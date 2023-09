Blog Hollie Doyle : L’ambassadeur de Sky Sports Racing se rend à Chelmsford pour un sextet de bonnes balades ! | Nouvelles des courses

C’est un samedi soir sur le Polytrack pour l’ambassadrice de Sky Sports Racing, Hollie Doyle, qui compte six courses à Chelmsford City.

WATSON FILLY ‘KANDOO’ UN DOUBLE DE SPRINT RAPIDE

Le chemin KANDOO s’améliore, suggère qu’elle peut défier une pénalité dans le Enjeux novices restreints des pouliches EBF (5,45) à Chelmsford City samedi. Elle a progressé dans les deux départs pour Archie Watson depuis son arrivée d’Irlande, échouant de peu lors de ses débuts stables à Bath avant de faire mieux dans un maiden de 5,5f là-bas il y a quelques semaines.

La fille de Kessaar aime aller de l’avant et devrait donc être chez elle autour de Chelmsford, qui favorise les coureurs de premier plan, et elle est certainement attirée par le fait d’être pratique dans la deuxième stalle.

BELLE JOURNÉE À VENIR POUR DUNLOP’S GREY

Celui d’Ed Dunlop GRIS est en grande forme cette année et a de nettes chances de gagner pour la quatrième fois dans le Eco Dec Solutions Crèche Handicap (6.45). Elle a complété ses victoires sur une surface saine à Lingfield Park et Musselburgh avec un succès sur parcours et sur distance début août sous la direction du prétendant de 5 livres Morgan Cole.

Grey Grey n’a peut-être pas bénéficié de la prétention d’un coureur cette fois-ci et doit faire face à une augmentation de 5 livres dans le classement, mais il semble prêt pour cette montée en gamme. Elle pourrait être la meilleure des quelques bonnes chances pour Ed.

EN ESPÉRANT que KISS puisse rentrer à la maison pour IMAD

Archie Watson a trouvé une belle opportunité pour mon patron Imad Alsagar BAISER VOLANT dans le Handicap des pouliches de la célébration de l’anniversaire de Joe Scanlon (7.15). Pouliche coriace, elle a bien couru dans les épreuves novices de 5f sur gazon et a failli décoller lors d’une maiden de Nottingham en juillet.

Autre fille de Kessaar, elle a également bien couru sur ce 6f lors de ses débuts en janvier et semble bien dessinée pour ce retour sur la plus longue distance avec une marque réalisable de 67.

TOUT TEMPS APPORTE LE MEILLEUR DE PHILOS

PHILOS aime le All-Weather comme il l’a prouvé en enregistrant des victoires consécutives plus tôt cette année et devrait donc bien s’en sortir dans le Travaux complets en faveur du handicap de Great Ormond Street (7.45). Le hongre d’Ed Dunlop a connu une pause depuis sa déception à Lingfield Park plus tôt cet été et reprend avec une marque de seulement 3 livres de plus que celle qu’il a remportée à Wolverhampton en mai.

Il ne devrait avoir aucun problème à réaliser le trajet plus long de 13,5f sur une piste assez facile. Il était un peu trop libre dans les œillères pour la première fois dans un petit peloton lorsque je le chevauchais un peu plus loin à Southwell au printemps, mais il a laissé cette forme bien derrière.

HOORAH TIR POUR LE PREMIER SUCCÈS DU HANDICAP

DERNIER HOORA a rebondi sur cette piste la semaine dernière et pourra, espérons-le, s’appuyer sur cela dans le Ire-Incentive, il vaut la peine d’acheter un handicap irlandais (8.15). L’enfant de quatre ans d’Archie Watson a bien tenu pour terminer troisième sur le même mile sous la direction de l’apprenti stable Taylor Fisher et reste sur une note inchangée.

Il n’a pas encore gagné de handicap et c’est une meilleure course, mais il a frappé à la porte et cette piste semble convenir à son style de course proéminent.

Plus tôt, CHATON BELVOIR doit trouver une amélioration pour une étape jusqu’à 7f dans le Handicap de la crèche commémorative Alfred Burns (6.15). Le fils d’Ed Dunlop de l’étalon américain Bobby’s Kitten devrait également apprécier le passage au All-Weather après avoir couru un peu trop librement lors de ses débuts en handicap à Windsor.

C’était son premier départ depuis qu’il était hongre, j’espère donc que la combinaison d’un nouveau voyage et d’un changement ou d’une surface l’aidera à défier la modeste note de 51.

Image:

Mostahdaf retient Nashwa (à droite) et Paddington (à gauche) pour remporter le Juddmonte International





WINDSOR LUNDI PUIS UN COURT PASSAGE SUR LA BORDURE

Je prévois de me rendre à Windsor lundi où j’espère monter le nouveau venu d’Archie Watson VIENNOISE dans le maiden des pouliches restreintes (5h30). Cette fille de Zoffany, issue d’une famille française chic, devrait bien se raconter lors de ses débuts sur l’hippodrome, en direct sur Sky Sports Racing, et constitue l’une des rares occasions décentes.

La semaine prochaine sera relativement calme pour moi puisque je purge trois jours de suspension de quatre jours pour avoir utilisé mon fouet une fois de trop sur Nashwa lors du Groupe 1 Juddmonte International de la semaine dernière. J’ai raté une journée de course cette semaine et je serai à nouveau absent du mercredi au vendredi.