Blog Maddow | Les Démocrates et Esper s’emparent des commentaires incendiaires de Trump sur « l’ennemi de l’intérieur »

Donald Trump a utilisé à plusieurs reprises l’expression « ennemi de l’intérieur » pour décrire les démocrates et d’autres Américains qu’il n’aime pas. Ceci, en soi, est extraordinaire : un président est chargé de représenter l’ensemble des citoyens, pas seulement ceux qui pensent et lui ressemblent. Le fait que le Républicain considère des millions d’Américains comme des « ennemis » – non pas des « opposants », ni des « ennemis », mais des « ennemis ».ennemis« – reflète une vision laide.

Mais au cours du week-end, le candidat du GOP est allé plus loin qu’avant.

Dans une interview diffusée sur Fox News, Maria Bartiromo a demandé à Trump s’il « s’attendait au chaos le jour du scrutin ». Dans le cadre de sa question, elle a fait référence aux immigrants ayant un casier judiciaire et à ceux figurant sur des listes de surveillance des terroristes.

« Je pense que le plus gros problème, c’est l’ennemi de l’intérieur. » Trump a répondu. « Nous avons de très mauvaises personnes. Nous avons des malades, des fous de la gauche radicale.

Dans le souffle suivant, dans une référence apparente aux préoccupations liées au jour du scrutin, a conclu le Républicain« Cela devrait être très facilement géré, si nécessaire, par la Garde nationale – ou si vraiment nécessaire, par l’armée, car ils ne peuvent pas laisser cela se produire. »

Dans le contexte, il était difficile d’éviter la conclusion selon laquelle Trump suggérait que l’armée pouvait, et devrait peut-être, être utilisée contre les Américains sur le sol américain.

Il n’a pas fallu longtemps pour que ses rivaux et ses critiques s’emparent de ce discours. Le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz, par exemple, a déclaré à un public à Green Bay« Je vais vous dire, nous laisserons les avocats décider si ce qu’il a dit était une trahison. Mais ce que je sais, c’est qu’il s’agit d’un appel à la violence, purement et simplement, et que c’est sacrément anti-américain à mon avis.» Plus tôt dans la journée, Walz a également déclaré que les commentaires de Trump «franchi la ligne.»

Quelques heures plus tard, il était clair que le colistier du gouverneur du Minnesota pensait dans le même sens. Le New York Times a rapporté:

Les paroles de l’ancien président Donald J. Trump ont tonné sur les écrans lors d’un rassemblement électoral bondé lundi soir à Erie, en Pennsylvanie. Mais l’événement était destiné à la vice-présidente Kamala Harris, qui utilisait les propres mots de M. Trump alors que sa campagne amplifiait les avertissements sur les dangers qu’elle dit qu’il pose s’il remporte un second mandat à la Maison Blanche.

« Après toutes ces années, nous savons qui est Donald Trump », a déclaré le candidat démocrate, pointant du doigt les commentaires « ennemis de l’intérieur ». « C’est quelqu’un qui ne recule devant rien pour revendiquer le pouvoir. »

Le vice-président Harris joue un montage de Trump appelant à déployer l’armée contre les Américains qui ne le soutiennent pas : « Un deuxième mandat de Trump représente un risque énorme pour l’Amérique. Il est de plus en plus instable et déséquilibré. Et il veut un pouvoir et un contrôle incontrôlés sur vos vies. » pic.twitter.com/BtnTTfiMT4 – QG de Kamala (@KamalaHQ) 15 octobre 2024

Mais ce ne sont pas seulement les démocrates qui ont fait valoir ce point. Sur fond de une conversation publique en plein essor Quant à savoir s’il fallait qualifier Trump de « fasciste », l’ancien secrétaire républicain à la Défense, Mark Esper, est apparu sur CNN pour réfléchir aux derniers commentaires de son ancien patron, exhortant le public à prendre cette rhétorique au sérieux.

« Je pense que le président Trump a appris que la clé est de rassembler des gens autour de vous, qui exécuteront vos ordres, qui ne vous repousseront pas, qui mettront en œuvre ce que vous voulez faire », Esper a dit. « Et je pense qu’il en a parlé. Ses acolytes en ont parlé. Je pense que la loyauté sera le premier test décisif.

« Alors oui, bien sûr, cela me préoccupe à plusieurs niveaux, notamment l’impact que cela pourrait avoir sur les citoyens américains. Il s’agit de l’impact sur l’institution militaire, de l’impact que cela pourrait avoir sur l’éthique professionnelle de nos officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs. Donc, je suis préoccupé par toutes ces choses, tous les impacts à plusieurs niveaux.

Certes, certains républicains, comme le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin, j’ai essayé de prétendre que Trump n’avait pas dit ce qu’il avait réellement ditmais cela n’a fait que renforcer la gravité de la controverse : lorsque les substituts et les alliés flagorneurs de l’ancien président doivent inventer des choses pour défendre le candidat du GOP, c’est parce qu’ils ne trouvent pas de moyen de défendre l’indéfendable.

Cet article met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com