Blog Maddow | Les allégations concernant Trump et Hitler occupent le devant de la scène à l’approche du jour des élections.

Il y a environ un an, les noms de « Donald Trump » et « Adolf Hitler » ont commencé à apparaître plus régulièrement dans les mêmes reportages. En fait, c’est dans un message de la Journée des anciens combattants publié en novembre 2023 que l’ancien président républicain a condamné les Américains qui «vivre comme de la vermine » aux États-Unis, ce qui a amené beaucoup à souligner à quel point il était faisant écho au langage déshumanisant du leader nazi.

C’est à peu près à la même époque que le candidat du GOP a commencé à accuser les immigrés de «empoisonner le sang» du pays – une formulation qui était en fait la même que celle qui apparaît dans « Mein Kampf » – tout en promettant de «extirper» ses ennemis idéologiques.

Tandis que Trump continuait en insistant sur le fait que les Américains qu’il n’aime pas représentent une « menace de l’intérieur », le Washington Post a publié un analyse qui ajoutait : « C’était aussi un thème souvent promu par Hitler. »

Dans les mois qui suivirent, alors que le Républicain est devenu plus explicite en vantant une vision de type autoritaire pour les États-Unis — il a même commencé à parler l’infériorité génétique d’immigrants – divers observateurs ont souligné les parallèles difficiles à ignorer entre Trump et le dirigeant allemand de la Seconde Guerre mondiale. La poste Catherine Rampellpar exemple, que le candidat du GOP « semble déterminé à faire en sorte que la comparaison avec Hitler se réalise ». Peu de temps après, The Atlantic’s Anne Applebaum a ajouté que le langage de Trump « n’est pas seulement laid ou répugnant : ces mots appartiennent à une tradition particulière. Adolf Hitler utilisait souvent ce genre de termes.

Mais au cours des dernières semaines, la conversation a pris une tournure plutôt dramatique. Le public a appris, par exemple, que le général à la retraite Mark Milley, qui a été le président des chefs d’état-major interarmées trié sur le volet par Trump, a condamné l’ancien président comme un « fasciste dans l’âme » et « la personne la plus dangereuse pour ce pays ». Cette semaine, les Américains ont également appris que le général à la retraite John Kelly, qui était le chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, non seulement approuvé l’idée que Trump est « fasciste », a-t-il également déclaré en privé, à laquelle Trump aspirait «Les généraux d’Hitler » et a commenté en privé à plusieurs reprises Hitler « j’ai fait de bonnes choses.»

Le candidat républicain continue de démentir. NBC News a rapporté:

L’ancien président Donald Trump a nié jeudi avoir jamais dit des choses positives à propos d’Hitler pendant son mandat, notamment qu’il avait besoin « du genre de généraux qu’Hitler avait ». « Je n’ai jamais dit cela », a déclaré Trump en réponse à la question d’un journaliste concernant un article paru cette semaine dans The Atlantic. « Je ne dirais jamais cela », a-t-il ajouté, niant directement les informations du magazine.

Avant de continuer, ne manquons pas la forêt pour les arbres : les Américains ont atteint le point de notre histoire collective où le candidat du Parti républicain à la plus haute fonction du pays doit répondre à des questions crédibles sur ses prétendus commentaires pro-hitlériens – qui ne sont pas à prendre en compte. être confondu avec les commentaires à la Hitler dont il est déjà public.

Ce qui complique les choses, c’est que Kelly n’est pas seule : 13 anciens responsables de Trump à la Maison Blanche signé une lettre ouverte exprimant son soutien aux condamnations de l’ancien chef de cabinet.

«Nous félicitons le général Kelly d’avoir souligné dans les moindres détails le danger d’un second mandat de Trump. Comme le général Kelly, nous n’avons pas pris la décision de nous manifester à la légère. » la lettre disait. « Nous sommes tous des républicains de longue date qui ont servi notre pays. Cependant, il y a des moments dans l’histoire où il devient nécessaire de faire passer le pays avant le parti. C’est l’un de ces moments.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la division partisane, Barack Obama a commencé à intégrer les commentaires de Kelly dans son discours au public.

Président Obama : Trump est si fou que les gens ne le prennent plus au sérieux. Mais ce n’est pas parce qu’il agit de manière stupide que sa présidence ne sera pas dangereuse. Écoutez son chef d’état-major, un général quatre étoiles. Il a dit que Trump faisait l’éloge d’Hitler pic.twitter.com/bYB0YSR5oB – QG de Kamala (@KamalaHQ) 24 octobre 2024

« Maintenant, je tiens à expliquer qu’en politique, une bonne règle de base est la suivante : ne dites pas que vous voulez faire quelque chose comme Hitler », a déclaré l’ancien président démocrate devant une foule massive à Atlanta. « C’est juste un bon conseil politique, mais il est utile car il nous donne une fenêtre sur la façon de penser de Donald Trump. »

De son côté, Trump aussi a publié un article sur sa plateforme de médias sociaux, se plaignant que les démocrates soient allés « jusqu’à m’appeler Adolf Hitler ».

Bien sûr, ce n’était pas vrai. D’une part, les allégations proviennent de membres de l’équipe de Trump. D’autre part, les critiques de Trump ne l’ont pas appelé Hitler, ils ont plutôt établi des parallèles évidents entre lui et Hitler.

Quant à savoir qui s’est réellement demandé si Trump pouvait être « le Hitler de l’Amérique », c’était son colistier.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com