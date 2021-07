Blog Hollie Doyle : Victoire de la Goodwood Cup avec Trueshan et Glorious triplent une journée à savourer avant le voyage à Sandown | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, revient sur sa deuxième victoire en carrière dans le Groupe 1 alors qu’elle se dirige directement vers Sandown mercredi pour cinq sorties.

Incroyable sentiment de gagner mon deuxième Groupe Un

Gagner la Group One Al Shaqab Goodwood Cup sur TRUESHAN est tout simplement incroyable. C’est pour des jours comme celui-ci que vous faites le travail et je ne pourrais pas être plus heureux pour tous ceux qui sont impliqués avec un cheval aussi merveilleux.

Comme moi, ses propriétaires et son entraîneur Alan King ont été éventrés lorsque le terrain s’est retourné contre nous à Royal Ascot, mais cela fait plus que compenser.

Je l’ai dans ma tête tous les jours depuis notre victoire du British Champions Day, en me demandant quand nous nous remettrons ensemble, et je suis reconnaissant à ses propriétaires de m’avoir fait confiance. C’est une superstar sur ce terrain d’essai, donc je me suis senti tranquillement en confiance une fois la pluie tombée le week-end et à nouveau pendant la nuit.

Je n’ai pas beaucoup d’expérience quand il s’agit de piloter des favoris à petit prix dans le groupe 1, donc je ressentais la pression un peu plus que d’habitude, mais c’est un animal exceptionnellement talentueux quand il obtient ses conditions.

Image:

Hollie Doyle sourit alors que le vainqueur de la Goodwood Cup Trueshan est ramené dans l’enceinte du vainqueur



Il était un peu libre en début de course car il n’y avait pas de rythme, donc à la mi-course j’ai pensé que je devais faire quelque chose parce que je ne voulais pas rester coincé sur le rail lors d’une arrivée au sprint. Quand je l’ai laissé glisser jusqu’à la sangle du leader, il a juste laissé tomber la bride sur moi et plus nous allions loin, mieux il était. Une fois que nous avons atteint ce terrain en pente, il a trouvé un autre équipement.

Rouler mon premier vainqueur de Groupe 1 sur Glen Shiel lors de la Journée des Champions l’année dernière était incroyablement spécial, mais le refaire devant une foule m’a fait vibrer.

Je ne suis pas du genre à devenir trop haut ou trop bas, mais quand vous avez des expériences comme celle-ci, vous devez en tirer le meilleur parti, et terminer un triplé inoubliable sur Lord Riddiford et Sisters In The Sky était la cerise sur le gâteau !

Snow Lantern peut éclairer Goodwood trempé de pluie

Poetic Flare saupoudre la qualité des étoiles partout dans les Qatar Sussex Stakes (3,35) à Goodwood mercredi et sera incroyablement difficile à battre s’il atteint les niveaux qu’il a atteints dans les Qipco 2000 Guinées et les St James’s Palace Stakes à Royal Ascot.

Mais s’il y a une faille dans son armure dans ces conditions d’essai, j’aimerais voir mon ancien « guv’nor » Richard Hannon remporter ses premiers Sussex Stakes avec la merveilleuse SNOW LANTERN, qui ne pouvait pas arriver dans les bas en meilleure forme.

Image:

Le jockey Sean Levey est tout sourire après sa victoire sur Snow Lantern à Newmarket



Richard Senior a remporté cette course à trois reprises avec Reel Buddy, Canford Cliffs et Toronado et ce serait très spécial pour Richard Junior s’il pouvait imiter le succès de son père avec cette pouliche, qui avait l’air brillante dans les Group One Falmouth Stakes et a bien géré les terrains difficiles en le couronnement.

Elle affronte les garçons cette fois dans son plus gros test jusqu’à présent, mais si elle s’installe bien, elle peut se faire un vrai nom. Je suis juste déçu que son jockey régulier Sean Levey ne puisse pas la monter, car il est suspendu.

Sean a fait énormément de travail avec la pouliche à la maison et la monte si brillamment sur la piste. Il l’a vraiment fait et même s’il devra regarder de côté, je sais qu’il la criera à la maison.

