Blog Maddow | Les procureurs font un nouveau tort à l’un des principaux mensonges de Trump du 6 janvier

Un homme du Texas a été reconnu coupable de deux délits criminels, notamment de port d’arme à feu sur le terrain du Capitole, et de deux délits mineurs, lors de la brèche du 6 janvier 2021 dans le Capitole américain, a annoncé jeudi le ministère de la Justice. Selon le DOJ, Mario Mares s’est rendu à Washington avec diverses armes à feu et munitions. Le matin du 6 janvier 2021, Mares et d’autres ont assisté au rassemblement au National Mall en portant des armes de poing sur eux. Ensuite, Mares s’est dirigé vers le bâtiment du Capitole, est entré dans le périmètre restreint et est resté sur le terrain du Capitole tout en portant leurs armes de poing.