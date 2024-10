Blog Maddow | Les conséquences des mensonges post-Hélène en Caroline du Nord vont de mal en pis

Alors que les communautés du Sud-Est, notamment en Caroline du Nord, s’efforçaient de se remettre de l’ouragan Helene et de ses conséquences, Donald Trump a passé une grande partie de la semaine dernière effrontément couché à propos le gouvernemental réponse à le tempête meurtrière. Les responsables étatiques et locaux, dont de nombreux républicains, lui a demandé d’arrêter tromper le public. Il a ignoré les appels.

En effet, les campagnes de désinformation et de désinformation se poursuivent. Dimanche, Fox News a diffusé une interview dans laquelle Maria Bartiromo a demandé l’ancien président s’il croit que les fonds de secours ont été transférés de la FEMA aux « immigrants illégaux ». Le Républicain a insisté sur le fait que cela s’était produitajoutant que des preuves pour étayer ses affirmations ont été publiées par la Maison Blanche.

Rien de tout cela ne s’est produit dans la réalité.

Néanmoins, comme mon collègue de MSNBC Clarissa-Jan Lim a expliquédes responsables ont déclaré que les mensonges de Trump pendant la période électorale et les théories du complot ont entravé les efforts de secours, tout en obligeant les agences à perdre du temps et des ressources à combattre des mensonges dans lesquels trop de gens se laissent prendre. Mais il s’avère qu’il y a des raisons de croire qu’il y aura d’autres conséquences, tout aussi dramatiques. Le Washington Post a rapporté:

Le personnel fédéral d’intervention d’urgence a demandé samedi aux employés opérant dans le comté de Rutherford, en Caroline du Nord, durement touché, d’arrêter de travailler et de déménager dans une autre zone en raison d’inquiétudes concernant les « milices armées » menaçant les fonctionnaires dans la région, selon un e-mail envoyé aux agences fédérales aidant. avec réponse en l’état.

Il est difficile de dire à quel point la menace aurait pu être sérieuse, mais selon le rapport du Postce qui n’a pas été vérifié de manière indépendante par MSNBC ou NBC News, il était midi samedi lorsque les responsables impliqués dans les efforts de rétablissement après l’ouragan Hélène ont reçu un message urgent.

Il aurait averti que « la FEMA a conseillé à tous les intervenants fédéraux du comté de Rutherford, en Caroline du Nord, de se retirer et d’évacuer le comté immédiatement. Le message indiquait que les troupes de la Garde nationale « avaient croisé deux camions de milices armées disant [they] nous étions à la chasse à la FEMA.’»

L’e-mail a continué en disant que les équipes de gestion des incidents « ont été informées et coordonnent l’évacuation de tout le personnel affecté dans ce comté ».

En d’autres termes, Trump et un trop grand nombre de ses alliés ont faussement accusé la FEMA et d’autres agences fédérales de négliger des endroits comme le comté de Rutherford, en Caroline du Nord, alors qu’en réalité, la FEMA et d’autres agences fédérales sont sur le terrain pour apporter des secours.

Du moins, ils l’étaient, jusqu’à ce qu’ils aient dû être « évacués » pour leur propre sécurité – non pas en raison des conditions dangereuses liées à la tempête meurtrière, mais plutôt par crainte que des extrémistes armés puissent leur faire du mal.

Heureusement, les équipes ont repris le travail un jour plus tard, mais les circonstances n’en sont pas moins époustouflantes. En effet, le rapport du Post a documenté plusieurs incidents liés impliquant des menaces dirigées contre la FEMA à la suite de théories du complot farfelues.

C’est dans ce contexte que Martha Raddatz d’ABC News a interrogé le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, sur les mensonges de Trump concernant Hélène.

« Les gens craignent que leur gouvernement ne se soucie pas d’eux. » le sénateur de l’Ohio a répondu.

Peut-être que oui, mais si les gens de la région sont « inquiets », cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que son colistier et les théoriciens du complot partageant les mêmes idées mentent quotidiennement à propos de l’ouragan et de la réponse fédérale.

C’est un raisonnement tordu : Trump et ses alliés mentent, et beaucoup le croient. Interrogé sur les mensonges, Vance souligne les inquiétudes de ceux qui ont fait confiance à un homme qui les a trompés, comme si leurs craintes avaient nécessairement du mérite, au diable la réalité.

C’est la logique précise que nous avons observée à la suite des élections de 2020, lorsque les Républicains ont souligné des sondages montrant qu’un nombre important d’Américains croyaient aux théories du complot liées au résultat de la course à la présidentielle. Lorsque les démocrates ont souligné la réalité, les responsables républicains ont effectivement répondu : « Mais regardez tous ces gens qui croient le contraire ! »

Souligner les croyances de ceux à qui on a menti ne rend pas ces croyances vraies.

