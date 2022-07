Blog Hollie Doyle: L’héroïne classique Nashwa de retour pour plus dans Group One Nassau Stakes au Goodwood Festival | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, revient sur la gloire du Groupe 1 lorsqu’elle revient sur son tout premier vainqueur de la Classique Nashwa dans les Nassau Stakes lors de la troisième journée du Qatar Goodwood Festival.

Ravi de Nashwa, le favori de Nassau

Ma première victoire en Classique sur Nashwa dans les Chênes français le mois dernier est encore très présent dans mon esprit alors que nous poursuivons notre quête de gloire dans le Groupe 1 des Qatar Nassau Stakes (3,35) lors de la troisième journée du Qatar Goodwood Festival.

C’était agréable de remonter à bord de la fille de Frankel pour mon patron Imad Alsagar la semaine dernière lorsque je l’ai montée dans un beau travail de routine avec un autre compagnon de galop sur Cambridge Road à Newmarket.

John et Thady Gosden sont également ravis d’elle et elle est une digne favorite pour remporter son deuxième Groupe Un en recevant une allocation de poids pour l’âge de 9 livres de ses deux rivaux plus âgés du marché, Lilac Road et Dreamloper.

Évidemment, l’absence de son compagnon d’écurie Inspiral et de l’Irish Group One dans La Petite Coco rend la course moins compétitive qu’elle ne l’aurait été, mais c’est toujours un Group One et je ne prends rien pour acquis.

Mon mari Tom (Marquand) monte Lilac Road, qui mérite d’avoir une chance à un prix comme celui-ci après avoir remporté le Group Two Middleton Stakes au Dante Festival de York lors de son précédent départ en mai, mais elle doit encore s’améliorer.

Le sol devrait être parfait pour Nashwa, et je n’ai aucune inquiétude quant à sa gestion de la piste car elle est très simple. Espérons qu’elle puisse continuer et compléter sa victoire inoubliable dans le Prix de Diane en route vers une éventuelle participation au Prix de l’Opéra et à la Breeders’ Cup plus tard dans l’année.

Nashwa s’éloigne de Stay Alert pour remporter les Trial Stakes Listed des pouliches du Haras De Bouquetot





Prince revitalisé prêt à décrocher un quadruple

Archie Watson a fait des merveilles avec Prince sombrequi a remporté ses trois derniers départs et devrait faire une offre courageuse pour le quadruple dans le World Pool Handicap (4,45) à Goodwood.

Remettre les œillères sur ce hongre rapide semble l’avoir revitalisé et il a si bien réussi à s’imposer face à des épreuves très différentes à Wolverhampton, Windsor et Doncaster ces dernières semaines.

Il a cependant payé pour cette tache violette, car il pèse maintenant 17 livres de plus que lorsque cette séquence a commencé et se retrouve dans une meilleure note ici. Mais les sprinteurs sur une lancée valent souvent la peine d’être suivis et cette piste devrait jouer pour ses atouts – il a gagné à Brighton à ses débuts, ce qui est de bon augure.

Doyle et Dusky Prince en action à Lingfield





“Sight” mise sur la victoire dans l’ouverture du handicap

Les chevaux de Ralph Beckett sont en pleine forme et je suis sûr qu’il sera confiant d’une belle performance de la part du progressif Vue en V dans le Coral Kincsem Handicap (1.50) à Goodwood.

Gelé au cours de l’hiver, il est revenu d’une longue pause pour gagner avec style à Sandown Park en juin pour Silvestre De Sousa, il n’était donc pas surprenant de voir le handicapeur l’élever de 8 livres à une nouvelle marque de 82.

Le furlong supplémentaire à Goodwood promet d’apporter encore plus d’amélioration, donc je m’attends à ce qu’il se débrouille bien, même si nous n’avons pas de tirage idéal à l’extérieur dans la stalle 13.

Vee Sight, monté par Silvestre de Sousa, en passe de remporter le Free Bet Handicap Coral ‘Beaten-By-A-Length’ à Sandown





Un furlong supplémentaire devrait convenir à Falcon

Je n’ai monté que trois fois pour l’entraîneur de Darlington Michael Dods et j’aimerais le monter vainqueur dans la pépinière Jaeger-Lecoultre (4.10).

je suis sur son poulain Faucon des prairiesqui ne porte que 8st 6lb dans ce concours de sept stades et est assez bien dessiné dans la stalle cinq pour bien se présenter lors de ses débuts avec handicap.

Bien qu’il soit encore jeune après trois départs, sa forme en deux départs sur 1 400 mètres à Ayr est parfaitement respectable et il semble prêt pour cette montée en puissance.

de George Baker Huit quinze a été bien battu à Newbury à ses débuts après avoir été gêné au début de la course, mais il est bien élevé, nous allons donc chercher une progression dans les Tatler EBF Maiden Fillies’ Stakes (5,20).

Scotsman établit la norme dans les Richmond Stakes

Je regarderai la fonctionnalité juvénile du groupe deux, les Richmond Stakes (2.25), le troisième jour du Goodwood Festival avec un intérêt particulier. Le concours de six stades rassemble deux chevaux qui ont une forme liée à mes récents gagnants Bradsell et Eddie’s Boy.

Le favori Royal Scotsman était troisième derrière Bradsell, la star d’Archie Watson, dans les Coventry Stakes lors de la réunion royale et ce sera sa première sortie depuis. La forme de Coventry a déjà été renforcée par le finaliste Persian Force qui a remporté les Stakes de juillet du groupe deux, il semble donc celui à battre.

Je surveille également de près Chateau, qui a gagné en Listed Company à Newbury depuis qu’il a terminé juste derrière Eddie’s Boy dans les Windsor Castle Stakes à Ascot. J’espère que les deux poulains pourront continuer et affranchir la forme pour ma paire.