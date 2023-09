Blog Hollie Doyle : La joie de Trueshan après le succès de la Doncaster Cup et la course en Suède dimanche ! | Nouvelles des courses

Notre ambassadrice Hollie Doyle vient de remporter la Doncaster Cup vendredi avec Trueshan et se rend en France avant un voyage en Suède dimanche.

VRAIHAN a toujours été l’un de mes chevaux préférés – je l’adore absolument – donc le voir revenir à son meilleur niveau lors de la Betfred Doncaster Cup vendredi a été un moment de fierté.

L’opération éolienne qu’il a eue après avoir été décevante dans les Sagaro Stakes à Ascot en mai l’a clairement remis sur les rails comme l’un des meilleurs stayers de sa génération. Le tournant de la course de vendredi sur Town Moor lui a permis de faire un grand pas avant de rentrer chez nous. Nous allions à un rythme piétonnier et je sentais que je devais réagir.

Hollie Doyle a insisté sur le fait que Trueshan était de retour à son meilleur après avoir remporté la Doncaster Cup vendredi



Si vous essayez de ralentir la foulée d’un cheval, cela ne finira jamais bien, alors je lui ai permis de faire ce qui le rendait heureux et il a voyagé si gentiment. C’est le genre de cheval qui s’utilise correctement sans en faire plus que ce qu’on souhaite quand on lui donne la tête comme ça. Le plus gros risque était probablement de remonter au centre de la piste.

J’ai parcouru le parcours avant de courir et j’ai parlé au directeur de course qui m’a dit que c’était là que se trouvait le meilleur terrain et qu’en fin de compte, tout s’est bien passé. C’était un renouveau de qualité de la grande vieille course et il était satisfaisant de battre avec autant d’insistance le progressiste Sweet William et le vieil adversaire de Trueshan, Coltrane. J’espérais que nous pourrions remettre les pendules à l’heure après cette défaite contre la star d’Andrew Balding lors de la course de l’année dernière et nous l’avons fait avec style.

PRÊTS À L’ACTION À CHANTILLY

Je me rends à Chantilly pour une seule balade samedi où je m’associe au joli poulain d’Archie Watson. POINT D’ACTION dans le Groupe 3 Prix Éclipse (2,50). Cela semble une opportunité à gagner pour lui après son succès dans le Rose Bowl Listed à Newbury et sa quatrième place louable dans le Groupe 2 Gimcrack à York le mois dernier.

Cela va être un bon test de ses progrès, mais nous sommes satisfaits de lui à la maison depuis sa dernière course, donc j’espère le meilleur car Archie se débrouille généralement bien avec ses raiders à l’étranger. Action Point est l’un des trois coureurs britanniques de l’alignement, avec Majestic Beauty, double vainqueur formé par Alice Haynes, et Dawn Charger de Karl Burke, qui a récemment terminé deuxième dans une catégorie similaire sur 5f à Longchamp.

TROISIÈME FOIS CHANCE POUR LA BOÎTE D’ENVOI ?

Après avoir terminé deuxième lors des deux dernières éditions du Groupe 3 Stockholm Cup International (5.10)compagnon de Hambleton Racing BOITE D’ENVOI tente d’avoir de la chance pour la troisième fois au Bro Park de Stockholm dimanche. Il a été atrocement refusé lors des dernières foulées l’année dernière après avoir réalisé l’essentiel de la course dans la fonction 1m4f et devrait être à nouveau pratique cette fois dans la stalle 10.

Bien qu’il n’ait pas gagné cette année, le globe-trotter d’Archie Watson a couru de belles courses dans la défaite, notamment en perdant d’une demi-longueur seulement dans les Fred Archer Stakes Listed à Newmarket en juillet, et pourra donc, espérons-le, régler ses comptes. propre.

LA POULIE HAGGAS MONTE EN CLASSE

Je roule également pour deux autres entraîneurs britanniques à Bro Park, dont William Haggas, qui dirige BONNE GRACE dans le Enjeux Lanwades Stud répertoriés (5,45) plus de 1 m. Ce sera sa première participation dans cette catégorie après avoir eu du mal à avoir un impact pour mon mari Tom (Marquand) au Qatar Goodwood Festival, lorsque le terrain était particulièrement éprouvant.

Avant cela, elle avait remporté un handicap de classe 3 sur le parcours rond d’Ascot en juillet – un reflet plus fidèle de son potentiel – et le type noir ici améliorerait vraiment sa valeur dans le paddock. Il y a une bonne représentation britannique dans cette course, avec David Egan sur Zenga de Roger Varian – vainqueur All-Weather à Wolverhampton l’année dernière.

WASHINGTON POUR ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS

Je suis de retour dans les soies Hambleton Racing dans le Championnat de sprint 6f Bro Park (4.15) sur Kevin Ryan WASHINGTON HAUTEURS – un cheval que je connais bien. J’ai terminé quatrième derrière lui dans un bon handicap à Ascot le mois dernier lorsqu’un trébuchement au départ n’a pas amélioré ses chances.

Bien qu’il n’ait remporté aucune victoire depuis sa deuxième sortie à l’âge de deux ans, il a couru de solides courses avec défaite cette année, notamment à York en juin, où il a raté de peu un prix précieux.

Frankie Dettori participe à cette course avec Let’s Go Crazy pour l’entraîneur norvégien Niels Petersen, qui me met sur son ÉTONNANT dans le mile et quart Mémorial Herbert Sachs (4h40). Elle a une forme solide dans les courses restantes autour d’Ovrevoll, elle a donc l’air d’être une course intéressante.