Blog Maddow | Dave Williams, du Colorado, devient le dernier président du GOP à être évincé

Le mandat de l’ancien représentant de l’État Dave Williams en tant que président du Parti républicain du Colorado était déjà un désastre avant le début de l’été, mais les choses ont empiré il y a quelques mois. En effet, c’est au début du mois de juin que le président du GOP de l’État a lancé un appel à Brûlez tous les drapeaux de la fiertéà ce moment-là, plusieurs responsables locaux du parti a décidé qu’il était temps de montrer la porte à Williams.

Deux mois plus tard, il semblerait qu’ils aient fait exactement cela. La radio publique du Colorado a rapporté:

Samedi matin, des membres du Parti républicain de l’État du Colorado se sont rendus dans une église de Brighton, où ils ont voté pour démettre de ses fonctions le président du parti, Dave Williams. Ils ont également voté pour remplacer le vice-président et le secrétaire du parti. Le résultat du vote a été de 161,66 voix pour la destitution de Williams, contre 12 voix contre. (Certains de ceux qui ont voté n’ont obtenu que des votes fractionnaires). Seuls les membres du comité central du parti de l’État et leurs mandataires ont été autorisés à voter.

Le vote n’a pas été serré, même s’il semble contesté.

En fait, après le vote visant à démettre Williams de ses fonctions de président du Parti républicain de l’État, le Coloradan a qualifié la réunion de «illégal » et « illégitime”, a affirmé qu’il était toujours le président du GOP de l’État et a déclaré que la question serait en fait résolue par un vote séparé lors d’une autre réunion.

Sa réaction suggère qu’un conflit juridique est inévitable, ce qui n’est probablement pas ce que les dirigeants du parti souhaitent voir à l’approche de la saison électorale.

Je ne prétends pas savoir comment, quand ou si cela sera résolu, mais les circonstances sont certainement familières.

Plus tôt cette année, par exemple, le Parti républicain du Michigan supprimé Kristina Karamo en tant que présidente du parti d’État après des mois de luttes intestines et de faible collecte de fonds. Karamo a affirmé que les votes n’avaient pas compté, et depuis le week-end, elle est je demande toujours aux tribunaux pour la réintégrer.

Peu de temps après, le Parti républicain de Floride Christian Ziegler a été retiré en tant que président du parti d’État après avoir été confronté à des allégations de viol et de voyeurisme vidéo.

Deux semaines plus tard, le président du Parti républicain de l’Arizona Jeff DeWit a démissionné suite à la publication d’un enregistrement audio douteux d’une conversation qu’il aurait eue avec la candidate déchue au poste de gouverneur Kari Lake.

Un mois plus tard, Ronna McDaniel a démissionné de son poste de président du Comité national républicain après avoir perdu le soutien de Donald Trump.

Au total, rien que cette année, trois partis républicains d’État ont limogé leurs présidents, le président d’un parti républicain d’État a démissionné et le président du Comité national républicain a également démissionné.

Tout cela revient à dire que les choses pourraient s’améliorer dans la politique du GOP.

Ce post met à jour notre couverture antérieure connexe.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com