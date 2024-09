Blog Maddow | Liz Cheney : Dick Cheney vote également pour Kamala Harris

Ancien président de la Conférence républicaine à la Chambre des représentants Liz Cheney a donné un coup de fouet au monde politique cette semaine lorsque l’ancienne membre du Congrès du Wyoming annoncé« En raison du danger que Donald Trump pose, non seulement je ne vote pas pour Donald Trump, mais je voterai pour Kamala Harris.”

Deux jours plus tard, alors que NBC News a rapportéelle a clairement indiqué qu’elle n’était pas la seule ancienne membre du Congrès nommée Cheney à soutenir le ticket présidentiel démocrate cette année.

L’ancien vice-président Dick Cheney votera pour la vice-présidente Kamala Harris, a déclaré sa fille, l’ancienne représentante Liz Cheney, lors d’une interview vendredi. Les deux Cheney sont républicains, et l’aîné a servi sous la présidence de George W. Bush. Le jeune Cheney est devenu l’un des critiques conservateurs les plus éminents de l’ancien président Donald Trump.

Interrogée au Texas Tribune Festival si elle savait pour qui son père voterait, L’ancien chef du GOP a répondu« Dick Cheney votera pour Kamala Harris. »

Elle a ajouté : « Si vous pensez au moment dans lequel nous nous trouvons et à la gravité de ce moment, mon père croit et il l’a dit publiquement qu’il n’y a jamais eu dans notre pays un individu qui représente une menace aussi grave pour notre démocratie que Donald Trump – et c’est le moment auquel nous sommes confrontés. »

Lorsque le mouvement « Les Républicains pour Harris » a commencé sérieusement il y a un mois, l’effort comprenait quelques des noms assez connusy compris d’anciens gouverneurs républicains, des membres du Congrès et même les républicains qui ont servi dans l’équipe de Trump à la Maison Blanche. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la liste des républicains soutenant le vice-président démocrate a continué à croître.

L’idée, cependant, que Harris recevrait le soutien de un ancien vice-président du GOP c’est une toute autre affaire.

Je ne peux m’empêcher d’imaginer un scénario dans lequel j’aurais accès à une machine à remonter le temps et je retournerais 20 ans en arrière. J’essaierais de convaincre la version 2004 de moi-même que Dick Cheney – un républicain conservateur de longue date, connu pour son esprit partisan implacable et qui a fièrement déclaré à un chef de file démocrate du Sénat : «Va te faire foutre« — soutenait le ticket démocrate pour la présidentielle de 2024.

Je n’y croirais pas une seule seconde. Et pourtant, nous y sommes.

Ces derniers développements surviennent deux ans après que l’ancien vice-président a publié une déclaration directe d’une minute commercial dans lequel il s’est montré, de manière inattendue, sans réserve dans sa condamnation de l’ancien président.

« Dans les 246 ans d’histoire de notre nation, il n’y a jamais eu d’individu qui représente une plus grande menace pour notre république que Donald Trump », a déclaré le républicain du Wyoming. dit dans l’annonce.

Il a ajouté : «[Trump] « Il a essayé de voler les dernières élections en utilisant le mensonge et la violence pour se maintenir au pouvoir après que les électeurs l’aient rejeté. C’est un lâche. Un vrai homme ne mentirait pas à ses partisans. Il a perdu ses élections et il a perdu gros. Je le sais, il le sait, et au fond, je pense que la plupart des républicains le savent. »

Deux ans plus tard, il semble qu’il passe à l’étape suivante : voter pour l’adversaire de Trump.

D’autres républicains seront-ils inspirés à suivre l’exemple de la famille Cheney ? Suivez cet article.

Ce post met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com