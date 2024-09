Blog Maddow | « De justesse » : Trump reconnaît avoir perdu la course de 2020

Pour savoir quoi que ce soit sur la rhétorique politique de Donald Trump au lendemain de sa défaite électorale de 2020, il faut savoir qu’il a nié la réalité de sa défaite électorale de 2020. L’ancien président a menti à ce sujet si souvent et avec une telle férocité que c’est devenu connu comme le « grand mensonge » des républicains.

C’est pourquoi il est remarquable que le candidat du GOP dérape et reconnaisse à contrecœur ce qui s’est réellement passé. NBC News signalé:

L’ancien président Donald Trump a publiquement reconnu qu’il n’avait pas remporté l’élection présidentielle de 2020, déclarant au podcasteur Lex Fridman qu’il avait « perdu de justesse ». Fridman a demandé au candidat républicain quelles étaient ses attentes pour son débat de la semaine prochaine contre la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate, dans un épisode de podcast publié mardi.

Trump s’est d’abord vanté de ses prouesses en tant que débatteur avant de porter son attention sur son bilan électoral.

« Je suis devenu président », a-t-il déclaré, en référence à la campagne de 2016. « La deuxième fois, j’ai obtenu des millions de voix de plus que la première fois. »

Arrêtons-nous un instant pour constater que cela s’est avéré vrai : en 2016, le ticket républicain a recueilli environ 63 millions de voix, ce qui représente environ 46 % du vote populaire. Quatre ans plus tard, dans un contexte de forte participation, Trump a terminé avec plus de 74 millions de voix – ce qui aurait été formidable, si Joe Biden n’avait pas terminé avec plus de 81 millions de voix.

Néanmoins, dans la même interview, le candidat républicain a ajouté : « On m’a dit que si j’obtenais 63 millions de voix, ce que j’ai obtenu la première fois, ‘je gagnerais. On ne peut pas ne pas gagner’. Et j’ai obtenu des millions de voix de plus que ça et j’ai perdu de justesse. »

Laissant de côté les détails statistiques — le fait qu’il ait reçu plus de voix n’a que peu d’importance, si ce n’est son impact sur l’ego de l’ancien président — ce sont ces quatre derniers mots qui ont retenu l’attention.

Trump, qui a consacré une quantité ridicule de temps, d’énergie et de ressources à essayer de convaincre les Américains qu’il avait secrètement remporté la course qu’il avait en réalité perdue, a reconnu – à haute voix et publiquement – ​​qu’il avait « perdu de justesse ».

De plus, les commentaires à l’antenne font suite à des remarques presque identiques faites à la fin de la semaine dernière. Lors d’un événement d’extrême droite à Washington, DC, le républicain a dit En référence à Biden, « il nous a battus d’un cheveu. C’était une chose terrible. »

À première vue, le fait que Trump ait déclaré – deux fois en cinq jours – qu’il avait réellement perdu les élections de 2020 semble plutôt extraordinaire compte tenu de ses efforts extravagants et prétendument criminels pour convaincre l’opinion publique du contraire. En effet, la reconnaissance de la réalité pourrait même être juridiquement pertinente.

Comme l’a déclaré la représentante Liz Cheney, vice-présidente républicaine du panel bipartisan, expliqué il y a deux ans« Les allégations selon lesquelles le président Trump pensait réellement que l’élection avait été volée ne sont pas étayées par des faits et ne constituent pas une défense. Il n’existe aucune défense contre le fait que Donald Trump ait été dupé ou irrationnel. »

Un Washington Post rapport « Trump n’était pas, comme l’ont affirmé les législateurs les uns après les autres, un roi en colère ou un fou imprudent, emporté par l’émotion du jour, ou un simple spectateur malheureux, inconscient de la destruction qu’il avait provoquée. En fait, c’était tout le contraire : Trump était un dirigeant qui savait qu’il avait perdu, à qui on a répété à maintes reprises qu’il avait perdu et qui a admis en privé qu’il avait perdu, mais qui s’est lancé dans un plan calculé et délibéré qui a ébranlé les fondements de la démocratie qu’il avait juré de défendre. »

Mais juste sous la surface, il y a un autre élément à cette histoire. Vendredi, par exemple, après que Trump a admis avoir « perdu de justesse », il a rapidement ajouté« Ils ont utilisé le Covid pour tricher. C’était une chose terrible. »

Trump : Et il nous a battus d’un cheveu. C’était une chose terrible. Ils ont utilisé le Covid pour tricher. C’était une chose terrible. J’ai trouvé ça très triste. L’élection a provoqué une grande division dans le pays. pic.twitter.com/8MfIpQ0FGo — Acyn (@Acyn) 31 août 2024

En d’autres termes, il faut garder à l’esprit certaines nuances. Lorsque Trump évoque sa défaite de 2020, il ne fait apparemment que reconnaître ce qui s’est passé de la manière la plus superficielle possible : le candidat républicain sait qu’il n’est plus président, mais il croit toujours au mensonge – ou du moins s’attend à ce que nous continuions à y croire.

En d’autres termes, Trump est prêt à accepter qu’il a été vaincu, mais il n’est toujours pas prêt à accepter la défaite. légitimité de cette défaite.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com