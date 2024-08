Blog Maddow | Malgré ses engagements, Trump se montre réticent à l’idée d’un débat avec Harris

Suivre les positions de Donald Trump sur les débats présidentiels revient à regarder une balle déformée rebondir dans des directions imprévisibles. Alors que la phase post-convention des élections générales commence pour de bon, le problème semble en fait s’aggraver. The Washington Post signalé:

L’ancien président Donald Trump a suggéré dimanche soir qu’il pourrait sauter le débat du 10 septembre sur ABC News avec la vice-présidente Kamala Harris (Démocrate), après avoir accepté d’y participer en tant que candidate républicaine à la présidence plus tôt ce mois-ci.

Avant de nous pencher sur la dernière crise de colère en ligne du républicain, examinons comment nous en sommes arrivés à ce point.

À la mi-mai, Trump a accepté un calendrier de débaty compris un événement du 10 septembre sur ABC News, lorsque l’ancien président a supposé que son adversaire serait le président Joe Biden. Après que le président démocrate sortant a passé le flambeau à Harris, Trump a abandonné son « n’importe où, n’importe où » se frappant la poitrine et prit une variété de pas maladroits de se retirer de ses engagements antérieurs lors des débats.

En fait, il y a trois semaines, l’équipe Trump a fait ce qui semblait être une annonce catégorique : le candidat du GOP ne participerait pas lors du débat présidentiel du 10 septembre sur ABC News.

Et puis les choses sont devenues encore plus étranges.

Sept jours après s’être retiré du débat, Trump parcours inversé et a réaccepté l’invitation. À peu près au même moment, l’ancien président a tenu une conférence de presse à Mar-a-Lago au cours de laquelle il a également a annoncé les débats d’autres débats à venir qui n’avait pas été négocié et pourrait ne pas se produire.

Deux jours plus tard, le 11 août, Trump a publié une missive au milieu de la nuit sur sa plateforme de médias sociaux, alertant davantage le public sur un programme de débat inventépointant du doigt des événements auxquels personne n’avait consenti.

Dans l’ensemble, une grande partie du monde politique a tout simplement ignoré les divagations étranges du républicain et est resté concentré sur le débat du 10 septembre sur lequel les deux campagnes s’étaient entendues – c’est-à-dire jusqu’à ce que Trump a publié un nouveau coup de gueule ce qui met en doute l’avenir de cet événement.

« J’ai regardé ABC FAKE NEWS ce matin, à la fois l’interview ridicule et biaisée de Tom Cotton (qui était fantastique !) du journaliste léger Jonathan Carl (K ?), et leur soi-disant Panel of Trump Haters, et je me demande, pourquoi ferais-je le débat contre Kamala Harris sur cette chaîne ? », a écrit l’ancien président.

Trump a ensuite suggéré que Donna Brazile (dont il a mal orthographié le nom) pourrait secrètement donner à Harris les questions du débat ; le « meilleur ami » du vice-président dirige ABC News (je ne sais pas à qui il faisait référence) ; avant de conclure, en référence à George Stephanopoulos, « Où traîne Liddle’ George Slopadopolus en ce moment ? »

Évidemment, faire des prédictions basées sur la rhétorique juvénile de Trump est une folie, mais ses déclarations ne ressemblent pas à celles d’un candidat impatient d’apparaître sur scène lors d’un débat.

Pour compliquer encore les choses, Politico a rapporté que les campagnes de Harris et de Trump négocient toujours les termes du débat prévu le 10 septembre, et l’un des points de friction est de savoir si les micros des candidats « seront coupés lorsque ce ne sera pas leur tour de parler ».

Selon le reportagequi n’a pas été vérifié de manière indépendante par MSNBC ou NBC News, les membres de l’équipe Harris veulent que les micros restent allumés – conformément aux pratiques modernes – car ils supposent que Trump ne sera pas en mesure de garder son sang-froid pendant 90 minutes.

« Nous avons dit à ABC et à d’autres chaînes souhaitant organiser un éventuel débat en octobre que nous pensons que les micros des deux candidats devraient être allumés pendant toute la durée de la diffusion », a déclaré à Politico Brian Fallon, conseiller principal de la campagne Harris. « Nous comprenons que les conseillers de Trump préfèrent que le micro soit coupé parce qu’ils ne pensent pas que leur candidat puisse se comporter comme un président pendant 90 minutes tout seul. Nous soupçonnons que l’équipe de Trump n’a même pas parlé de ce différend à son patron parce qu’il serait trop embarrassant d’admettre qu’ils ne pensent pas qu’il puisse se débrouiller face à la vice-présidente Harris sans l’avantage d’un bouton de coupure du son. »

Où cela nous mène-t-il ? Avec une grande incertitude quant à savoir si Trump et Harris partageront un jour la scène.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com