Il est probablement juste de dire que J. Michael Luttig n’est pas un nom connu du grand public, mais dans les cercles juridiques conservateurs, le juge fédéral à la retraite a peu de rivaux. Comme le rapporte Politico noté il y a quelques années, le juriste a passé une grande partie de sa vie d’adulte à opérer « au sommet du monde juridique conservateur ».

En tant que lecteurs réguliers pourrait se souvenirLuttig a été avocat à la Maison Blanche sous Reagan, greffier du défunt juge de la Cour suprême Antonin Scalia et l’un des juges conservateurs les plus éminents du pays, supervisant des greffiers portant des noms républicains familiers tels que Ted Cruz et John Eastman.

Sans surprise, lors de certaines administrations républicaines récentes, Luttig a été envisagé pour la Cour suprême des États-Unis. En fait, lorsque le vice-président de l’époque, Mike Pence, et son équipe ont évalué leurs options juridiques après l’élection de 2020, le juge à la retraite était la voix qu’ils recherchaient(Luttig leur a dit de respecter la loi. Ils l’ont fait.)

Dans les années qui ont suivi, Luttig a pris de nouvelles mesures pour se distancer de ses alliés apparents de la droite, devenant l’un des témoins vedettes des audiences de la commission du 6 janvier. Il y a un an, le juriste à la retraite avait déclaré que la démocratie américaine était en «grave péril« à cause de la radicalisation de la politique du GOP.

« La démocratie américaine ne peut tout simplement pas fonctionner sans deux partis politiques également sains et également forts », Luttig a déclaré en août dernier« Aujourd’hui, à mon avis, il n’y a donc pas de Parti républicain pour contrer le Parti démocrate dans le pays. »

C’est dans ce contexte que le juge à la retraite soutient également le candidat du Parti démocrate à la présidence. CNN a rapporté:

Le juge à la retraite de la Cour fédérale d’appel J. Michael Luttig, un éminent juriste conservateur nommé à ce poste par le président George H. W. Bush, soutient la vice-présidente Kamala Harris au détriment de l’ancien président Donald Trump, dont il décrit la candidature comme une menace existentielle pour la démocratie américaine. Ce sera la première fois que Luttig, vétéran de deux administrations républicaines, votera pour un démocrate.

« Lors de l’élection présidentielle de 2024, il n’y a qu’un seul parti politique et un seul candidat à la présidence qui peuvent revendiquer le rôle de défenseur et de protecteur de la démocratie américaine, de la Constitution et de l’État de droit », a écrit Luttig dans une déclaration obtenue par CNN. « Par conséquent, je voterai sans hésiter pour la candidate du Parti démocrate à la présidence des États-Unis, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. »

Cela fait suite au soutien accordé à Harris par deux anciennes élues républicaines du Congrès : la représentante de Virginie Barbara Comstock et de New York Susan Molinari(Lorsqu’on a demandé à cette dernière pourquoi elle soutenait le vice-président, Molinari a déclaré que Harris est « intelligente », « forte », « sait comment se comporter sur la scène internationale » et n’est « pas folle ».)

Il y a deux semaines, les républicains pour Harris lancé en fanfareL’effort semble prendre de l’ampleur, ce qui devrait probablement rendre Trump et son équipe nerveux.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com