Blog Hollie Doyle : Quatre promenades à Ascot le jour du roi George et soutenir Emily Upjohn pour battre les garçons avec Frankie Dettori | Nouvelles de la course

Hollie Doyle applique la règle sur ses quatre manèges à Ascot samedi et révèle sa fantaisie pour le King George VI et la reine Elizabeth Qipco Stakes, en direct sur Sky Sports Racing.

Drop in class met Jumbly dans le mélange

La baisse de classe devrait mettre Jumbly dans le mix du Groupe 3 Longines Valiant Stakes (2.25) à Ascot samedi.

La pouliche de Harry et Roger Charlton est plus intelligente que ses chiffres de forme récents ne le suggèrent, et j’étais ravi d’elle quand j’ai appelé à Beckhampton pour monter au travail l’autre jour.

Jumbly a démarré sa saison sur un bon début lorsqu’elle a terminé deuxième du Fred Darling en avril et a couru une assez belle course dans les Guinées françaises, rentrant à la maison en milieu de division mais un peu plus de deux longueurs derrière le vainqueur.

Elle n’a tout simplement pas eu le hic dans la version allemande à Düsseldorf la dernière fois. Kieran Shoemark l’a montée ce jour-là et a subi un voyage difficile, mais revenir sur une piste plus conventionnelle comme Ascot sera beaucoup plus à son goût.

Elle fait partie des pouliches les mieux notées de la formation et je suis assez satisfait de notre tirage au milieu, alors j’espère que cela pourra fournir un tremplin vers des cibles plus importantes plus tard dans la saison.

Les pommettes peuvent donner à Jumby cet avantage vital

J’ai hâte de rouler avec le même nom Jumby dans le Participations internationales Moët & Chandon (3.00) pour Eve Johnson Houghton – un handicap de coupe et de poussée qui semble fait sur mesure pour lui. Sa forme a été exceptionnelle dans des courses de gros calibre similaires, et il mérite de remporter un gros pot comme celui-ci.

Jumby aime Ascot – il a bien terminé troisième du Wokingham sur six stades et a soutenu cela avec la même position finale dans la Bunbury Cup sur sept stades à Newmarket.

Bless Him et Ropey Guest, qui a terminé devant lui ce jour-là, s’opposent à nouveau, mais il doit avoir de fortes chances de venger cette défaite, car les sept stades raides semblent idéaux pour lui.

Je suis assez satisfait de mon tirage dans la stalle six car c’est un cheval de hold-up, et l’ajout des joues pourrait bien lui donner cet avantage vital.

Jumby gagne à Ascot en juillet 2020 sous Charlie Bishop





Grosse course aux cartons pour le troisième Tempus de la Hunt Cup

Archie Watson est un autre cheval qui apporte une solide forme à Royal Ascot à sa course de samedi. Tempusqui revient pour contester le mile Porsche Handicap (4.45).

Il a couru un cracker sur le parcours et la distance de la Royal Hunt Cup tout en restant courageux pour terminer troisième après avoir couru en bonne place dans ce grand peloton.

Il aime jouer aux quilles, mais n’a pas besoin d’être là-haut dans la ligne de tir. Je vais juste voir comment il saute le jour et le laisser voyager là où il est à l’aise.

Tempus a montré sa classe sur le gazon en terminant deuxième de deux courses de Listed avant ses exploits en Hunt Cup, et une reproduction de sa forme récente avec seulement 2 livres de plus doit lui donner une chance de tête.

Nashwa (vert) chasse à la maison Oaks avant deux mardi et Emily Upjohn à Epsom





Le sprinteur de l’Ouest est bien handicapé

Vivre l’instant présent doit retrouver sa meilleure forme pour faire sa marque dans les cinq stades Garrard Handicap (5.20). Le sprinteur d’Adam West n’a pas vraiment trouvé son rythme depuis son retour d’un hiver à Dubaï, mais le handicapeur a ainsi relâché son emprise.

Il s’est rapproché dans un précieux handicap à York l’été dernier avec une marque de 5 livres de plus et bien qu’une grande partie de sa meilleure forme ait été atteinte sur un sol mou, il a également bien couru dans ces conditions plus rapides prévues.

Je n’ai jamais monté un vainqueur pour Adam lors des 11 tentatives précédentes, donc ce serait bien de sortir du lot pour lui dans une bonne course comme celle-ci.

Emily prête à remettre les garçons à leur place

La finaliste des Oaks, Emily Upjohn, a ce qu’il faut pour remettre les garçons à leur place dans l’appétissant de samedi Participations du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco (3,35) à Ascot.

Manquer les Irish Oaks de la semaine dernière en raison de problèmes de transport pourrait bien s’avérer une bénédiction, car je suis convaincu qu’elle peut imiter la grande triple gagnante de l’écurie de la course Enable en prenant la fonction de mi-été.

Il n’y a aucune raison de croire que nous ayons encore vu le meilleur de la pouliche de John et Thady Gosden. Elle obtient une pierre pleine des chevaux plus âgés et un 3 lb utile du favori probable Westover, qui était indéniablement impressionnant dans le Derby irlandais et semble également avoir encore ses meilleurs jours devant lui.

La gagnante des Hardwicke Stakes, Broome, promet de donner un bon rythme à la course, ce qui jouera sur les points forts d’Emily Upjohn, et je pense qu’elle a les engrenages pour prendre le meilleur de tous dans le tiret pour la ligne.

Nashwa en parfait état pour le retour de Goodwood

La victoire d’Emily Upjohn dans le King George serait un coup de pouce opportun pour ma propre pouliche vedette Nashwa avant sa réapparition dans le groupe 1 Qatar Nassau Stakes la semaine prochaine au Qatar Goodwood Festival.

Je suis allé à Clarehaven jeudi matin pour travailler sur la gagnante des French Oaks de John et Thady Gosden, qui a terminé juste derrière leur autre pouliche vedette à Epsom, bien sûr, et je suis heureux de la rapporter en pleine forme.

Mon patron Imad Alsagar a hâte de voir sa fierté et sa joie à Goodwood, dans une course qui semble être une cible idéale pour elle en route vers des défis passionnants à venir. C’est une étape à la fois pour le moment, mais le Prix de l’Opéra de retour en France et la Breeders ‘Cup ont tous deux été suggérés comme cibles probables.

Pendant ce temps, c’est une histoire familière en ce qui concerne la participation du meilleur séjour Trueshan à ce qui promet d’être une stellaire Goodwood Cup. Le héros de l’année dernière dépendra d’une averse sur les Sussex Downs, donc son entraîneur Alan King surveillera de près les prévisions météorologiques au cours des prochains jours.

Doyle a décroché son premier succès classique sur Nashwa cette année



Speedy Eddie a rendez-vous avec Molecomb

J’ai également hâte de monter Eddie’s Boy, le poulain rapide d’Archie Watson, dans les Molecomb Stakes du groupe trois à Goodwood après sa victoire dans le précieux Weatherbys Super Sprint à Newbury le week-end dernier.

Le gris de Middleham Park Racing a repris de manière impressionnante pour moi de gagner par plus de deux longueurs et mérite de tenter sa chance dans le Molecomb. Placé en société cotée à Royal Ascot et Sandown cette saison, Eddie’s Boy devra prouver qu’il gère la piste mais a certainement la forme pour courir une autre grande course s’il le fait.