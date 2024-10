Blog Maddow | Le mensonge risible de Vance : Trump « ne s’est pas attaqué » à ses ennemis politiques

La perspective de représailles politiques post-électorales a suscité un intérêt considérable pour la course de 2024. Le sénateur républicain JD Vance de l’Ohio, cependant, a tenu à rassurer les électeurs.

Au cours de l’été, par exemple, le sénateur est apparu sur Fox News et a déclaré que Donald Trump était «pas un gars vengeur, » tous preuve du contraire malgré tout. Le week-end dernier, Vance a adopté la même ligne un peu plus loinlivrant cette ligne sur « This Week » d’ABC News avec un visage impassible :

« [Trump] a été président pendant quatre ans et il ne s’en est pas pris à ses opposants politiques. Vous savez qui s’en est pris à ses opposants politiques ? Kamala Harris, qui a tenté de tout arrêter, des militants pro-vie jusqu’à ses opposants politiques… et a utilisé le ministère de la Justice comme une arme contre les gens.

Écoute, je me rends compte que Vance ment beaucoup. D’une certaine manière, il semble avoir reçu des leçons de son colistier sur la façon de tromper le public au quotidien, et les leçons se sont tragiquement bien déroulées.

Mais ce n’est qu’un simple éclairage de gaz.

Éliminons rapidement l’absurdité évidente selon laquelle la vice-présidente a utilisé les leviers du pouvoir fédéral pour cibler ses ennemis politiques présumés. Si Vance ou n’importe qui dans la politique républicaine a des preuves pour étayer une affirmation aussi bizarre, ils ont gardé les preuves bien cachées.

Le plus gros problème, bien sûr, est le bilan de Trump, dont Vance prétend ne rien savoir.

Il y a essentiellement trois éléments dans l’histoire qu’il convient de garder à l’esprit : le passé récent, le présent et le futur proche.

Dans un passé récent, Trump était à la Maison Blanche, où le président de l’époque a consacré énormément de temps et d’énergie. riposter contre des ennemis politiques perçus – tous deux dans le politique et secteur privé royaumes – cherchant des poursuites sans fondement contre les opposants. Tout cela a été minutieusement documenté et confirmé par les autorités. qui a travaillé en étroite collaboration avec le républicain pendant son mandat.

À l’heure actuelle, Trump est un simple citoyen qui n’a pas accès au pouvoir gouvernemental, mais il a néanmoins tenté d’utiliser son influence politique pour chercher à se venger — même contre membres de son propre parti.

Quant à l’avenir proche, l’ancien président se présente effectivement sur un programme de représailles pour 2024 : Trump veut poursuivre en justice ses ennemis politiques intérieurs présumés, et il ne semble pas particulièrement intéressé en cachant ses intentions. Au contraire, il parle de sa volonté d’abuser des pouvoirs présidentiels tout le tempsmême soulève le spectre des tribunaux militaires pour ses adversaires.

Lorsque le Washington Post a demandé des explications aux collaborateurs de Vance, ils ont déclaré que le sénateur républicain faisait référence à des actes d’accusation criminels fédéraux lorsqu’il a déclaré que Trump « ne s’en est pas pris à ses opposants politiques ».

Mais cela n’a aucun sens non plus, en partie parce qu’il n’y a littéralement aucune preuve que Harris ait même essayé d’obtenir des inculpations pénales fédérales contre ses opposants politiques, et en partie parce qu’il existe des preuves accablantes que Trump, pendant qu’il était au pouvoir, s’est donné beaucoup de mal pour exiger que les procureurs portent plainte contre ses ennemis nationaux perçus.

En d’autres termes, Vance a colporté une affirmation manifestement fausse, que son équipe a défendue avec une autre fausse affirmation.

Cet article met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com