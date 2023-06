Blog Hollie Doyle: Quatuor de grands manèges le jour de Coronation Stakes pour l’ambassadeur de Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, est de retour en action à Royal Ascot vendredi avec quatre manèges, le coup d’envoi de la première course, les Albany Stakes.

VOYAGE PLUS LONG IDÉAL POUR KOMAT

Le passage à 6f devrait s’avérer idéal pour la pouliche d’Amo Racing KOMAT dans le groupe 3 Enjeux d’Albany (2.30) à Royal Ascot vendredi.

Elle était assez en avant pour remporter un novice chez les pouliches à Redcar à la mi-avril et a couru une autre course solide en France la dernière fois alors qu’elle était troisième de Listed.

Balsam, qui l’a battue à Vichy, a couru honorablement dans les Queen Mary Stakes mercredi, donc je m’attends à un gros parcours de cette pouliche de Cable Bay, qui est élevée pour apprécier ce voyage sur une piste aussi raide à ce stade de sa carrière.

Amo Racing a remporté le vainqueur 150-1 Force vaillante dans les Norfolk Stakes jeudi et ce serait formidable de suivre cela dans un autre grand concours juvénile.

EN ESPÉRANT OUTSIDER TYSON PEUT EMBALLER UN PUNCH

TYSON FURY est l’outsider du terrain dans le 1m 4f Enjeux du duc d’Édimbourg (3.40). Qu’il puisse donner un coup de grâce est une grande question, mais je ne vois pas pourquoi il ne mettra pas au moins un coup de poing dans un renouvellement ouvert.

Le hongre de Richard Spencer n’a pas couru depuis qu’il a saigné du nez dans un handicap de Newcastle en janvier et a raté la majeure partie de 2022, mais l’entraîneur est content de lui.

C’est un vainqueur de parcours et de distance qui ne craint pas une surface de course solide et qui n’est pas mal dessiné dans la stalle sept. Il ne serait pas le premier cheval à gros prix à bien courir cette semaine, donc je vais y aller avec seulement des pensées positives.

MARKSMAN PEUT FRAPPER LE BULLSEYE

Je suis attiré haut dans le Enjeux de Sandringham (5.00) sur John et Thady Gosden REINE DES TIREURSqui a l’air d’un type idéal pour ce handicap de mile droit.

La fille de Dubawi pourrait être la deuxième chaîne du favori ante-post Taillis mais apporte une forme intéressante à la course. Comme cette pouliche, elle est double gagnante sur le All-Weather et pourrait bien être handicapée par une marque de 86.

En fait, ce sera sa première course sur gazon, mais elle est élevée pour être utile sur une surface décente, étant issue d’un vainqueur de grade 2 sur gazon aux États-Unis. Elle peut être vive mais se rapproche de Coppice et d’autres coureurs plus fantaisistes, ce qui pourrait être un avantage.

RHYTHM OUT POUR REBONDIR DANS LE DASH DE FERMETURE

RHYTHM N HOOVES a également une position de départ élevée dans la charge de cavalerie 5f qui clôt la carte de vendredi, le Enjeux de la maison du palais de Holyrood (6.10).

Le hongre d’Archie Watson a décollé sur le raide 5f à Newcastle au printemps. Il était en fait mon premier vainqueur après cette ennuyeuse blessure à l’épaule.

Après cela, il est allé à Chelmsford City et a dûment suivi en compagnie novice sous peine de pénalité, mais a ensuite eu du mal à avoir un impact sur ses débuts avec handicap à York.

Nous pensons qu’il est meilleur que ce qu’il a montré ce jour-là, mais il a montré de la vitesse sur une longue distance et a été battu à un peu plus de trois longueurs, donc pourrait être un autre qui pourrait bien aller à grosse cote.

Image:

Little Big Bear s’avère trop bon pour ses rivaux dans les Sandy Lane Stakes





LES PERSPECTIVES DE L’OURS AFFRANCHIES PAR MON GARÇON BRADSELL

J’ai toujours été un admirateur d’Aidan O’Brien PETIT GROS OURS qui peut faire suivre la victoire de l’an dernier dans les Windsor Castle Stakes d’un prix encore plus important dans le Groupe 1 Coupe du Commonwealth (3.05).

Il était si impressionnant lorsqu’il a remporté les Sandy Lane Stakes du Groupe 2 à Haydock il y a quelques semaines, laissant mon prochain héros de King’s Stand, Bradsell, à huit longueurs de retard en troisième.

Bradsell a certainement fait un énorme compliment à cette forme dans le groupe 1 de mardi, donc je serais vraiment surpris de voir le fils de No Nay Never se faire battre dans la pièce maîtresse du 6f.

Image:

Chris Hayes célèbre une victoire classique dans les 1000 Guinées irlandaises sur Tahiyra





Mais il n’est pas le seul favori à court terme auquel je m’attends à revendiquer la gloire au plus haut niveau avec le minimum d’agitation parce que son compatriote irlandais Tahiyra est tout aussi irrésistible dans le Groupe 1 Enjeux du couronnement (4.20).

Elle est également formée par un maître en Dermot Weld qui l’a ramenée à son meilleur niveau dans les 1000 Guinées irlandaises. Tahiyra a surmonté un rythme régulier au Curragh, se montrant tactiquement polyvalente, mais devrait obtenir une course plus véritablement courue à Ascot. Elle devrait également faire face au terrain plus rapide.

Image:

Trueshan et Doyle mènent le peloton dans les Sagaro Stakes 2023





FAST GROUND SCUPPERS TRUESHAN POUR LA TROISIÈME FOIS

C’était frustrant que mon étoile restante TRUESHAN s’est vu refuser une course dans la Gold Cup de jeudi par un terrain inadapté pour la troisième année consécutive.

Son entraîneur Alan King a toujours à cœur les meilleurs intérêts du cheval, donc je suis sûr que c’était la bonne décision car, en fait, les conditions devenaient plus rapides.

J’ai toujours confiance en Trueshan qui, espérons-le, montrera les avantages de sa récente opération éolienne lorsqu’il pourra réapparaître sur le type de terrain sur lequel il est le plus efficace plus tard dans la saison.