D’après toutes les apparences, Donald Trump vraiment n’aime pas ça quand les démocrates le décrivent comme une menace pour la démocratieet pourtant, le républicain continue de dire des choses qui reflètent un certain degré d’animosité envers le système de gouvernement américain.

Prenons par exemple le rassemblement de l’ancien président en Pennsylvanie samedi dernier. The New York Times signalé:

Trump a déclaré que les sondages suggéraient qu’il était à « 93 % » bien qu’il ne soit pas clair à quoi ce chiffre faisait référence. L’ancien président a déclaré avoir répondu en disant : « Alors pourquoi organisons-nous des élections ? Ils n’ont pas eu d’élections. Pourquoi organisons-nous des élections ? »

Le contexte de ces commentaires improvisés était quelque peu confus. Le candidat républicain, qui tenait un meeting de campagne à Wilkes-Barre, parlait d’inflation lorsqu’il a apparemment eu une idée.

« Vous savez, ils font des sondages sur ce genre de choses, et j’ai environ 93 % de chances. » Trump a ditse référant à des sondages qui existent apparemment dans son imagination. « J’ai dit : « Alors pourquoi organisons-nous des élections ? Ils n’ont pas eu d’élections. Pourquoi organisons-nous des élections ? » »

Et à ce moment-là, il est passé à autre chose, déplorant le fait que le président Joe Biden ait mis fin à sa campagne de réélection.

Honnêtement, on ne voit pas très bien ce que Trump a voulu dire. Il est visiblement toujours indigné que le Parti démocrate n’ait pas suivi un processus de nomination traditionnel avant de se rallier à la vice-présidente Kamala Harris. En d’autres termes, le « ils » dans sa citation faisait référence à ses rivaux démocrates.

Il était moins évident de savoir à qui Trump faisait référence avec « nous ».

Certes, c’était une question rhétorique, mais « nous » organisons des élections parce que c’est ainsi que nous prenons des décisions aux États-Unis.

On pourrait être tenté de penser que Trump se plaignait de cette asymétrie – il a dû passer par les primaires et les caucus du parti républicain, qu’il a presque tous remportés avec une relative facilité – mais il parlait entièrement au présent. « Pourquoi organisons-nous des élections ? » ne pouvait pas faire référence aux élections républicaines qui se sont terminées il y a des mois.

Les observateurs charitables pourraient être enclins à hausser les épaules, et d’après ce que je peux voir, les commentaires n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt au cours du week-end. Mais n’oublions pas que Trump a passé ces dernières semaines en disant à plusieurs reprises que lui et son opération politique « Je n’ai pas besoin » de votes — un commentaire curieux de la part d’un candidat à une fonction publique — qui concorde avec ses commentaires d’il y a quelques semaines selon lesquels ses partisans chrétiens «je n’aurai plus à voter« s’il remporte un second mandat.

Peu de temps après, ayant eu l’occasion de revenir sur cette décision, le candidat du GOP a préféré redoublé de rhétorique.

C’est le même candidat à la Maison Blanche qui a évoqué la possibilité de créer ce qu’il a présenté comme un « État américain temporaire »dictature » refusé d’accepter sa défaite électorale il y a quatre ans, a fait parler « mettre fin » à certaines parties de la Constitution qui font obstacle à ses ambitions, et arguant que ses rivaux ne devrait pas être « autorisé » à se présenter contre lui.

C’est dans ce contexte que Trump a demandé à ses partisans : « Pourquoi organisons-nous des élections ? », comme si cette question était légitime. Ce n’est pas le cas.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com