Attention à William à Sandown

Image:

Doyle rejoint à nouveau l’entraîneur Alan King à Sandown mercredi



Après l’excitation de la Goodwood Cup de mardi, je vais faire cinq tours à Sandown où je reviendrai dans les soies Trueshan gagnantes de la Goodwood Cup sur FOREVER WILLIAM d’Alan King dans le Casumo Best Odds Guaranteed Handicap (7,25).

Ce sera la première fois que je monte le fils de Sea The Moon qui a bien progressé dans le maintien des handicaps et devrait savourer le voyage d’un mile et six stades sur le sol ramolli par la pluie.

Les conditions étaient similaires lorsqu’il est resté dur à Newbury lors de son deuxième départ avec handicap il y a quelques semaines, terminant deuxième dans une course très courue. Il s’est également bien comporté lors de ses débuts avec handicap sur ce parcours et cette distance en juin, lorsqu’il a bien conservé sa troisième place.

Main forte avec Croupier prometteur

J’ai vraiment hâte d’avoir une longueur d’avance sur le CROUPIER de Simon et Ed Crisford, légèrement couru, qui s’attaque à un stade supplémentaire dans les Casumo Today EBF Novice Stakes (6,55) à Sandown.

Il est castré depuis qu’il a terminé quatrième dans une jeune fille chaude 6f dans laquelle j’ai joué un rôle de premier plan. Alors que Dhabab, troisième des Superlative Stakes du groupe 2, l’a remporté, j’étais deuxième sur Archie Watson’s Sweeping – et il a terminé quatrième dans les Chesham Stakes à Royal Ascot.

Il est castré depuis et la progression en distance devrait s’avérer idéale, compte tenu de la façon dont il a terminé sa course à Leicester. Il a géré un terrain facile à Yarmouth pour ses débuts, donc les conditions adoucies par la pluie ne devraient pas être un problème.

Espérant que les étoiles s’alignent pour le Sagittaire

Image:

Doyle a monté le Sagittaire pour ses débuts à Wolverhampton plus tôt cette année



Je suis de retour sur le petit SAGITTAIRE de deux ans d’Archie Watson dans le handicap de la pépinière de courses de chevaux et de paris sportifs Casumo (6,25). C’est son premier départ dans un handicap et je pense qu’il pourrait être bien traité avec une note d’ouverture de 73.

Troisième pour moi à mes débuts à Wolverhampton et vainqueur de mises novices à Lingfield, c’est un vrai cheval de terrier qui conviendra à la finition raide de Sandown et ne devrait pas se soucier du terrain facile, étant un fils de Showcasing.

Déclenchez la clé de la pouliche Walker non exposée

Le voyage de neuf stades pourrait être la clé de la bonne marche de la MISS SCALETTA non exposée lors de ses débuts avec handicap à Sandown. Comme le Sagittaire, elle a l’air bien traitée avec une note d’introduction de 75 dans le Handicap Casumo Proud To Support British Racing Fillies (8,25).

La fillette de trois ans d’Ed Walker a trouvé beaucoup de choses, comme son pedigree le suggérait, lors de la victoire d’un novice des pouliches à Goodwood, mais n’a pas pu s’appuyer sur cela sous une pénalité à Wolverhampton.

Les poids sont bien plus en sa faveur cette fois et j’espère qu’elle sera aussi à l’aise au sol que certains de ses illustres parents.

King intéressant de retour sur la piste gagnante

SHUV H’PENNY KING appréciera le retour sur scène de sa victoire avec handicap en juin lorsqu’il disputera le Download The Casumo App Today Handicap (7.55) à Sandown.

Il ne pèse que 3 livres de plus que lorsqu’il a marqué plus de sept stades, s’éloignant de ses rivaux, et semble bien valoir un autre essai à un mile.

L’enfant de trois ans de William Muir et Chris Grassick prend le poids de chacun de ses rivaux et pourrait donc être bien placé pour franchir cette étape dans sa foulée.