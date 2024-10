Blog Maddow | Personne n’interdit les vaches : Trump concocte un programme inventé par Harris

Une grande partie du discours de Donald Trump pour 2024 est ancré dans la fantaisie. L’ancien président, par exemple, veut faire croire aux gens que l’économie est désastreuse, malgré la réalité. Il veut que les électeurs croient que les taux de criminalité montent en flèche, malgré toutes les preuves du contraire. Il s’attend à ce que les Américains croient que les conditions à la frontière entre les États-Unis et le Mexique se détériorent, même si elles s’améliorent. Il insiste sur le fait que la Maison Blanche ne parvient pas à réagir aux catastrophes naturelles, alors même que d’autres républicains remettent les pendules à l’heure.

Mais il y a une autre dimension qui est souvent négligée : le discours fantastique du républicain comprend également des affirmations absurdes sur le programme de Kamala Harris pour l’avenir.

Certes, compte tenu des circonstances inhabituelles entourant la vice-présidente et de la manière dont elle est devenue la candidate démocrate, Harris n’avait pas au départ beaucoup de plan politique. Mais au fur et à mesure que la campagne progressait, elle et son équipe ont élaboré une vision de gouvernement crédible et l’a présenté aux électeurs.

Il n’inclut pas l’interdiction des vaches.

Normalement, cela ne vaudrait pas la peine d’être mentionné, sauf que son rival du GOP a partagé quelques réflexions curieuses sur le sujet. La Colline a rapporté:

L’ancien président Trump a rejoint « Fox & Friends » vendredi pour une interview en personne au cours de laquelle il a déclaré à un enfant de 6 ans que les États-Unis « n’auront pas de vaches » si le vice-président Harris est élu.

Dans une vidéo enregistrée, un enfant a interrogé l’ancien président sur son animal de ferme préféré. « Je vais vous dire ce que j’aime, j’aime les vaches », a répondu le Républicain, « mais si on part avec Kamala, vous n’aurez plus de vaches ».

Dans le cadre de la même réponse, Trump a poursuivi en soulignant sa conviction que Harris interdirait d’une manière ou d’une autre les vaches. « Si vous aimez les vaches », a-t-il conclu, « vous devez la rejeter ».

C’était étrange, mais ce n’était pas un phénomène isolé : le Washington Post Dana Milbank a noté que le candidat républicain a récemment averti les électeurs lors de divers événements que son adversaire démocrate « voulait se débarrasser de vos vaches ». Trump a ajouté lors d’un récent rassemblement : « Vous savez, c’est sérieux. »

Non, ce n’est vraiment pas le cas.

Ce qui est grave, cependant, c’est la volonté désespérée du républicain de concocter un programme Harris qui n’a aucune ressemblance avec la réalité. Trump et son équipe de campagne, par exemple, ont attribué la politique fiscale au vice-président. qu’elle n’a jamais approuvé et ne supporte pas.

Il a dit que Harris voulait «légaliser le fentanyl», ce qui était bizarre. Il a dit que Harris soutenait confiscation de voiturece qui est tout aussi absurde. Il a dit que Harris essayait d’interdire fenêtres dans les nouveaux bâtimentsce qui est plutôt drôle, mais aussi ridicule. Trump a même soutenu que Harris voulait «ramener le brouillon« , qu’il a confectionné de toutes pièces.

Bien sûr, la question plus vaste est inévitable : si la vision du candidat démocrate est si horrible, pourquoi son adversaire républicain ressent-il le besoin d’inventer des choses ?

