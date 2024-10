Blog Maddow | Harris met la transparence (ou son absence) sous les projecteurs de 2024

Cela fait quelques mois que Donald Trump a promis de rendre public son dossier médical. C’est un vœu que l’ancien président n’a pas tenu – ce qui pose problème pour diverses raisons.

Le New York Times a récemment rapportépar exemple, que le Républicain, s’il était réélu, deviendrait « la personne la plus âgée à avoir jamais occupé le poste de président » et qu’il « pourrait entrer dans le Bureau Ovale avec une série de problèmes potentiellement inquiétants, disent les experts médicaux : facteurs de risque cardiaque, les séquelles possibles de la tentative d’assassinat de juillet et le déclin cognitif qui accompagne naturellement l’âge, entre autres.

Étant donné que le candidat du GOP a passé une grande partie de la dernière décennie cacher des informations sur sa santéle fait qu’il ait déclaré qu’il divulguerait son dossier médical, pour ensuite faire marche arrière sans explication, alimente les inquiétudes.

Mais qu’en est-il de son rival démocrate ? Il s’avère que la vice-présidente Kamala Harris continue de faire preuve d’un engagement en faveur de la transparence que son adversaire a rejeté. NBC News a rapporté:

La vice-présidente Kamala Harris a publié samedi un résumé de son dossier médical de son médecin de la Maison Blanche, qui la considérait comme « une femme de 59 ans en bonne santé qui a des antécédents médicaux notables d’allergies saisonnières et d’urticaire ».

Le médecin, Joshua Simmons, a écrit que le vice-président avait une alimentation saine et pratiquait régulièrement des exercices d’aérobic et de musculation de base. « Elle possède la résilience physique et mentale requise pour exercer avec succès les fonctions de la présidence, y compris celles de chef de l’exécutif, chef de l’État et commandant en chef », a conclu le médecin du vice-président.

Le rapport de NBC News a poursuivi en notant que, selon son médecin, le dernier examen médical de Harris en avril était « sans particularité » et que tous ses examens de routine et analyses de sang étaient « normaux ».

De telles révélations sont censées faire partie intégrante du processus, et elles étaient monnaie courante avant que Trump ne décide de rejeter les normes politiques américaines.

C’est dans ce contexte que Harris profite de l’occasion pour engager une conversation plus large, ancrée dans une question non formulée : Que cache Trump ?

Dans un interview récemment publiée avec Roland MartinPar exemple, la candidate démocrate a déclaré, en référence à son rival pour 2024 : « Son équipe ne le laissera pas faire une interview de « 60 minutes ». Chaque président du dernier demi-siècle en a fait un – tous ceux qui se présentent à la présidence. Tout le monde l’a fait sauf Donald Trump. Il ne débattra plus de moi. J’ai publié mon dossier médical, il ne veut pas le publier.

« Et vous devez vous demander : pourquoi son équipe fait-elle cela ? Et c’est peut-être parce qu’ils pensent qu’il n’est tout simplement pas prêt, qu’il est inapte et instable, et qu’il ne devrait pas avoir ce niveau de transparence envers le peuple américain. Il y a un vrai choix dans cette élection.»

Elle a beaucoup insisté sur cette ligne ces derniers jours, y compris lors d’un événement de campagne ce week-end au cours duquel Harris a demandé si les membres de l’équipe Trump rejetaient la transparence parce qu’ils craignaient qu’il soit perçu comme « trop faible et instable pour diriger ».

Vice-président Harris : Donald Trump ne fait pas preuve de transparence. Il refuse de divulguer son dossier médical. Je l’ai fait. Il n’est pas disposé à faire une interview de 60 minutes comme le font tous les autres candidats des grands partis depuis plus d’un demi-siècle. Il ne veut pas se rencontrer une seconde… pic.twitter.com/m3Te2lClcg – QG de Kamala (@KamalaHQ) 13 octobre 2024

Je ne spéculerai pas sur les motivations de Trump, mais il ne fait aucun doute que l’ancien président est désavantagé en matière de transparence. Il refuse de divulguer son dossier médical; il refuse de publier ses déclarations de revenus; il a refusé de fournir une comptabilité récente relative à ses clients étrangers; il a refusé, alors qu’il était en fonction, de divulguer la Maison Blanche journaux des visiteurs; et il poursuit même un processus de transition post-électorale qui lui permet de garder ses donateurs secrets.

En septembre 2020, le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin argumenté« Le président Trump est le président le plus transparent de l’histoire. » C’était ridicule à l’époque. C’est pire maintenant.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com