez loin, notamment en ce qui concerne les électeurs éligibles qui ne s’étaient pas encore inscrits avant l’arrivée d’Hélène. À ce jour, aucun des responsables des États concernés ayant autorité en matière d’élections n’a volontairement des délais d’inscription prolongés, même si les routes restent fermées, les lignes téléphoniques n’ont pas été rétablies et les lieux de vote désignés sont endommagés, inaccessibles et inutilisables.

En Caroline du Nord, c’est peut-être compréhensible. Après tout, les électeurs potentiels peuvent inscrivez-vous puis votez on le même jour s’ils se rendent sur un site de vote anticipé entre le 17 octobre et le 2 novembre.

Mais l’incapacité à protéger les électeurs potentiels et éligibles dans d’autres endroits n’a guère de sens.

Par exemple, dans Caroline du Sudau 4 octobre, « [s]Plusieurs bureaux d’inscription des électeurs de comté ont été fermés pendant des jours avant de pouvoir rouvrir pour l’inscription », tandis que les bureaux de trois comtés sont restés fermés, selon la Commission électorale de Caroline du Sud. Pourtant, ni le procureur général ni le gouverneur n’ont pris de mesures pour prolonger le délai d’inscription des électeurs.

Donc, le Parti démocrate de Caroline du Sud poursuivi en justicedemandant à un tribunal d’ordonner à la commission électorale de l’État de prolonger le délai d’inscription. Et le 4 octobre – date limite d’inscription en personne et quelques jours seulement avant les dates limites d’inscription électronique et postale – Juge Daniel Coble a donné tous Caroliniens du Sud jusqu’au 14 octobre pour s’inscrire, que ce soit en personne ou par courrier, courrier électronique, fax ou Internet.

Coble, qui a été initialement nommé par le gouverneur républicain Henry McMaster et autorisé le État pour faire respecter son interdiction de l’avortement pendant six semaines plus tôt cette année, il ne semble peut-être pas être le juge le plus susceptible d’adopter ce qui semble être une approche libérale en matière d’accès au vote. Mais face au choix de refuser injustement le droit de vote aux victimes de l’ouragan ou de donner à d’autres électeurs potentiels des jours supplémentaires non mérités pour s’inscrire, il a choisi de faciliter la possibilité de voter pour tous les citoyens.

Les défenseurs du droit de vote dans d’autres États touchés par Hélène en ont pris note. Le jour de la date limite d’inscription des électeurs en Géorgie, le 7 octobre, la NAACPGeorgi deun chapitre unet deux autres groupes ont déposé une plainte devant le tribunal fédéral d’Atlanta, demandant également une prolongation immédiate jusqu’au 14 octobre. Notant qu’il y a historiquement une augmentation du nombre d’inscriptions sur les listes électorales juste avant la date limite, ces plaignants ont fait valoir qu’il y avait probablement « des milliers d’électeurs qui n’ont pas pu s’inscrire alors que le courant était coupé, que les routes étaient impraticables et que les élections de comté et les bureaux de poste étaient fermés ».

Les déclarations des dirigeants locaux soulignent à quel point certains efforts d’enregistrement ont dû être abandonnés à la suite de l’affaire Hélène. Par exemple, une organisation à but non lucratif de Géorgie axée sur les efforts d’inscription des électeurs, d’éducation et de participation dans les communautés historiquement marginalisées a non seulement annulé toutes les activités de porte-à-porte dans deux comtés de Géorgie entre le 4 et le 7 octobre, mais n’a pas non plus pu reprendre et déposer les documents d’inscription des électeurs au conseil des élections dans l’un de ces comtés, car son bureau est fermé depuis le 27 septembre.

En effet, le 8 octobre, juste un jour après l’échéance fixée pour la Géorgie, le gouverneur républicain de l’État, Brian Kemp, a publié un décret étendant l’état d’urgence dans près de 70 comtés de Géorgie jusqu’au 16 octobre. Pourtant à en juger par ses déclarationsle secrétaire d’État géorgien semble penser qu’Hélène ne causera rien d’autre qu’une perturbation minime à cette élection. Son site Web suggère également le la plupart important aménagements liés aux élections nécessaires pour les Géorgiens touchés par Hélène leur permettent de recevoir leurs bulletins de vote par correspondance à une nouvelle adresse temporaire ou les aident à obtenir une nouvelle carte d’identité d’État si la leur a été perdue à cause d’Hélène.

Entre-temps, une audience s’est tenue dans l’après-midi du 9 octobre dans l’affaire de Géorgie. La juge Eleanor Ross a rejeté la demande des plaignants d’une forme de mesure d’urgence qui prolongerait le délai, mais a programmé une deuxième audience pour le 9 octobre. 10 où, selon le président de la Conférence NAACP de Géorgie, Gerald Griggs, elle a demandé le témoignage d’électeurs potentiels qui n’ont pas pu s’inscrire à cause de l’ouragan. Après l’audience, Griggs a déclaré : « Nous avons donc perdu la bataille, mais nous pourrions peut-être gagner la guerre. »

Et puis il y a la Floride, où, lundi, date limite d’inscription en Floride, DeSantis a décrété un nouvel état d’urgence pour 54 comtés et péages suspendus dans le centre et l’ouest de la Floride pour permettre aux résidents de commencer les évacuations recommandées ou obligatoires. Pourtant, DeSantis a également soutenu lundi que la date limite d’inscription ne devrait pas être prolongée, argumenter« Les gens peuvent s’inscrire aujourd’hui. Rien ne vous empêche de vous inscrire aujourd’hui. La tempête », c’est-à-dire l’ouragan Milton, « n’a pas encore frappé. »

Cela ne convenait pas à la NAACP de Floride ou à ses Ligue des électricesqui, représenté par le Southern Poverty Law Center, a déposé un procès fédéral mardi pour prolonger la date limite d’inscription, arguant qu’entre la récupération d’Hélène et la préparation de Milton, il était « impossible ou indûment fastidieux » pour de nombreux Floridiens de s’inscrire avant le 7 octobre.

Dans cette affaire également, un juge a tenu une audience sur la demande de secours d’urgence des plaignants dans l’après-midi du 9 octobre. Il s’est prononcé contre la prolongation du délai. Au moment de la publication, les plaignants n’avaient pas décidé s’ils feraient appel.

Les Géorgiens obtiendront-ils finalement le soulagement que les Caroliniens du Sud ont déjà reçu – et que les Floridiens ont jusqu’à présent été refusés ? Surveillez cet espace.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com