Blog Hollie Doyle: Ravi de Trueshan à Chester et en prévision d’Ascot ce week-end | Actualités des courses

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, réfléchit à une deuxième place à Chester et nous fait le point sur ses randonnées à Ascot vendredi et samedi.

La nouvelle saison Flat promet d’être la plus excitante à ce jour, je suis donc ravie de partager mon voyage avec vous dans mon nouveau blog exclusif.

Je cherche à obtenir plus de succès au plus haut niveau et bien que ce soit un défi difficile, je suis déterminé à faire de mon mieux pour devenir la première championne jockey.

J’exécuterai la règle sur mes courses de week-end et mes meilleures chances à nos festivals fantastiques cet été, ainsi que de partager mes propres réflexions sur les artistes vedettes de toutes les grandes courses. J’attends avec impatience la réunion de deux jours à Ascot, où je chevaucherai Harrison Point dans la Coupe Victoria.

Pour prouver un « point » en Coupe Victoria

La Coupe Victoria (3.40) à Ascot samedi est un handicap férocement compétitif mais j’espère une grosse course à grand prix de la part d’Archie Watson. POINT HARRISON. Nous avons toujours beaucoup pensé à ce cheval, qui a bien couru autour de Wolverhampton derrière deux jolis types la dernière fois.

Il a couru une belle course dans les Britannia Stakes au Royal Meeting l’an dernier, mais il n’a tout simplement pas vu le kilomètre dans plus de terrain d’essai. Une course rapide 7f avec de meilleures conditions sous les pieds devrait le voir sous le meilleur jour et je suis assez heureux d’être tiré au milieu dans le décrochage 16.

Vendredi 7 mai 13h00





Boîte d’envoi prête à publier un autre grand tirage

Archie Watson OUTBOX est un cheval costaud qui a bien travaillé et nous aimerions penser qu’il est assez bon pour gagner une course Listed pour Hambleton Racing, donc les Buckhounds Stakes (2.30) à Ascot samedi semblent une opportunité idéale pour lui d’en gagner au moins un peu Type noir.

C’est une course chaude et il ne sera pas facile de retourner la forme de Newbury avec le hongre de Simon et Ed Crisford Sans combat, qui a eu raison de nous dans les John Porter Stakes la dernière fois. Terminer troisième dans un groupe 3 n’était cependant pas un mauvais effort, et il profitera d’un peu plus de coupure dans le sol cette fois.

Attendez-vous à mieux de Louganini

C’était agréable de monter un gagnant pour mon patron Imad Alsagar et l’entraîneur Roger Charlton le week-end dernier et j’ai bon espoir LOUGANINI peut les suivre dans le Tote + Exclusivement sur Tote.co.uk Handicap (4.15) à Ascot le samedi.

Le terrain à Pontefract était tout simplement trop rapide pour lui lors de sa réapparition le mois dernier. Il ne voulait pas se laisser aller mais n’a pas eu une course difficile.

Il a été un peu fougueux mais semble avoir pris un virage mentalement et avoir assez bien continué sur 1m4f à Newmarket à l’automne pour suggérer qu’il aimera vraiment intensifier le voyage sur un terrain beaucoup plus favorable.

Avalez un joli livre de manèges le vendredi

J’aime rouler pour Sir Michael Stoute quand j’en ai l’occasion, donc c’est génial de pouvoir continuer Mon hirondelle dans le tote + Placepots Pay More Handicap (4.40) à Ascot le vendredi – l’un des cinq jolis manèges sur la carte.

Il a semblé en croiser un à Newcastle le mois dernier quand il a terminé deuxième derrière Unforgotten de Godolphin, mais c’était sa première manche de l’année et sa première depuis une opération éolienne, il a donc le droit de le faire s’il gère le terrain et le un pas jusqu’à 1 m devrait être idéal.

Archie Watson LIEUX ALLER était trop enthousiaste à Newmarket. Il a tendance à être têtu, donc la capuche pourrait l’aider à s’installer dans le fourre-tout + Handicap du plus gros dividende (3,30). Il est généralement rapide, mais idéalement, j’aimerais m’asseoir derrière l’un d’eux et faire une belle remorque dans la course. Il a définitivement la vitesse pour 6f mais nous devrons attendre et voir s’il apprécie un terrain facile car il n’a jamais couru dessus auparavant.

J’espère aussi une bonne course de ROLFE REMBRANDT pour mon bon ami Michael Scudamore dans le handicap de trois ans (4,05) sur 6f. Il a remporté une pépinière en sol mou à Newbury l’année dernière et devrait donc profiter des conditions.

Marco Botti’s GÉRÉMIE a assez bien couru lors de ses débuts à Haydock pour avoir une chance dans une petite demoiselle serrée à trois coureurs (2.30) et il sera intéressant de voir comment Karl Burke INTERPRÈTE ÉLÉGANT enchaîne sa première descente sur gazon (3,00) après avoir remporté deux fois le All-Weather. C’est un cheval qui s’améliore d’une écurie supérieure qui prend du poids de tous ses rivaux.

Ravi du retour de Chester de Trueshan

Image:

Ryan Moore chevauchant le Japon voit Hollie Doyle et Trueshan dans les Ormonde Stakes à Chester jeudi



Je ne pourrais pas être plus heureux avec mon héros de la Journée des champions TRUESHAN qui a couru un blinder dans le Groupe 3 Ormonde Stakes à Chester jeudi.

Donner 5 lb au double gagnant du groupe 1 Japon sur un voyage en deçà de son meilleur niveau – et sur une piste qui ne jouait pas à ses points forts – n’allait jamais être facile, mais il s’est battu jusqu’à la ligne pour finir à moins de trois parties d’une longueur de l’étoile d’Aidan O’Brien .

Je ne voulais pas le frapper lors de sa première descente de l’année et il a le droit de venir avec un bundle, surtout quand il monte en trip sur une piste plus conventionnelle. Il ressemble un peu à une araignée – très maigre – donc Chester n’était pas idéal. Alan (King) ne le risquera pas sur un terrain rapide, donc des options sont ouvertes quant à la prochaine étape.

Epsom ne devrait avoir aucune crainte pour l’esprit

J’ai été vraiment impressionné par ESPRIT JEUNESSE gagner dans le vase Chester mercredi pour mon fiancé Tom Marquand et l’entraîneur Andrew Balding. Nous avons tous les deux été tellement occupés que nous n’avons pas encore eu l’occasion d’en parler, mais je sais que Tom attendra avec impatience la possibilité de le monter dans le Derby.

Étant près de Camelot, il y avait toujours un danger qu’il trouve Chester assez vif mais j’aimais la façon dont il les surpassait. Comme la plupart de ses rivaux à Epsom, il devra faire ses preuves sur une piste aussi exigeante, mais la façon dont il a géré les ondulations à Newmarket et dans les Vintage Stakes à Goodwood la saison dernière me dit qu’il est assez bien équilibré pour y faire face.