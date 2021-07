Blog Hollie Doyle : Prier pour que la pluie aide l’espoir de la Coupe de juillet Glen Shiel à Newmarket et les frustrations en Irlande | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, parle de ses cinq sorties à Newmarket samedi, y compris une réunion avec la star du groupe 1, Glen Shiel dans le long métrage July Cup.

Journée massive à Newmarket pour l’écurie Watson

Samedi est une journée énorme pour les Saxon Gate Stables d’Archie Watson avec non pas un mais deux principaux prétendants à la Group One Darley July Cup (4,20) à Newmarket – et je suis ravi de faire partie de l’action.

Je suis de retour à bord de mon héros de Champions’ Sprint GLEN SHIEL dans la pièce maîtresse 6f, tandis que le champion jockey Oisin Murphy sera déterminé à remettre les pendules à l’heure avec l’excitant Dragon Symbol d’Archie, âgé de trois ans.

C’est une mesure des progrès d’Archie qu’il a deux bonnes chances dans un groupe un et il ne fait aucun doute que les deux chevaux sont capables de gagner la course, malgré sa force en profondeur.

Glen ne pouvait pas entrer dans la course en meilleure forme après son galant deuxième derrière Dream Of Dreams dans le Group One Diamond Jubilee à Royal Ascot. Il tourne bien à la maison, sans qu’on lui pose de questions. Il a sa routine à laquelle Archie s’en tient religieusement et nous n’avons rien fait de différent avec lui en vue de cela.

Image:

Hollie Doyle retrouvera Glen Shiel à Newmarket



Ce n’est un secret pour personne qu’il est un cheval plus efficace avec du jus dans le sol, donc j’espère vraiment que la pluie qu’ils ont annoncée à Newmarket samedi matin se matérialisera, et je suis assez content de mon tirage élevé dans la stalle 14.

Dragon Symbol a eu beaucoup de mal à perdre la Coupe du Commonwealth du Groupe 1 dans la salle des stewards. Je me sentais tellement désolé pour Archie, Oisin et les propriétaires du cheval, mais c’est un poulain tellement talentueux qui peut continuer à prouver qu’il est un sprinter de première classe.

Alors que le parcours peut être un point d’interrogation pour Glen, Dragon Symbol doit également faire ses preuves sur un terrain plus rapide à ce niveau et affronte les chevaux plus âgés pour la première fois. Ses gros runs dans le groupe 2 Sandy Lane et le Commonwealth étaient tous les deux dans des conditions difficiles, mais il a gagné sur du bon à ferme et pourrait se montrer encore meilleur sur une surface plus saine.

Les dangers dans cette course sont nombreux, comme vous vous en doutez, et s’il reste rapide, Starman d’Ed Walker sera celui que nous devons tous battre. C’est un beau grand cheval dont le seul bémol est survenu dans le sprint des champions derrière Glen Shiel alors que le terrain était beaucoup trop éprouvant pour lui.

















2:22



Harry Teal, fils de l’entraîneur d’Oxted Roger, a déclaré que leur star stable était en grande forme avant la défense de leur couronne de la Coupe de juillet à Newmarket samedi.



Le Seigneur en forme est prêt pour la Coupe

LORD RAPSCALLION en a assez dans son casier pour me faire un super tour dans la bet365 Bunbury Cup (3,50) à Newmarket. Il n’a rien fait de mal cette saison, terminant deuxième derrière le concurrent de la Coupe de juillet Chil Chil avant de bien courir dans un gros handicap à Epsom et de terminer quatrième des Buckingham Palace Stakes à Royal Ascot.

Cette forme a été affranchie par le vainqueur Highfield Princess, qui a suivi une course de Listed à Chelmsford City la semaine dernière. Le hongre de Stuart Williams a mieux couru que les classements ne le suggèrent à Ascot car il a été frappé sur le nez avec le fouet d’un rival mais a toujours eu le courage de courir à nouveau pour Marco Ghiani.

