Blog Maddow | Pourquoi la réponse de Trump à la politique de garde d’enfants est importante

Pour de nombreuses familles américaines, le coût et la disponibilité des services de garde d’enfants constituent de véritables défis. Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que de nombreux électeurs se tournent vers les élus pour trouver des solutions.

C’est dans ce contexte que JD Vance s’est assis avec l’expert conservateur Charlie Kirk lors d’un événement en Arizona mercredi, et l’hôte a demandé au candidat républicain à la vice-présidence ce qui pouvait être fait pour faire face au coût de la garde d’enfants.

« L’une des façons de soulager un peu la pression sur les personnes qui paient si cher pour la garderie serait de demander à grand-mère et grand-père de les aider un peu plus. Ou peut-être qu’il y a une tante ou un oncle qui veut aider un peu plus. » Vance a répondu« Si cela se produit, vous allégerez une partie de la pression sur toutes les ressources que nous consacrons aux services de garde d’enfants. »

N’est-il pas venu à l’esprit du sénateur de l’Ohio que si les parents avaient accès au travail familial gratuit, ils en profiteraient déjà ? Regardez l’échangeJe me suis demandé combien d’Américains ont vu cela et ont pensé : « Mon Dieu ! parents « Je peux aider à surveiller les enfants ? Pourquoi n’y ai-je pas pensé ? Dieu merci pour ces précieuses informations de JD Vance ! »

Mais c’est un jour plus tard que le colistier de Vance a été confronté à la même question et a répondu avec une réponse encore moins cohérente. Reportage du HuffPost résumé:

Jeudi, Donald Trump a été interrogé sur ce qu’il ferait en tant que président pour rendre la garde d’enfants plus abordable et plus accessible. La réponse qu’il a donnée pourrait être qualifiée de non-séquitur décousu ou, moins charitablement, de charabia politique.

C’était une de ces choses que les gens il faut vraiment voir pour apprécier pleinement.

Q : Quelle législation spécifique comptez-vous adopter pour rendre la garde d’enfants abordable ? Trump : Eh bien, je le ferais et nous étions assis, vous savez, j’étais, quelqu’un, nous avions Marco Rubio et ma fille, Ivanka… Mais je pense que lorsque vous parlez du genre de chiffres dont je parle… pic.twitter.com/v8gqLUHS2v — Siège social de Kamala (@KamalaHQ) 5 septembre 2024

La question, pour ceux qui ne peuvent pas regarder les clips en ligne, était de rendre la garde d’enfants plus abordable.

« Eh bien, je le ferais, et nous étions assis – vous savez, j’étais, quelqu’un, nous avions le sénateur Marco Rubio, et ma fille Ivanka a eu un impact si important sur cette question », a commencé la réponse de 368 mots de Trump. « C’est une question très importante. Mais je pense que lorsque vous parlez du genre de chiffres dont je parle, cela – parce que, regardez, la garde d’enfants est la garde d’enfants. C’est, vous savez, il y a quelque chose, vous devez l’avoir – dans ce pays, vous devez l’avoir.

« Mais quand on compare ces chiffres à ceux dont je parle, en taxant les pays étrangers à des niveaux auxquels ils ne sont pas habitués – mais ils s’y habitueront très vite – cela ne les empêchera pas de faire des affaires avec nous. Mais ils devront payer une taxe très importante lorsqu’ils expédieront des produits dans notre pays.

« Ces chiffres sont bien plus élevés que tous les chiffres dont nous parlons, y compris ceux concernant la garde d’enfants, et il faudra s’en occuper. Nous n’aurons – j’espère – aucun déficit dans un délai assez court, en plus des réductions dont je vous ai parlé concernant le gaspillage et la fraude et toutes les autres choses qui se passent dans notre pays, car je dois continuer à m’occuper de la garde d’enfants.

« Je veux continuer à parler de la garde d’enfants, mais ces chiffres sont faibles par rapport aux chiffres économiques dont je parle, y compris la croissance, mais une croissance également dirigée par le plan dont je viens de vous parler. Nous allons encaisser des milliers de milliards de dollars, et même si l’on dit que la garde d’enfants est coûteuse, elle n’est, relativement parlant, pas très chère par rapport aux chiffres que nous allons encaisser. Nous allons faire de ce pays un pays incroyable qui pourra se permettre de prendre soin de sa population, et ensuite nous nous soucierons du reste du monde.

« Aidons les autres, mais nous allons d’abord prendre soin de notre pays. Il s’agit de l’Amérique d’abord. Il s’agit de rendre sa grandeur à l’Amérique. Nous devons le faire parce que nous sommes actuellement une nation en faillite, alors nous allons nous en occuper. Merci. Très bonne question. Merci. »

Alors, pourquoi ce mot « salade » est-il important ? Plusieurs raisons, en fait.

D’emblée, il convient de souligner que Trump, qui a sans doute été occupé à préparer le débat et devrait être au sommet de son art, s’est montré totalement incapable de parler de manière cohérente d’un problème commun. Pour ceux qui croient que le candidat républicain est en un état de déclin cognitifsa réponse sur les frais de garde d’enfants a apporté de nouvelles preuves.

De même, les divagations insensées de Trump ont servi de rappel opportun d’un problème familier : l’ancien président ne connaît pas ou ne se soucie pas des politiques publiqueset il a souvent du mal à faire semblant. Ceux qui s’attendent à ce qu’il ait des projets de gouvernement significatifs – sur n’importe quelle question – vont être déçus.

Après ces remarques, le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu a dit qu’il préfère La politique économique de Trump est due au fait que l’ancien président « sait réellement parler des détails ». La réalité nous montre le contraire : nous sommes régulièrement confrontés à la preuve que Trump est effectivement illettré en économie.

Mais apparaissant sur MSNBC le lendemain matin des commentaires du candidat républicain, le secrétaire de presse adjoint principal de la Maison Blanche, Andrew Bates a soulevé un point sous-estimé« Si vous avez la moindre idée de ce que signifie cette réponse, vous êtes un meilleur détective que moi, car ces tarifs qu’il veut appliquer à tous les niveaux équivaudraient à une augmentation d’impôt de 4 000 dollars pour les familles qui travaillent. Et c’est quelque chose qui, selon les autorités de l’ensemble du secteur privé, serait dévastateur pour notre économie et freinerait la croissance économique. »

.@AndrewJBates46 Sur la réponse de Trump à la question de la garde d’enfants : « Si vous avez la moindre idée de ce que signifie cette réponse, vous êtes un meilleur détective que moi, car ces tarifs qu’il veut appliquer à tous les niveaux équivaudraient à une augmentation d’impôt de 4 000 dollars pour les familles qui travaillent. » pic.twitter.com/r3A6WHnqGP — Will Ragland (@citizenwillis) 6 septembre 2024

Dans la mesure où Trump a utilisé des mots compréhensibles dans sa réponse, le républicain a semblé suggérer qu’il imposerait des droits de douane à ses partenaires commerciaux, ce qui, selon lui, générerait de l’argent qu’il pourrait ensuite consacrer aux frais de garde d’enfants. Mais c’est complètement fou : non seulement les droits de douane ne créeront pas de gigantesques réserves d’argent dans lesquelles Trump pourrait puiser, mais ces mêmes droits de douane augmenteraient les coûts pour les familles en quête d’aide.

En d’autres termes, le candidat du GOP a complètement inversé la dynamique politique.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com