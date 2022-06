Blog Hollie Doyle: L’ambassadrice de Sky Sports Racing espère écrire l’histoire de Cazoo Oaks avec Nashwa à Epsom | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, considère ses chances de devenir la première femme jockey à remporter une classique britannique à Cazoo Oaks vendredi et évalue ses trois autres courses à Epsom.

Confiance élevée après l’entraînement final d’Oaks

J’ai été submergé par l’intérêt des médias et des fans de course pour ma course sur Nashwa dans les Cazoo Oaks à Epsom et espérons que nous pourrons écrire des gros titres encore plus gros vendredi après-midi.

Être le deuxième favori d’une Classique à ce stade de ma carrière est incroyable et j’ai hâte que le grand jour arrive maintenant que toute la préparation a été faite.

La monter dans cette dernière pièce de travail sur le Cambridge Road Polytrack à Newmarket dimanche dernier m’a rendu encore plus confiant pour la grande course. Chaque fois que je m’assieds sur elle, elle semble progresser un peu plus – il y a tellement plus à venir d’elle physiquement.

Nashwa a également un esprit charmant et une excellente attitude qui sont parmi les plus grands attributs que vous pouvez demander à n’importe quel cheval de course. Elle est également très détendue, ce qui sera vital le jour où elle se lancera dans l’inconnu tripwise.

Doyle dit que le coureur des Oaks, Nashwa, a tout le potentiel pour atteindre le sommet



Sur le papier, avec la vitesse qu’elle a héritée de son grand père Frankel, elle a un point d’interrogation d’endurance contre son nom mais se donnera toutes les chances de rentrer à la maison.

John et Thady Gosden ont fait un travail fantastique avec Nashwa et je suis tellement content pour mon patron Imad Alsagar que l’un de ses nés à la maison soit parmi les favoris pour une course de cette ampleur.

Nashwa s’éloigne de Stay Alert pour remporter les Trial Stakes Listed des pouliches du Haras De Bouquetot





Réussir le coup vendredi et devenir la première femme jockey à remporter une Classique serait bien sûr un rêve devenu réalité et serait tout aussi incroyable pour le Blue Diamond Stud d’Imad.

La quantité d’investissement, de passion et de dévouement qu’il met dans son opération d’élevage est assez phénoménale, donc gagner les Oaks avec une pouliche élevée à la maison signifierait le monde pour lui et son équipe.

La favorite des Oaks, Emily Upjohn, s’est échauffée pour son test classique avec un tronçon autour d’Epsom sous Frankie Dettori au Gallops Morning de lundi.



C’est une course difficile qui exige beaucoup plus d’elle à ce stade précoce de son développement, mais nous avons obtenu un tirage équitable dans la stalle six, juste à côté de la favorite Emily Upjohn, et bien qu’elle n’ait jamais rencontré de terrain lent, son pedigree suggère le la pluie qui est tombée à Epsom ne devrait pas être préjudiciable.

Quoi qu’il arrive, je suis convaincu que Nashwa a tellement plus à offrir au fil de l’année. Elle est encore un travail en cours, donc tant qu’elle courra sa course, nous prendrons les points positifs en sachant que nous avons une pouliche très spéciale avec qui aller de l’avant.

Excel Power vise un triplé

L’enfant de quatre ans d’Archie Watson Puissance Excel a porté sa forme à un nouveau niveau cette saison et a la chance d’un favori de réussir le triplé dans le précieux World Pool Handicap (2.35) à Epsom.

Il a été une révélation depuis qu’il est passé à un mile, qu’il a remporté ses trois courses et qu’il a toutes les chances de surmonter une augmentation de 6 livres pour sa dernière performance à Windsor.

Les ondulations d’Epsom présentent un test très différent cette fois, mais il a bien couru sur des pistes idiosyncratiques auparavant, gagnant à Brighton et étant placé à Ripon par exemple, donc cela ne devrait pas être un problème.

Je suis plus préoccupé par les conditions douces qui seront une nouvelle expérience pour lui. Il a une action de coupe d’herbe et ses trois victoires sur le gazon ont toutes été obtenues sur du bon au ferme.

Excel Power (bleu) gagne sous Doyle à Lingfield l’année dernière





Sol lent un souci pour Phantom

La pluie qui est tombée sur les Epsom Downs n’est probablement pas idéale pour Le fantôme de la ville non plus, mais il ne pouvait pas entrer dans le Cazoo Handicap (3,45) en meilleure forme.

Comme Excel Power, l’enfant de cinq ans de Richard Spencer a également remporté ses victoires sur une bonne à ferme, y compris une réapparition dominante à Yarmouth pour Adam Kirby en avril.

Il a été frappé avec une augmentation de 9 livres dans les cotes pour ce succès de six longueurs et n’est pas idéalement dessiné dans la stalle 10 pour un cheval qui aime faire la course, mais il va bien frais donc la pause qu’il a eue depuis Yarmouth devrait voir lui en pleine forme.

Doyle à bord du City’s Phantom (capuchon rouge) à Yarmouth





Retour à sept une aide à Secret

Top Secret et moi avons un compte à régler après avoir été littéralement pris dans l’ombre du poste à Newbury lors de sa réapparition le mois dernier.

C’était plus d’un mile, donc le retour à sept stades dans le Cazoo Derby Festival Handicap (5,45) ne peut être qu’en sa faveur après avoir remporté ses deux victoires en carrière sur le voyage le plus court.

William Muir et Chris Grassick ont ​​fait du bon boulot avec ce cheval un peu fougueux l’an dernier. J’ai été impressionné par son attitude lors de ce retour d’une pause hivernale à Newbury, ce qui est quelque chose de solide sur lequel s’appuyer.

Enracinement pour Pyledriver dans Coronation

Personne ne serait plus heureux que moi de voir Pyledriver remporter la Group One Coronation Cup à Epsom vendredi pour la deuxième année consécutive.

J’ai beaucoup de respect pour ses entraîneurs William Muir et Chris Grassick, qui sont passionnés par le jeu et travaillent sans relâche pour tirer le meilleur de leurs chevaux.

Pyledriver a très bien couru lors de la Sheema Classic à Dubaï fin mars et devrait encore bien se présenter sous Frankie Dettori, mais j’ai le sentiment que la haute définition pourrait constituer une menace sérieuse.

Il a couru une super course pour terminer deuxième de la Tattersalls Gold Cup en Irlande récemment et si les efforts de la semaine dernière n’ont pas fait de ravages, le poulain d’Aidan O’Brien pourrait bien prendre du recul sur ce voyage plus long.

Hollie Doyle parlait à Simon Mapletoft de Sky Sports Racing