Blog Maddow | Le fil conducteur relie les mensonges de Trump sur la récupération d’Aurora, Springfield et Helene

Au début du mois dernier, Donald Trump a contribué à mener la charge contre les immigrants à Springfield, dans l’Ohio, en promouvant massivement des théories du complot sans fondement et racistes. Comme on pouvait s’y attendre, il y avait conséquences dangereuses — alertes à la bombe, bâtiments fermés, événements annulés, habitants terrifiés, menaces de mort, etc. — tant pour les immigrants que pour la communauté dans son ensemble.

Cependant, la réaction ne s’est pas clairement déroulée dans le sens de lignes partisanes : bon nombre de ceux qui ont dit la vérité au public étaient des responsables de l’État et des autorités locales. du propre parti de l’ancien présidentdont beaucoup a exhorté Trump à arrêter de mentir. (En fait, il n’a pas arrêté de mentir.)

Peu de temps après, le public a été confronté à des circonstances étrangement similaires : le candidat républicain a commencé à mentir sur la réponse gouvernementale à l’ouragan Hélène, colportant une nouvelle série de points de discussion et de théories du complot facilement discrédités. Une grande partie de la résistance est venue des autorités étatiques et locales qui, une fois de plus, étaient républicains.

C’est dans ce contexte que Trump a décidé de se concentrer sur Aurora, au Colorado, où – vous l’aurez deviné – la même chose s’est produite. NBC News a rapporté:

L’ancien président Donald Trump a brossé un tableau sombre de la troisième plus grande ville du Colorado lors d’un rassemblement ici vendredi, affirmant une fois de plus qu’elle avait été rattrapée par un gang de prisons vénézuéliennes. Mais le chef de la police de la ville a déclaré à NBC News qu’Aurora était toujours « très en sécurité ».

« Ce n’est pas dépassé. Il ne fait aucun doute qu’Aurora reste une ville très sûre. C’est toujours une communauté merveilleuse et incroyablement diversifiée », a déclaré le chef Todd Chamberlain.

Et pourtant, cela n’a pas empêché l’ancien président républicain d’organiser un rassemblement électoral à Aurora, où il a qualifié la communauté de «envahi et conquis» par des migrants entrés illégalement dans le pays.

Dans le cadre des mêmes remarques, Trump a déclaré à ses partisans que les membres de gangs locaux avaient été autorisés à tirer sur les policiers. « Saviez-vous que le gang avait obtenu l’autorisation de tuer vos policiers ? il a demandémalgré le fait que cela ne s’est jamais produit.

Une fois de plus, ce sont les responsables républicains qui tentent de remettre les pendules à l’heure. En effet, comme Politico a rapportéc’est le maire républicain de la ville – l’ancien représentant républicain Mike Coffman pour cinq mandats – qui a « tenté à plusieurs reprises d’apaiser les craintes que sa ville soit prise par des gangs de migrants ».

Comme mon collègue MSNBC Clarissa-Jan Lim ajoutéCoffman a également dit que les allégations concernant les activités des gangs vénézuéliens sont « grossièrement exagérées et ont injustement porté atteinte à l’identité et au sentiment de sécurité de la ville ».

« La ville et l’État n’ont pas été « conquis », « envahis » ou « occupés » par des gangs de migrants », a conclu Coffman.

Bien entendu, il contredisait directement le candidat de son parti pour 2024, qui a utilisé les mêmes mots et expressions, dont aucun n’est vrai.

Il y a quelques semaines, avant même que Trump n’annonce sa visite dans la région, le maire a déclaré à NBC News«Je veux que l’ancien président vienne, parce que je veux lui montrer cette ville. Je veux lui montrer que le récit n’est absolument pas exact.

C’était un sentiment agréable, qui n’a malheureusement pas été pertinent. Trump a concocté « le récit », sans se soucier de son exactitude. Il n’a pas rendu visite à Aurora pour apprendre la vérité ; il a rendu visite à Aurora pour avancer son mensonge.

Le candidat républicain continuera-t-il à mentir, maintenant qu’il est allé à Aurora ? Comme les habitants de l’Ohio et de la Caroline du Nord le savent très bien, la réponse est évidente.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com