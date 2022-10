Blog Hollie Doyle : L’ambassadrice de Sky Sports Racing revient en France à la recherche de la gloire du Groupe avec Eddie’s Boy | Nouvelles de la course

Après son succès dans le Groupe 1 à ParisLongchamp sur The Platinum Queen, Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, revient en France ce week-end pour accompagner Eddie’s Boy et Manitou à Chantilly et Pink Carnation à Compiègne.

Innover à Compiègne

Je vais innover quand je me rendrai en France vendredi après-midi pour monter le raider Archie Watson Oeillet rose dans le Listé Prix Charles Laffitte (5.10) à Compiègne.

Ce sera la première fois que je roulerai sur la piste, donc ça va être une courbe d’apprentissage pour moi, mais je marcherai sur le parcours avant de courir pour être bien préparé pour la tâche.

Pink Carnation, qui a une note officielle de 87, fait un grand pas en avant après avoir remporté un handicap pour pouliches de classe quatre à Hamilton en août – sa deuxième victoire de l’année – mais a toutes les chances de gagner un type noir précieux pour les propriétaires Clipper Logistique.

Eddie prêt à monter en classe

Le garçon d’Eddie n’aurait pas pu être plus impressionnant en remportant un Groupe 3 en France le mois dernier et monte en gamme lorsqu’il revient sur les lieux de ce succès à Chantilly samedi.

Le poulain d’Archie Watson semble prêt pour une épreuve plus difficile dans le Groupe Deux Critérium de Maisons-Laffitte (1.15)en direct sur Sky Sports Racing, après avoir gagné six longueurs et demie dans le Prix Eclipse.

Il a prouvé que six stades sur un terrain facile ne posent aucun problème et a travaillé exceptionnellement bien sur les galops de Lambourn depuis qu’il a fait sa percée dans la course Pattern.

Son plus grand danger pourrait être son compatriote britannique Charyn. Le poulain de Roger Varian était un troisième honorable dans les Group Two Mill Reef Stakes à Newbury lors de sa première tentative à ce niveau.

Eddie’s Boy a été une grande source d’argent pour ses propriétaires Middleham Park Racing, remportant le Super Sprint à Newbury en juillet et terminant troisième des Listed Windsor Castle Stakes à Royal Ascot.

Image:

Doyle est tout sourire après avoir remporté le Super Sprint de Newbury sur Eddie’s Boy





Test listé idéal pour Manitou progressif

Je monte aussi le juvénile progressif d’Archie Manitou dans la liste Prix ​​Saraca (4.07) et il ressemble à nouveau à celui qu’ils doivent tous battre après un succès décisif en Suède la dernière fois.

C’est une meilleure course que celle qu’il a remportée à Bro Park à Stockholm, mais il a gagné le droit de concourir en société à enjeux et je m’attends à ce qu’il fasse une offre solide pour un triplé.

Le hongre de Hambleton Racing a apprécié la montée à sept stades la dernière fois, mais devra montrer son efficacité sur un terrain plus lent après des victoires consécutives sur une surface plus solide.

La Breeders’ Cup, une cible idéale pour une reine rapide

C’est bon d’entendre que la machine volante de Middleham Park La reine de platine pourrait se diriger vers la Breeders’ Cup le mois prochain après être devenu seulement le deuxième deux ans à remporter le Groupe 1 Prix de l’Abbaye à Longchamp le week-end dernier.

Ce fut une performance remarquable de la pouliche entraînée par Richard Fahey qui a parcouru si puissamment la course qu’elle ne m’a jamais donné une seconde de doute en devenant la première juvénile à revendiquer l’Abbaye depuis 1978.

Elle mérite de tenter sa chance dans le Juvenile Turf Sprint à Keeneland le 4 novembre, en direct sur Sky Sports Racing, si Richard et ses propriétaires Middleham Park Racing décident d’accepter l’invitation.

La victoire de Hollie Doyle dans le Prix de l’Abbaye sur The Platinum Queen a fait pleurer les propriétaires du cheval – Middleham Park Racing – à genoux à Paris.



Entre-temps, de Nashwa sa défaite dans le Groupe 1 Prix de l’Opéra a été déchirante mais elle a fait une course incroyable et j’ai été ravie d’apprendre que mon patron Imad Alsagar a l’intention de la garder à l’entraînement l’année prochaine.

À la réflexion, elle a assez bien géré le terrain d’essai mais nous nous sommes ramollis un peu plus tôt que je ne l’aurais souhaité et nous nous sommes juste essoufflés dans les dernières foulées.

La fille de Frankel a prouvé à quel point elle est un acte de classe en remportant les French Oaks et les Nassau Stakes – les deux groupes – cette saison, donc l’avoir avec impatience dans les grandes courses de 10 stades en 2023 m’excite déjà .