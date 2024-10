Blog Maddow | Bilan de la campagne de jeudi, 17/10/24 : un sondage montre Harris en tête en Caroline du Nord

La tranche d’aujourd’hui de lié à la campagne des nouvelles de tout le pays.

* Pour la troisième fois cette semaine, un tribunal géorgien a rejeté nouvelles règles d’administration électorale imposées par les républicains au conseil électoral de l’État. Dans le dernier cas, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Thomas Cox, a qualifié sept nouvelles politiques d’« illégales, inconstitutionnelles et nulles ».

* En parlant de décisions de justice liées aux élections, NBC News a rapporté qu’un tribunal fédéral de district de l’Alabama a « temporairement bloqué le programme de suppression des électeurs de l’Alabama qui a signalé des milliers d’électeurs inscrits et les a accusés de s’inscrire illégalement dans l’État ».

* Alors que le dernier sondage national a trouvé Donald Trump à la traîne ou à égalité avec Kamala Harris, le dernier Sondage Fox News a trouvé le Républicain de peu devant, 50% à 48%. Le même sondage place toutefois le vice-président démocrate en tête parmi les électeurs des sept États clés du champ de bataille. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Dans le même ordre d’idées, le dernier sondage Quinnipiac révèle que l’ancien président mène Harris en Géorgie52% à 45%, tandis que Quinnipiac a également trouvé le candidat démocrate à la tête de Trump en Caroline du Nord49% à 47%. (Cliquez sur les liens pour plus d’informations sur les méthodologies des enquêtes et les marges d’erreur.)

* En parlant de l’État de Tar Heel, c’est pareil Sondage Quinnipiac a jeté un coup d’œil à la course au poste de gouverneur de l’État et a trouvé le procureur général démocrate de l’État, Josh Stein, devant le lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson, 52 % à 40 %. (Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur la méthodologie de l’enquête et la marge d’erreur.)

* Harris a organisé un événement de campagne intéressant en Pennsylvanie, aux côtés d’un grand nombre de républicains et du New York Times. l’a décrit comme « son discours le plus direct et le plus expansif à ce jour auprès des électeurs conservateurs et modérés ».

* L’ancienne présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney, avait déjà soutenu la campagne sénatoriale de Harris et du représentant démocrate Colin Allred au Texas, et maintenant le républicain du Wyoming est soutient également deux candidats démocrates à la Chambre des représentants des États-Unis : Susan Wild de Pennsylvanie et John Avlon de New York.

* Lors de la course très surveillée au Sénat américain dans le Montana, les Républicains Tim Sheehy a dit que si les démocrates sont majoritaires à la chambre haute l’année prochaine et que Donald Trump est président, ils le destitueront « immédiatement ». Ce que Sheehy ne sait apparemment pas – mais il devrait vraiment le savoir – c’est que le Sénat n’a pas de pouvoir de destitution et qu’il ne peut pas destituer les présidents, même si une majorité de ses membres le souhaitent.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com