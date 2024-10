Blog Maddow | L’équipe juridique de Trump a tenté de faire taire Stormy Daniels (oui, encore une fois)

Les bases du scandale Stormy Daniels de Donald Trump sont désormais probablement connues. Il y a cependant un nouveau rebondissement dans l’histoire, suggérant que l’épreuve comporte un nouveau chapitre important.

Comme les lecteurs réguliers s’en souviennent probablement, peu avant le jour des élections de 2016, Trump a versé 130 000 $ à l’actrice de films pour adultes dans le cadre d’un accord selon lequel Daniels garderait le silence sur une prétendue relation sexuelle qu’elle aurait eue avec le futur président. Le but, bien sûr, était d’empêcher le public d’avoir connaissance de la prétendue rencontre, qui, selon Daniels, s’est produite peu de temps après que la troisième épouse de Trump ait donné naissance à son plus jeune enfant.

L’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a révélé que Trump avait blanchi les paiements par l’intermédiaire de son entreprise pour les dissimuler, ce qui a finalement conduit à des accusations criminelles contre l’ancien président. Les procureurs ont inculpé le républicain de 34 chefs d’accusation et un jury a déclaré Trump coupable des 34 chefs d’accusation. Le candidat du Parti républicain à la plus haute fonction du pays attend actuellement sa condamnation.

Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, de nouvelles preuves montrent que, huit ans après que Trump ait payé Daniels pour qu’il se taise peu avant le jour des élections de 2016, le candidat républicain essaie également de payer Daniels pour qu’il se taise peu avant le jour des élections de 2024. NBC News résumé:

L’ancien président Donald Trump a offert cet été une incitation financière à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels si elle acceptait de garder le silence sur Trump – y compris sur la relation qui est devenue le centre des paiements d’argent secrets qui ont fini par faire l’objet d’un procès pénal à New York – avant les élections de novembre prochain, a rapporté mercredi Rachel Maddow de MSNBC.

Pour ceux qui auraient pu manquer Rachel briser l’histoire sur « All In with Chris Hayes », passons en revue ce que nous savons maintenant.

Un jury aurait peut-être déclaré Trump coupable de crimes liés au paiement secret à la star du porno, mais Daniels devait toujours à l’ancien président une somme d’argent importante en frais juridiques découlant de diverses affaires, y compris une malheureuse diffamation. dossier déposé par son avocat désormais emprisonné.

Elle a lancé une campagne de financement participatif pour collecter suffisamment d’argent pour payer ces factures, qui a fonctionné : Daniels devait à Trump des centaines de milliers de dollars, et ses partisans ont fait don de ce dont elle avait besoin.

C’est à ce moment-là que ses avocats ont commencé à négocier avec les avocats du candidat républicain sur le montant précis, en répondant aux questions concernant les intérêts. À un moment donné, l’équipe Trump voulait par exemple 652 000 $, tandis que l’équipe Daniels a déclaré que le total devrait être plus proche de 600 000 $.

Et dans le cadre de ce processus, les avocats de l’ancien président ont décidé d’ajouter une variable aux négociations : Trump accepterait moins d’argent en échange du silence de Daniels.

En d’autres termes, les avocats de Trump pensaient que Daniels devait un montant, mais ils étaient prêts à accepter moins que ce montant si l’actrice de films pour adultes signait un accord pour ne pas parler de l’ancien président.

Nous le savons avec certitude grâce à la correspondance écrite que Rachel a pu montrer aux téléspectateurs lors de son apparition dans l’émission de Chris.

« Nous ne sommes pas d’accord sur le fait qu’un paiement de 620 000 dollars constituerait une entière satisfaction pour les trois jugements », ont déclaré les avocats de Trump dans une lettre de juillet. « Cependant, nous pouvons accepter de régler ces questions pour 620 000 $, à condition que votre client s’engage par écrit à ne faire aucune déclaration publique ou privée relative à des interactions passées présumées avec le président Trump, ou des déclarations diffamatoires ou désobligeantes à son sujet, ses entreprises et/ou ses affiliés ou son aptitude en tant que candidat à la présidence.

Donc, pour résumer, Trump voulait 650 000 $. Il était prêt à accepter 620 000 $ accompagnés d’une NDA signée.

Lorsque Daniels a hésité, Trump a accepté d’accepter 635 000 $ – et il a obtenu 627 500 $. sans une NDA.

L’avocat de Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires, et la campagne du républicain, les documents auxquels Rachel a fait référence « ont été obtenus dans le cadre d’une attaque de piratage étrangère illégale ». ce qui n’était même pas près d’être vrai.

Alors, quel est le résultat final ? Comme Rachel l’a résumé dans l’émission : « Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, attend actuellement sa condamnation pour des crimes liés à un paiement secret en argent secret qu’il a versé à la star du porno Stormy Daniels, juste avant les élections de 2016, pour l’empêcher de parler. à propos de lui – et plus particulièrement à propos d’avoir des relations sexuelles avec lui.

«Et maintenant, juste avant les élections de 2024, Trump a une fois de plus exigé que Stormy Daniels signe un accord pour ne pas parler de lui, proposant de réduire de plusieurs milliers de dollars sa facture si elle le faisait. Peut-être que cette fois, Trump a retenu la leçon sur le fait de ne pas blanchir ces fonds par le biais de son entreprise, mais il essaie en réalité de refaire la même chose.»

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com