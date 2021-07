Blog Hollie Doyle : l’ambassadrice de Sky Sports Racing présente en avant-première les manèges d’Ascot et pourquoi elle encourage Love in the King George | Nouvelles de course

L’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, discute de ses trois bons tours à Ascot samedi et donne son verdict sur les enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco.

Il est temps pour Nazanin bien élevé d’intensifier

NAZANIN a fait un début de carrière parfait à Newbury, surmontant la verdure pour remporter les enjeux novices des pouliches, et fait un grand pas en avant dans la classe dans l’une des meilleures courses de soutien sur Qipco King George Diamond Day à Ascot le samedi Enjeux de la princesse Margaret Keeneland (1,50).

C’était spécial de gagner sur elle le mois dernier, car elle appartient et est élevée par mon patron Imad Alsagar et sa jument Woodland Scene, qui est une demi-sœur inédite des gagnants du groupe 1 Crowded House et Brando.

Cette pouliche a surpris son entraîneur Archie Watson et moi à Newbury, car ses devoirs suggéraient qu’elle aurait besoin de l’expérience, mais elle a pris vie sur la piste et a finalement remporté confortablement cette épreuve de six stades.

Dans une course chaude mais ouverte, le système de mon ancien « guv’nor » Richard Hannon établit un bon standard après avoir remporté une course de Listed à laquelle j’ai participé à Newmarket, battant le Desert Dreamer entraîné par Stuart Williams qui est un autre danger évident.

J’ai gagné lors de sa première sortie à Newmarket et elle a couru une tempête pour terminer deuxième du groupe 2 duchesse de Cambridge au festival de juillet, ce qui est une autre indication des progrès que ma pouliche doit faire si elle veut être prête à prendre sa chance dans le Group Two Lowther Stakes à York le mois prochain.

Hollie Doyle chevauche Nazanin aux couleurs de son patron Imad Alsagar



Consistent Lord mérite un gros jour de paie

Les Moet & Chandon International Stakes (3.00) à Ascot samedi gagneront quelque peu mais je sais que je peux compter sur ma monture LORD RAPSCALLION pour donner un autre bon compte de lui-même.

Il a frappé à la porte dans une série de gros handicaps cette année, y compris les Buckingham Palace Stakes sur les mêmes sept stades lors de la réunion royale le mois dernier.

Il était à nouveau dans le vif du sujet lors de la Bunbury Cup à Newmarket, les menant bien dans le dernier stade avant de terminer à la troisième place de Motakhayyel, qui semble être un cheval de groupe en devenir.

Sur ce que nous avons vu sur le parcours de juillet, le hongre de Richard Hannon devrait à nouveau prendre toutes les raclées tant il est bien traité, même avec une petite pénalité.

Lord Rapscallion aime les terrains rapides et a fait ses preuves à Ascot et son entraîneur Stuart Williams l’a de grand cœur. Je suis également bien dessiné dans le décrochage 18, donc je dois avoir une grande chance dans chaque sens d’une marque inchangée.

Marsabit peut passer les vitesses dans la fonction Porsche

Marsabit gagne à Goodwood sous David Egan lors de son premier départ en 2021



C’est excitant d’être appelé pour MARSABIT dans le Porsche Handicap (2,25) à Ascot samedi.

Hughie Morrison a fait un excellent travail avec ce hongre, qui s’est beaucoup amélioré cette saison et a les références pour défier sa dernière montée de 5 livres pour une victoire rapide au sol à Leicester.

Ce kilomètre raide semble un test idéal pour lui. C’est un grand voyageur et s’ils font un bon galop, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas de grandes chances d’enregistrer sa cinquième victoire en sept départs avec un poids aussi léger.

J’adorerais voir la pouliche d’Aidan galoper vers la gloire

Je suis un grand fan de la magnifique pouliche LOVE d’Aidan O’Brien, donc ça ne me dérange pas d’admettre que je vais la soutenir dans un King George et Queen Elizabeth Qipco Stakes (3,35) à Ascot samedi.

Elle était tout simplement fantastique dans les Prince Of Wales’s Stakes au Royal Meeting, lorsqu’elle est revenue d’une longue absence pour remporter son cinquième Groupe Un.

Il y a tellement de scénarios fascinants, y compris le vainqueur du Derby Adayar testant sa puissance contre les chevaux plus âgés pour la première fois.

















L’entraîneur Aidan O’Brien dit que la favorite du roi George, Love, préférerait un « beau » terrain à Ascot samedi, mais est satisfaite de son adaptabilité



Je m’attends à ce qu’il fasse une course massive pour l’équipe Godolphin, mais je peux aussi voir le Mishriff de John et Thady Gosden s’imposer sur la course. Il avait l’air un peu frais dans le Coral-Eclipse, mais s’ils partent un bon galop et qu’il baisse la tête, il y aura une grosse arrivée en lui à 1,6 km.

Ensuite, il y a Lone Eagle de Martyn Meade, qui les emmènera presque certainement avec eux, tout comme il l’a fait dans le derby irlandais lorsqu’il a été pris dans les dernières foulées par l’ouragan Lane. Cette forme a été un grand compliment lorsque le poulain de Charlie Appleby a de nouveau gagné en France la semaine dernière.

Chevalier sous la forme de sa vie

Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand j’ai vu CORINTHIA KNIGHT au milieu de la ficelle dans la cour d’Archie Watson l’autre jour. Pour un hongre plus âgé, il avait l’air incroyable. Il avait une belle ligne du dessus et son manteau brillait.

Tout est de bon augure pour une autre grande course dans le sprint handicapé de six stades à Pontefract dimanche (3h00) – la scène de son 13e et dernier succès lorsque je l’ai amené à la barre des stands.

Comme beaucoup de chevaux expérimentés, il peut avoir ses propres idées sur le jeu mais il a maintenant gagné deux fois sur la piste du West Yorkshire et s’il le veut suffisamment, il a certainement le talent pour en faire trois – surtout si la pluie annoncée arrive.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing