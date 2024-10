Blog Maddow | Harris et Trump poussent différents types de messages de clôture à 3 semaines de la fin

Alors qu’il reste environ trois semaines avant Jour d’électionet le vote anticipé est déjà en cours dans une grande partie du pays, il n’y a rien de subtil dans le message de clôture de Kamala Harris – ni dans son public cible. Politico a rapportépar exemple, dans la dernière publicité télévisée du vice-président démocrate :

La campagne de Kamala Harris est lancée avec une nouvelle publicité ciblant les électeurs républicains de l’État du champ de bataille de l’Arizona, dans laquelle le maire républicain de Mesa déclare qu’il est un «républicain de longue date», mais qu’il a «toujours fait passer le pays avant le parti».

Sur place, le maire John Giles, qui aide à diriger les républicains de l’Arizona pour Harris, dit aux téléspectateurs« Je sais que le deuxième mandat de Donald Trump sera entièrement centré sur lui-même. C’est pourquoi, comme tant d’autres républicains, je ne peux pas soutenir Donald Trump. Kamala Harris et moi ne sommes peut-être pas d’accord sur tout, mais je sais qu’elle donnera toujours la priorité au pays.

Le message faisait partie d’une campagne plus large et peu subtile. À la fin de la semaine dernière, par exemple, le candidat démocrate a organisé un événement en Arizona – s’exprimant devant un fond comportant l’expression « Country Over Party » – où Harris a promis de se réunir. un conseil bipartisan de conseillers politiques si elle gagne la Maison Blanche.

Quelques jours plus tôt, lors d’une apparition dans l’émission « The View » sur la chaîne ABC, Harris a également dit« Vous m’avez demandé quelle est la différence entre Joe Biden et moi – ce sera l’une des différences. Je vais avoir un républicain dans mon cabinet.

La semaine précédente, le vice-président sortant avait organisé un événement de campagne dans le Wisconsin. aux côtés de l’ancienne présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney. (Il y avait bien sûr Panneaux « Country Over Party » derrière eux aussi.)

Il n’y a pas de grand mystère ici. Harris et son équipe, conscients du fait que la course à la présidentielle est incroyablement serrée et compétitive, prennent des mesures délibérées pour aller au-delà de la base de son parti. L’objectif est évidemment de séduire les indépendants et les républicains mécontents, en mettant l’accent sur le bipartisme et le patriotisme.

Bien sûr, Trump présente son propre message final, et les différences qualitatives nous en disent long, non seulement sur les candidats, mais aussi sur leur stratégie électorale.

Alors que Harris tente d’élargir sa portée et son attrait, l’ancien président républicain ne fait aucune tentative significative pour motiver quiconque en dehors de sa base d’extrême droite. Le Washington Post, par exemple, signalé à la suite de son horrible rassemblement électoral à Aurora, Colorado :

Donald Trump s’appuie sur un message nativiste et anti-immigration dans la dernière étape de sa troisième campagne présidentielle, avançant un argument final centré sur l’alarmisme, les mensonges et les stéréotypes sur les migrants alors que les sondages montrent que son avantage sur les questions économiques s’estompe.

L’idée reçue veut depuis longtemps que les candidats nationaux fassent appel à leurs bases respectives lors des primaires présidentielles, avant de finalement cibler le centre à mesure que le jour du scrutin approche. Le candidat du GOP n’a clairement aucune utilité pour ce modèle.

Dans l’ensemble, Trump semble être arrivé à la conclusion que le moyen le plus sûr de revenir à la Maison Blanche passe par un message anti-immigration. Dans cette optique, l’ancien président a déjà évoqué la perspective d’un déportations militarisées et camps de détention de masse. Il a également fait écho au « Mein Kampf » d’Adolf Hitler, en se plaignant de ceux qu’il considère comme «empoisonner le sang de notre pays.»

Mais ce fut le début, et non la fin, d’un discours radical. Ces derniers jours, le candidat républicain a tout fait : accuser les immigrés de propager des maladies « hautement contagieuses » à parler eugénisme à augmentant la perspective d’exécutions. Il a commencé à parler plus fréquemment de expulser les personnes entrées légalement aux États-Unis.

Vendredi soir au Nevada, Trump a dit les immigrants empêchaient les Américains d’inscrire leurs enfants dans les écoles publiques ou de trouver un lit dans les hôpitaux locaux. Quelques heures plus tôt, dans le Colorado, le républicain s’était engagé à envoyer des « escouades d’élite » dans des régions du pays pour mener des raids d’expulsion – une promesse il a fait écho pendant le week-end.

UN Analyse politique Sur 20 discours récents de Trump, il a été constaté que la rhétorique du républicain est devenue plus ouvertement « raciste » – et que son message « devient plus sombre ».

Je ne prétendrai pas savoir laquelle de ces approches concurrentes – les appels plus larges de Harris contre les appels plus restreints de Trump – s’avérera efficace, mais ceux qui suggèrent qu’il n’y a pas de réelles différences entre les candidats des principaux partis n’ont aucune idée de ce dont ils parlent.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com