Avec une telle attitude, il s’épanouira sur la coupe et la poussée de cette course et le handicapeur lui a donné une chance, le laissant sur la même marque. Sur ce qu’il a accompli sans gagner cette année, je pense qu’il est traité équitablement.

Partenaire professionnel dans le handicap des pouliches

J’ai terminé à la deuxième place de la PROFESSIONAL WIDOW de Richard Spencer, âgée de trois ans, dans une jeune fille de Newmarket au printemps et, sans surprise, elle a depuis fait ses débuts gagnants avec handicap à Nottingham.

Son dernier run dans le Sandringham sur un terrain sans fond à Royal Ascot était respectable dans les circonstances, mais elle peut se montrer sous un meilleur jour dans le Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies’ Handicap (2,05).

Elle n’a que le 8e 8lb et devrait être heureuse sur la piste. Je pense aussi que le retour à 7f lui conviendra car ils devraient partir au galop et elle voyage doucement.

Image:

Doyle entre dans la zone à Newmarket avant un tour à la réunion de la Coupe de juillet vendredi



Les signes sont encourageants pour la pouliche Bell

La pouliche de Michael Bell BARENBOIM a également un poids léger dans le handicap 12f (5.00) au siège et a fait assez en compagnie de jeune fille et de novice pour suggérer qu’elle peut avoir un impact.

Elle était deuxième derrière le vainqueur ultérieur de Godolphin, Al Waqidi à Wolverhampton lors de son dernier départ en novembre et a depuis eu une opération éolienne.

La fille de Golden Horn de la famille Gredley est élevée pour apprécier la progression du voyage, donc la course de samedi sera un bon indicateur de sa progression par rapport à ce qui semble être une bonne note d’ouverture de 78.

Plus tôt, je serai sur une autre mission d’enquête sur le débutant de William Muir et Chris Grassick, MIMI’S ODYSSEY dans la jeune fille des pouliches 7f (1,30) à Newmarket. Ce sera sans aucun doute une course assez chaude mais elle a un beau pedigree donc j’espère qu’elle pourra prendre un départ encourageant.

Un voyage «rapide» à Salisbury peut s’avérer fructueux

Je termine une semaine chargée avec deux sorties à Salisbury dimanche, dont NELL QUICKLY de Denis Coakley dans le handicap des pouliches 10f (3,35).

Je l’ai montée pour gagner une jeune fille de Chelmsford en avril et j’étais de retour en selle pour son prochain départ dans un handicap de Sandown le mois dernier. Elle s’est montrée progressiste là-bas en terminant deuxième derrière le hongre Secret Box de Sir Mark Prescott, restant bien au-dessus de 10 pieds lors de ses débuts sur le gazon.

Le terrain était bon ce jour-là et avec des conditions similaires attendues à Salisbury, je suis convaincu qu’elle peut faire mieux contre son propre sexe avec seulement 1 livre de plus.

Une visite aérienne en Irlande se termine par des frustrations

J’étais plein d’attentes lorsque je me suis envolé pour l’Irlande jeudi pour deux trajets à Leopardstown, mais j’ai été déçu de revenir vendredi avec peu de choses à montrer.

La pouliche d’Archie Watson, SHERBET LEMON, semblait avoir une solide chance dans le Groupe Trois Stanerra Stakes après sa victoire dans le Listed Lingfield Oaks Trial, mais je n’ai jamais été à l’aise pendant tout le tour et j’ai terminé dernier de six.

Tout semblait en place pour un grand run, nous devrons donc attendre et voir comment elle se sortira de la course avant de faire des plans.

J’ai eu une chance de favori sur Baby Zeus de Willie Mullins dans le Premier Handicap « Nasrullah », mais rien ne s’est bien passé dans cette course non plus. Je n’ai jamais pu me retrouver dans une position décente après un mauvais tirage et il a très mal accroché lorsque je lui ai posé quelques questions dans la dernière ligne droite.

Ce n’était certainement pas mon jour mais je n’ai pas eu le temps de m’y attarder car votre prochain tour arrive très vite dans ce jeu. J’espère que j’aurai de quoi sourire à Newmarket !

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing