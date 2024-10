L’ancien président Trump critique « The Apprentice », qualifiant le film sur son ascension précoce à New York de « faux et sans classe ». « C’est un travail de hache bon marché, diffamatoire et politiquement dégoûtant, lancé juste avant l’élection présidentielle de 2024, pour tenter de nuire au plus grand mouvement politique de l’histoire de notre pays », a écrit Trump dans un article de Truth Social lundi matin.